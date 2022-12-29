https://sputnikarabic.ae/20221229/إعلام-سقوط-صاروخ-أوكراني-على-الأراضي-البيلاروسية-1071724444.html
إعلام: سقوط صاروخ أوكراني على أراضي بيلاروسيا
إعلام: سقوط صاروخ أوكراني على أراضي بيلاروسيا
أفادت وسائل إعلام بيلاروسية، اليوم الخميس، بسقوط صاروخ أوكراني من منظومة "إس 300" تابعة لنظام كييف، داخل الأراضي البيلاروسية. 29.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-29T11:34+0000
2022-12-29T11:34+0000
2022-12-29T11:52+0000
العالم
رصد عسكري
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ونقلت وكالة "بيلتا" البيلاروسية للأنباء بقناتها على منصة تلغرام: "تم تسجيل سقوط صاروخ أوكراني من منظومة "إس-300"على أراضي بيلاروسيا اليوم".وأضافت الوكالة: "بين الساعة 10 والـ 11 صباحا سقط صاروخ قادم من أراضي أوكرانيا، حيث تم إبلاغ رئيس الدولة على الفور بالحادث".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, رصد عسكري
إعلام: سقوط صاروخ أوكراني على أراضي بيلاروسيا
11:34 GMT 29.12.2022 (تم التحديث: 11:52 GMT 29.12.2022) تابعنا عبر
أفادت وسائل إعلام بيلاروسية، اليوم الخميس، بسقوط صاروخ أوكراني من منظومة "إس 300" تابعة لنظام كييف، داخل الأراضي البيلاروسية.
ونقلت وكالة "بيلتا" البيلاروسية للأنباء بقناتها على منصة تلغرام: "تم تسجيل سقوط صاروخ أوكراني من منظومة "إس-300"على أراضي بيلاروسيا اليوم".
وأضافت الوكالة: "بين الساعة 10 والـ 11 صباحا سقط صاروخ قادم من أراضي أوكرانيا، حيث تم إبلاغ رئيس الدولة على الفور بالحادث".