https://sputnikarabic.ae/20221228/يونيسيف-تطلق-حملة-جديدة-لمكافحة-شلل-الأطفال-في-السودان-1071700863.html
"يونيسيف" تطلق حملة جديدة لمكافحة شلل الأطفال في السودان
"يونيسيف" تطلق حملة جديدة لمكافحة شلل الأطفال في السودان
قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف" إن جهود مكافحة شلل الأطفال في السودان لم تنته حتى الآن، وذلك بعد إعلان السودان منطقة وباء للمرض. 28.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-28T13:47+0000
2022-12-28T13:47+0000
2022-12-28T13:47+0000
العالم العربي
أخبار السودان اليوم
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وتم إعلان السودان منطقة وباء لشلل الأطفال من قبل السلطات الصحية السودانية، أمس الثلاثاء، وتبع ذلك تأكيد مكتب الـ "يونسيف"، أن العمل على مكافحة شلل الأطفال لم ينته بعد، حسبما ذكرت صحيفة "سودان تريبيون" السودانية.وأعلنت السلطات الصحية في السودان تسجيل إصابة بالمرض لطفل عمره 4 سنوات في إقليم دارفور.وتطلق منظمة الأمم المتحدة للطفولة حملة تبدأ غدا الخميس، لمواجهة المرض وتستهدف الأطفال الأكثر هشاشة في ولاية سنار وإقليم دارفور.وتستهدف "يونيسيف" في الحملة الجديدة مكافحة المرض والقضاء عليه نهائيا في السودان وتؤكد عزمها الوصول إلى جميع الأماكن بما فيها المناطق النائية ومخيمات اللاجئين والنازحين.يذكر أنه تم إعلان السودان منطقة خالية من فيروس شلل الأطفال في عام 2020، لكن ظهوره من جديدة أثار تخوفات من انتشار وبائي جديدة وهو ما استدعى إطلاق حملة جديدة لمكافحته.
https://sputnikarabic.ae/20220909/إعلان-حالة-الطوارئ-في-نيويورك-وسط-مخاوف-من-تفشي-شلل-الأطفال-1067539821.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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العالم العربي, أخبار السودان اليوم
العالم العربي, أخبار السودان اليوم
"يونيسيف" تطلق حملة جديدة لمكافحة شلل الأطفال في السودان
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قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف" إن جهود مكافحة شلل الأطفال في السودان لم تنته حتى الآن، وذلك بعد إعلان السودان منطقة وباء للمرض.
وتم إعلان السودان منطقة وباء لشلل الأطفال من قبل السلطات الصحية السودانية، أمس الثلاثاء، وتبع ذلك تأكيد مكتب الـ "يونسيف"، أن العمل على مكافحة شلل الأطفال لم ينته بعد، حسبما ذكرت
صحيفة "سودان تريبيون" السودانية.
وأعلنت السلطات الصحية في السودان تسجيل إصابة بالمرض
لطفل عمره 4 سنوات في إقليم دارفور.
وتطلق منظمة الأمم المتحدة للطفولة حملة تبدأ غدا الخميس، لمواجهة المرض وتستهدف الأطفال الأكثر هشاشة في ولاية سنار وإقليم دارفور.
وتستهدف "يونيسيف" في الحملة الجديدة مكافحة المرض والقضاء عليه نهائيا في السودان وتؤكد عزمها الوصول إلى جميع الأماكن بما فيها المناطق النائية ومخيمات اللاجئين والنازحين.
يذكر أنه تم إعلان السودان منطقة خالية من فيروس شلل الأطفال
في عام 2020، لكن ظهوره من جديدة أثار تخوفات من انتشار وبائي جديدة وهو ما استدعى إطلاق حملة جديدة لمكافحته.