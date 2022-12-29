ألقوا بأنفسهم من طوابق عالية... حريق ضخم في تايلاند
09:14 GMT 29.12.2022 (تم التحديث: 09:16 GMT 29.12.2022)
© AFP 2022 / XINHUAحريق الصين
© AFP 2022 / XINHUA
أثار مقطع مصور تم تداوله بمواقع التواصل ضجة كبيرة حيث ظهر فيه أشخاص وهم يقفزون من طوابق عالية في مبنى يحترق.
المقطع المصور يظهرتعرض مبنى في تايلاند لحريق أسفر عن مقتل ما لا يقل عن سبعة أشخاص وإصابة 53 آخرين، إلى جانب فقدان أشخاص، بحسب ما أعلنت السلطات التايلاندية.
Horrifying video from the #GrandDiamond casino in #Poipet #Cambodia, just a few hundred meters from #Thailand, reminds me of 9/11. Apparently a gas tank exploded at the casino/hotel. Dozens of dead and injured. 😢 😢 pic.twitter.com/dG0Bo9JcIT— Will Hanna 🌻🌻 (@WillHanna5) December 29, 2022
واندلع الحريق في وقت متأخر مساء الأربعاء، 28 ديسمبر/ كانون الأول، في كازينو ومجمع للقمار في بلدة بويبيت على حدود تايلاند وكمبوديا.
BREAKING: Multiple people injured after large fire breaks out at Grand Diamond City Hotel & Casino in Poipet, Cambodia.pic.twitter.com/JibXUXlWsj— Dredre babb (@DredreBabb) December 29, 2022
وقال عمال الإنقاذ إن الضحايا كانوا يقفزون من الشبابيك والشرفات نحو حتفهم هربا من الحريق، بحسب ما نقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية.
وبحسب السلطات، فقد تم إنقاذ ما يقرب من 700 مواطن تايلاندي، وإرسالهم إلى المستشفيات في تايلاند.