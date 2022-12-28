https://sputnikarabic.ae/20221228/وكالة-دول-أجنبية-كثيرة-ترغب-بتصليح-سفنها-العملاقة-في-إيران-1071695813.html
وكالة: دول أجنبية كثيرة ترغب بتصليح سفنها العملاقة في إيران
وكالة: دول أجنبية كثيرة ترغب بتصليح سفنها العملاقة في إيران
أعلنت طهران، اليوم الأربعاء، أن هناك زيادة في طلبات الدول الأجنبية من أجل إصلاح سفنها من مختلف الأحجام في أحواض تصليح السفن الإيرانية. 28.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-28T12:11+0000
2022-12-28T12:11+0000
2022-12-28T12:11+0000
إيران
أخبار إيران
العالم
أخبار العالم الآن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104552/94/1045529418_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_9b377dfeb72a56209370540e85cca838.jpg
وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية، أن ذلك يرجع لنجاح إيران في تصليح سفن عملاقة داخل البلاد.وأضافت أنه خلال الأيام الأخيرة، تم تصليح ناقلة نفط ثانية تزن 320 ألف طن في مجمع إيران لبناء السفن والصناعات البحرية (ISOICO).وأشارت إلى دخول سفينة روسية لأول مرة مجمع بحر قزوين التابع لشركة إيران للصناعات البحرية "صدرا" للتصليح والتحديث، بعدما تعرضت لأضرار نتيجة اصطدامها بقطع جليدية كبيرة في نهر الفولغا بروسيا.
https://sputnikarabic.ae/20220527/إعلام-عبري-إيران-تبني-واحدة-من-أهم-السفن-في-أسطول-الحرس-الثوري-1062780532.html
إيران
أخبار إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104552/94/1045529418_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_183a960b938f0a05f0b3b836cfdd4edb.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
إيران, أخبار إيران, العالم, أخبار العالم الآن
إيران, أخبار إيران, العالم, أخبار العالم الآن
وكالة: دول أجنبية كثيرة ترغب بتصليح سفنها العملاقة في إيران
تابعنا عبر
أعلنت طهران، اليوم الأربعاء، أن هناك زيادة في طلبات الدول الأجنبية من أجل إصلاح سفنها من مختلف الأحجام في أحواض تصليح السفن الإيرانية.
وذكرت
وكالة الأنباء الإيرانية، أن ذلك يرجع لنجاح إيران في تصليح سفن عملاقة داخل البلاد.
وأضافت أنه خلال الأيام الأخيرة، تم تصليح ناقلة نفط ثانية تزن 320 ألف طن في مجمع إيران لبناء السفن والصناعات البحرية (ISOICO).
وأوضحت أن هذه هي المرة الثانية التي يتم فيها تنفيذ عملية تصليح بهذا الحجم داخل البلاد، لافتة إلى أنه قبل ذلك، کانت السفن الضخمة تنقل إلى أحواض التصليح في الخارج.
وأشارت إلى دخول سفينة روسية لأول مرة مجمع بحر قزوين التابع لشركة إيران للصناعات البحرية "صدرا" للتصليح والتحديث، بعدما تعرضت لأضرار نتيجة اصطدامها بقطع جليدية كبيرة في نهر الفولغا
بروسيا.