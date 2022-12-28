https://sputnikarabic.ae/20221228/-حجم-وجغرافيا-استخراج-النفط-في-تركيا-1071696618.html
حجم وجغرافيا استخراج النفط في تركيا
حجم وجغرافيا استخراج النفط في تركيا
تضم تركيا 5 مدن هي الأكثر إنتاجا للنفط، بعد إعلان الرئيس التركي عن اكتشاف حقل نفطي في جبل غابار بولاية شرناق. 28.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-28T12:12+0000
2022-12-28T12:12+0000
2022-12-28T12:12+0000
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انفوجرافيك
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2022
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سبوتنيك عربي
انفوجرافيك, инфографика
انفوجرافيك, инфографика
حجم وجغرافيا استخراج النفط في تركيا
تضم تركيا 5 مدن هي الأكثر إنتاجا للنفط، بعد إعلان الرئيس التركي عن اكتشاف حقل نفطي في جبل غابار بولاية شرناق.