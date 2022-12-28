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https://sputnikarabic.ae/20221228/-حجم-وجغرافيا-استخراج-النفط-في-تركيا-1071696618.html
حجم وجغرافيا استخراج النفط في تركيا
حجم وجغرافيا استخراج النفط في تركيا
تضم تركيا 5 مدن هي الأكثر إنتاجا للنفط، بعد إعلان الرئيس التركي عن اكتشاف حقل نفطي في جبل غابار بولاية شرناق. 28.12.2022, سبوتنيك عربي
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انفوجرافيك, инфографика
انفوجرافيك, инфографика

حجم وجغرافيا استخراج النفط في تركيا

12:12 GMT 28.12.2022
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تضم تركيا 5 مدن هي الأكثر إنتاجا للنفط، بعد إعلان الرئيس التركي عن اكتشاف حقل نفطي في جبل غابار بولاية شرناق.
حجم وجغرافيا استخراج النفط في تركيا - سبوتنيك عربي
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