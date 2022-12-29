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إعلام: سقوط صاروخ أوكراني على أراضي بيلاروسيا
https://sputnikarabic.ae/20221229/إعلام-سقوط-صاروخ-أوكراني-على-الأراضي-البيلاروسية-1071724444.html
إعلام: سقوط صاروخ أوكراني على أراضي بيلاروسيا
إعلام: سقوط صاروخ أوكراني على أراضي بيلاروسيا
أفادت وسائل إعلام بيلاروسية، اليوم الخميس، بسقوط صاروخ أوكراني من منظومة "إس 300" تابعة لنظام كييف، داخل الأراضي البيلاروسية. 29.12.2022, سبوتنيك عربي
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العالم
رصد عسكري
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ونقلت وكالة "بيلتا" البيلاروسية للأنباء بقناتها على منصة تلغرام: "تم تسجيل سقوط صاروخ أوكراني من منظومة "إس-300"على أراضي بيلاروسيا اليوم".وأضافت الوكالة: "بين الساعة 10 والـ 11 صباحا سقط صاروخ قادم من أراضي أوكرانيا، حيث تم إبلاغ رئيس الدولة على الفور بالحادث".
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العالم, رصد عسكري
العالم, رصد عسكري

إعلام: سقوط صاروخ أوكراني على أراضي بيلاروسيا

11:34 GMT 29.12.2022 (تم التحديث: 11:52 GMT 29.12.2022)
© Sputnik . Maksim Blinov / الانتقال إلى بنك الصورجزء من صاروخ أوكراني "توتشكا-أو" بالقرب من مقر الحكومة في دونيتسك. وفقًا لمقر الدفاع الإقليمي لجمهورية دونيتسك الشعبية، نفذت القوات الأوكرانية هجومًا على دونيتسك باستخدام صاروخ "توتشكا-أو"/ ما أدى إلى وقوع قتلى وجرحى.
جزء من صاروخ أوكراني توتشكا-أو بالقرب من مقر الحكومة في دونيتسك. وفقًا لمقر الدفاع الإقليمي لجمهورية دونيتسك الشعبية، نفذت القوات الأوكرانية هجومًا على دونيتسك باستخدام صاروخ توتشكا-أو/ ما أدى إلى وقوع قتلى وجرحى. - سبوتنيك عربي, 1920, 29.12.2022
© Sputnik . Maksim Blinov
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أفادت وسائل إعلام بيلاروسية، اليوم الخميس، بسقوط صاروخ أوكراني من منظومة "إس 300" تابعة لنظام كييف، داخل الأراضي البيلاروسية.
ونقلت وكالة "بيلتا" البيلاروسية للأنباء بقناتها على منصة تلغرام: "تم تسجيل سقوط صاروخ أوكراني من منظومة "إس-300"على أراضي بيلاروسيا اليوم".
وأضافت الوكالة: "بين الساعة 10 والـ 11 صباحا سقط صاروخ قادم من أراضي أوكرانيا، حيث تم إبلاغ رئيس الدولة على الفور بالحادث".
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