https://sputnikarabic.ae/20221229/إعلاميون-مصريون-يهاجمون-نجيب-ساويرس-بعدما-أعاد-نشر-صورة-وهم-يدقون-الطبول-1071745987.html

إعلاميون مصريون يهاجمون نجيب ساويرس بعدما أعاد نشر صورة وهم "يدقون الطبول"

إعلاميون مصريون يهاجمون نجيب ساويرس بعدما أعاد نشر صورة وهم "يدقون الطبول"

هاجم إعلاميون مصريون بضراوة رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس، وذلك بعد تعليقه على صورة مفبركة ساخرة لعدد من الإعلاميين وهم "يدقون الطبول". 29.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-29T17:34+0000

2022-12-29T17:34+0000

2022-12-29T17:42+0000

مجتمع

مصر

أخبار مصر الآن

منوعات

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103566/99/1035669980_0:412:5760:3652_1920x0_80_0_0_48ce713bae1e4bd8ad48c2c175467f9b.jpg

وكان مستخدم لمنصة "تويتر"، قد نشر صورة لأشخاص يدقون الطبول، ووضع مكان رؤوسهم صور الإعلاميين عمرو أديب وأحمد موسى ومصطفى بكري وتامر أمين ومعتز بالله عبدالفتاح ومحمد الباز. وأعاد ساويرس نشر الصورة وعلق عليها قائلا: "ناقص واحد".مما أثار غضب بعض الإعلاميين الموجودين في الصورة المفبركة، وقاموا بتوجيه انتقادات لاذعة له.ورد عمرو أديب على ساويرس قائلا بالعامية: "إحنا مكسبناش من التطبيل قد ما أنت كسبت من تطبيلك يا نجيب. جايز تطبيلنا كان له أصوات إنما تطبيلك كان له أبراج ودولارات ويا خسارة وعجبي".وقال أحمد موسى: "عيب عليك يا نجيب، نحن ندافع عن وطن وشعب، لن ننسي دورك وقناتك في 2011، التي استخدمتها لضرب القوات المسلحة والشرطة والقضاء، رغم أنك أكثر من كون الثروات في عهد الرئيس الراحل مبارك، هذا هو نجيب مصلحته أولا…. عيب عليك يا نجيب... وما خفي أعظم".بينما، قال الإعلامي محمد الباز إن "ساويرس رجل يعاني من فراغ كبير... ولأنه بيعاني من فراغ فتلاقيه من وقت للتاني يمارس شكلا من أشكال التفاهة"، بحسب تعبيره.وبدون أن يذكر أسماء، قال مصطفى بكري، عبر حسابه على "تويتر": "من هرب أموال مصر للخارج، من أساء لجيشنا العظيم، من اعتبر مصر بالنسبة له شقة مفروشة ومنهب للثروات، من فسد وأفسد، من عجز عن أن يقول لنا كيف تعدت ثروته مئات المليارات مع أنه لم يكن يمتلك في التسعينات سوي 5 ملايين جنيه، لا يحق له أن يشكك في مصداقية من يدافعون عن الوطن".وعادةً ما يستخدم المصريون كلمة "التطبيل" لاتهام الإعلاميين بالمبالغة في دعم وتأييد الحكومة.

مصر

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

مصر, أخبار مصر الآن, منوعات