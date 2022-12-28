عربي
https://sputnikarabic.ae/20221228/يونيسيف-تطلق-حملة-جديدة-لمكافحة-شلل-الأطفال-في-السودان-1071700863.html
"يونيسيف" تطلق حملة جديدة لمكافحة شلل الأطفال في السودان
"يونيسيف" تطلق حملة جديدة لمكافحة شلل الأطفال في السودان
قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف" إن جهود مكافحة شلل الأطفال في السودان لم تنته حتى الآن، وذلك بعد إعلان السودان منطقة وباء للمرض. 28.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-28T13:47+0000
2022-12-28T13:47+0000
العالم العربي
أخبار السودان اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104323/65/1043236516_0:178:2842:1777_1920x0_80_0_0_895ba676fc096ea6d7302ab79203e422.jpg
وتم إعلان السودان منطقة وباء لشلل الأطفال من قبل السلطات الصحية السودانية، أمس الثلاثاء، وتبع ذلك تأكيد مكتب الـ "يونسيف"، أن العمل على مكافحة شلل الأطفال لم ينته بعد، حسبما ذكرت صحيفة "سودان تريبيون" السودانية.وأعلنت السلطات الصحية في السودان تسجيل إصابة بالمرض لطفل عمره 4 سنوات في إقليم دارفور.وتطلق منظمة الأمم المتحدة للطفولة حملة تبدأ غدا الخميس، لمواجهة المرض وتستهدف الأطفال الأكثر هشاشة في ولاية سنار وإقليم دارفور.وتستهدف "يونيسيف" في الحملة الجديدة مكافحة المرض والقضاء عليه نهائيا في السودان وتؤكد عزمها الوصول إلى جميع الأماكن بما فيها المناطق النائية ومخيمات اللاجئين والنازحين.يذكر أنه تم إعلان السودان منطقة خالية من فيروس شلل الأطفال في عام 2020، لكن ظهوره من جديدة أثار تخوفات من انتشار وبائي جديدة وهو ما استدعى إطلاق حملة جديدة لمكافحته.
https://sputnikarabic.ae/20220909/إعلان-حالة-الطوارئ-في-نيويورك-وسط-مخاوف-من-تفشي-شلل-الأطفال-1067539821.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104323/65/1043236516_111:0:2842:2048_1920x0_80_0_0_371306757e90c25ab1bc1ee43113c869.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, أخبار السودان اليوم
العالم العربي, أخبار السودان اليوم

"يونيسيف" تطلق حملة جديدة لمكافحة شلل الأطفال في السودان

13:47 GMT 28.12.2022
© AFP 2022 / RIZWAN TABASSUMطفل يتلقى لقاح لعلاج شلل الأطفال
طفل يتلقى لقاح لعلاج شلل الأطفال - سبوتنيك عربي, 1920, 28.12.2022
© AFP 2022 / RIZWAN TABASSUM
تابعنا عبرTelegram
قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف" إن جهود مكافحة شلل الأطفال في السودان لم تنته حتى الآن، وذلك بعد إعلان السودان منطقة وباء للمرض.
وتم إعلان السودان منطقة وباء لشلل الأطفال من قبل السلطات الصحية السودانية، أمس الثلاثاء، وتبع ذلك تأكيد مكتب الـ "يونسيف"، أن العمل على مكافحة شلل الأطفال لم ينته بعد، حسبما ذكرت صحيفة "سودان تريبيون" السودانية.
طفل يتلقى لقاح لعلاج شلل الأطفال - سبوتنيك عربي, 1920, 09.09.2022
إعلان حالة الطوارئ في نيويورك وسط مخاوف من تفشي شلل الأطفال
9 سبتمبر, 21:51 GMT
وأعلنت السلطات الصحية في السودان تسجيل إصابة بالمرض لطفل عمره 4 سنوات في إقليم دارفور.
وتطلق منظمة الأمم المتحدة للطفولة حملة تبدأ غدا الخميس، لمواجهة المرض وتستهدف الأطفال الأكثر هشاشة في ولاية سنار وإقليم دارفور.
وتستهدف "يونيسيف" في الحملة الجديدة مكافحة المرض والقضاء عليه نهائيا في السودان وتؤكد عزمها الوصول إلى جميع الأماكن بما فيها المناطق النائية ومخيمات اللاجئين والنازحين.
يذكر أنه تم إعلان السودان منطقة خالية من فيروس شلل الأطفال في عام 2020، لكن ظهوره من جديدة أثار تخوفات من انتشار وبائي جديدة وهو ما استدعى إطلاق حملة جديدة لمكافحته.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Воронка от взрыва после ночного обстрела Донецка - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة12:19 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала