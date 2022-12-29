https://sputnikarabic.ae/20221229/إعلام-سماع-دوي-انفجارات-ضخمة-في-مدن-أوكرانية-عدة-1071715825.html
إعلام: سماع دوي انفجارات ضخمة في مدن أوكرانية عدة
إعلام: سماع دوي انفجارات ضخمة في مدن أوكرانية عدة
أفادت وسائل إعلام أوكرانية، صباح اليوم الخميس، بسماع دوي انفجارات ضخمة في مدن كييف و خاركوف وأوديسا ولفوف، وذلك بعد إطلاق صافرات الإنذار الجوية. 29.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-29T07:26+0000
2022-12-29T07:26+0000
2022-12-29T07:27+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
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وذكر موقع "Strana.ua" الأوكراني نقلاً عن شهود عيان أن انفجارات عدة سمعت في مدن كييف وخاركوف وأوديسا ولفوف.وأطلقت السلطات الأوكرانية صافرات الإنذار الجوية في معظم البلاد بعد رصد صواريخ روسية في الأجواء.يشار إلى أن القوات المسلحة الروسية، بدأت في العاشر من شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، توجيه ضربات مكثفة بأسلحة عالية الدقة بعيدة المدى، على أهداف للقيادة العسكرية وأنظمة الاتصالات والطاقة في عموم أوكرانيا، وذلك بعد يومين من تنفيذ الاستخبارات الأوكرانية عملا إرهابيا، استهدف جسر القرم.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
إعلام: سماع دوي انفجارات ضخمة في مدن أوكرانية عدة
07:26 GMT 29.12.2022 (تم التحديث: 07:27 GMT 29.12.2022) تابعنا عبر
أفادت وسائل إعلام أوكرانية، صباح اليوم الخميس، بسماع دوي انفجارات ضخمة في مدن كييف و خاركوف وأوديسا ولفوف، وذلك بعد إطلاق صافرات الإنذار الجوية.
وذكر موقع "Strana.ua" الأوكراني نقلاً عن شهود عيان أن انفجارات عدة سمعت في مدن كييف وخاركوف وأوديسا ولفوف.
وأطلقت السلطات الأوكرانية صافرات الإنذار الجوية في معظم البلاد بعد رصد صواريخ روسية في الأجواء.
يشار
إلى أن القوات المسلحة الروسية، بدأت في العاشر من شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، توجيه ضربات مكثفة بأسلحة عالية الدقة بعيدة المدى، على أهداف للقيادة العسكرية وأنظمة الاتصالات والطاقة في عموم أوكرانيا، وذلك بعد يومين من تنفيذ الاستخبارات الأوكرانية عملا إرهابيا، استهدف جسر القرم.