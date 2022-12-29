https://sputnikarabic.ae/20221229/أوكرانيا-سماع-دوي-انفجارات-في-مدينة-زابوروجيه-1071753345.html
أوكرانيا.. سماع دوي انفجارات في مدينة زابوروجيه
أوكرانيا.. سماع دوي انفجارات في مدينة زابوروجيه
أعلن عضو مجلس إدارة مقاطعة زابوروجيه، فلاديمير روغوف، سماع دوي ما لا يقل عن ثلاثة انفجارات في جزء من المدينة الخاضع لسيطرة كييف. 29.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-29T23:17+0000
2022-12-29T23:17+0000
2022-12-30T00:00+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
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موسكو - سبوتنيك. وكتب فلاديمير روغوف على صفحته الرسمية على "تيلغرام": "سمعت انفجارات ضخمة في مدينة زابوروجيه التي لا تزال خاضعة لسيطرة نظام زيلينسكي. السكان أبلغوا عن وقوع ثلاثة انفجارات على الأقل في المدينة".وأفاد روغوف بأن المعلومات الأولية تشير إلى تفعيل دفاعات القوات الجوية الأوكرانية في بلدة فولنيانسك شمالي المدينة، وفي مناطق أخرى جنوبها.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير الماضي، العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس من بطش القوات الأوكرانية.ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، هدف العملية بأنه "لحماية السكان، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف، لمدة ثماني سنوات".وبعد انضمام جمهوريتي، دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه، إلى روسيا أصبحت مهمة القوات الروسية تحرير كامل أراضي هذه المناطق من قبضة القوات الأوكرانية، بالإضافة إلى الأهداف الأخرى المتمثلة بنزع سلاح أوكرانيا وضمان حيادها والقضاء على النازية هناك وتقديم المسؤولين عن جرائم الحرب إلى العدالة.
https://sputnikarabic.ae/20221229/القوات-الأوكرانية-تستهدف-بلدات-في-جمهورية-دونيتسك-بـ12-قذيفة-1071753223.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا
أوكرانيا.. سماع دوي انفجارات في مدينة زابوروجيه
23:17 GMT 29.12.2022 (تم التحديث: 00:00 GMT 30.12.2022) تابعنا عبر
أعلن عضو مجلس إدارة مقاطعة زابوروجيه، فلاديمير روغوف، سماع دوي ما لا يقل عن ثلاثة انفجارات في جزء من المدينة الخاضع لسيطرة كييف.
موسكو - سبوتنيك. وكتب فلاديمير روغوف على صفحته الرسمية على "تيلغرام": "سمعت انفجارات ضخمة في مدينة زابوروجيه التي لا تزال خاضعة لسيطرة نظام زيلينسكي. السكان أبلغوا عن وقوع ثلاثة انفجارات على الأقل في المدينة".
وأفاد روغوف بأن المعلومات الأولية تشير إلى تفعيل دفاعات القوات الجوية الأوكرانية في بلدة فولنيانسك شمالي المدينة، وفي مناطق أخرى جنوبها.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير الماضي، العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس
من بطش القوات الأوكرانية.
ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، هدف العملية بأنه "لحماية السكان، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف، لمدة ثماني سنوات".
وبعد انضمام جمهوريتي، دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه، إلى روسيا أصبحت مهمة القوات الروسية تحرير كامل أراضي هذه المناطق من قبضة القوات الأوكرانية
، بالإضافة إلى الأهداف الأخرى المتمثلة بنزع سلاح أوكرانيا وضمان حيادها والقضاء على النازية هناك وتقديم المسؤولين عن جرائم الحرب إلى العدالة.