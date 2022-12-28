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https://sputnikarabic.ae/20221228/وكالة-دول-أجنبية-كثيرة-ترغب-بتصليح-سفنها-العملاقة-في-إيران-1071695813.html
وكالة: دول أجنبية كثيرة ترغب بتصليح سفنها العملاقة في إيران
وكالة: دول أجنبية كثيرة ترغب بتصليح سفنها العملاقة في إيران
أعلنت طهران، اليوم الأربعاء، أن هناك زيادة في طلبات الدول الأجنبية من أجل إصلاح سفنها من مختلف الأحجام في أحواض تصليح السفن الإيرانية. 28.12.2022, سبوتنيك عربي
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وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية، أن ذلك يرجع لنجاح إيران في تصليح سفن عملاقة داخل البلاد.وأضافت أنه خلال الأيام الأخيرة، تم تصليح ناقلة نفط ثانية تزن 320 ألف طن في مجمع إيران لبناء السفن والصناعات البحرية (ISOICO).وأشارت إلى دخول سفينة روسية لأول مرة مجمع بحر قزوين التابع لشركة إيران للصناعات البحرية "صدرا" للتصليح والتحديث، بعدما تعرضت لأضرار نتيجة اصطدامها بقطع جليدية كبيرة في نهر الفولغا بروسيا.
https://sputnikarabic.ae/20220527/إعلام-عبري-إيران-تبني-واحدة-من-أهم-السفن-في-أسطول-الحرس-الثوري-1062780532.html
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إيران, أخبار إيران, العالم, أخبار العالم الآن

وكالة: دول أجنبية كثيرة ترغب بتصليح سفنها العملاقة في إيران

12:11 GMT 28.12.2022
© AP Photo / Ernesto Vargasوصول ناقلة نفط "فورتشن"، أولى الشحنات النفطية من إيران إلى فنزويلا، معمل "إل باليتو"، 25 مايو 2020
وصول ناقلة نفط فورتشن، أولى الشحنات النفطية من إيران إلى فنزويلا، معمل إل باليتو، 25 مايو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.12.2022
© AP Photo / Ernesto Vargas
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أعلنت طهران، اليوم الأربعاء، أن هناك زيادة في طلبات الدول الأجنبية من أجل إصلاح سفنها من مختلف الأحجام في أحواض تصليح السفن الإيرانية.
وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية، أن ذلك يرجع لنجاح إيران في تصليح سفن عملاقة داخل البلاد.
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27 مايو, 16:25 GMT
وأضافت أنه خلال الأيام الأخيرة، تم تصليح ناقلة نفط ثانية تزن 320 ألف طن في مجمع إيران لبناء السفن والصناعات البحرية (ISOICO).

وأوضحت أن هذه هي المرة الثانية التي يتم فيها تنفيذ عملية تصليح بهذا الحجم داخل البلاد، لافتة إلى أنه قبل ذلك، کانت السفن الضخمة تنقل إلى أحواض التصليح في الخارج.

وأشارت إلى دخول سفينة روسية لأول مرة مجمع بحر قزوين التابع لشركة إيران للصناعات البحرية "صدرا" للتصليح والتحديث، بعدما تعرضت لأضرار نتيجة اصطدامها بقطع جليدية كبيرة في نهر الفولغا بروسيا.
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