عربي
https://sputnikarabic.ae/20221229/ألقوا-بأنفسهم-من-طوابق-عالية-حريق-ضخم-في-تايلاند-1071718229.html
ألقوا بأنفسهم من طوابق عالية... حريق ضخم في تايلاند
ألقوا بأنفسهم من طوابق عالية... حريق ضخم في تايلاند
أثار مقطع مصور تم تداوله بمواقع التواصل ضجة كبيرة حيث ظهر فيه أشخاص وهم يقفزون من طوابق عالية في مبنى يحترق. 29.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-29T09:14+0000
2022-12-29T09:16+0000
نادي الفيديو
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/08/1b/1066904271_0:320:1564:1200_1920x0_80_0_0_b49040b1d25a6e63da4e230812403c94.jpg
المقطع المصور يظهرتعرض مبنى في تايلاند لحريق أسفر عن مقتل ما لا يقل عن سبعة أشخاص وإصابة 53 آخرين، إلى جانب فقدان أشخاص، بحسب ما أعلنت السلطات التايلاندية.واندلع الحريق في وقت متأخر مساء الأربعاء، 28 ديسمبر/ كانون الأول، في كازينو ومجمع للقمار في بلدة بويبيت على حدود تايلاند وكمبوديا.وقال عمال الإنقاذ إن الضحايا كانوا يقفزون من الشبابيك والشرفات نحو حتفهم هربا من الحريق، بحسب ما نقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية.وبحسب السلطات، فقد تم إنقاذ ما يقرب من 700 مواطن تايلاندي، وإرسالهم إلى المستشفيات في تايلاند.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/08/1b/1066904271_0:173:1564:1346_1920x0_80_0_0_d4d9cee0a1fc22d5acc5b70773be7c71.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
نادي الفيديو
نادي الفيديو

ألقوا بأنفسهم من طوابق عالية... حريق ضخم في تايلاند

09:14 GMT 29.12.2022 (تم التحديث: 09:16 GMT 29.12.2022)
© AFP 2022 / XINHUAحريق الصين
حريق الصين - سبوتنيك عربي, 1920, 29.12.2022
© AFP 2022 / XINHUA
تابعنا عبرTelegram
أثار مقطع مصور تم تداوله بمواقع التواصل ضجة كبيرة حيث ظهر فيه أشخاص وهم يقفزون من طوابق عالية في مبنى يحترق.
المقطع المصور يظهرتعرض مبنى في تايلاند لحريق أسفر عن مقتل ما لا يقل عن سبعة أشخاص وإصابة 53 آخرين، إلى جانب فقدان أشخاص، بحسب ما أعلنت السلطات التايلاندية.
واندلع الحريق في وقت متأخر مساء الأربعاء، 28 ديسمبر/ كانون الأول، في كازينو ومجمع للقمار في بلدة بويبيت على حدود تايلاند وكمبوديا.
وقال عمال الإنقاذ إن الضحايا كانوا يقفزون من الشبابيك والشرفات نحو حتفهم هربا من الحريق، بحسب ما نقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية.
وبحسب السلطات، فقد تم إنقاذ ما يقرب من 700 مواطن تايلاندي، وإرسالهم إلى المستشفيات في تايلاند.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:43 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала