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إعلام: سماع دوي انفجارات ضخمة في مدن أوكرانية عدة
Танк Т-72 и мобилизованные военнослужащие во время подготовки на Чебаркульском полигоне в Челябинской области - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20221229/إعلام-سماع-دوي-انفجارات-ضخمة-في-مدن-أوكرانية-عدة-1071715825.html
إعلام: سماع دوي انفجارات ضخمة في مدن أوكرانية عدة
إعلام: سماع دوي انفجارات ضخمة في مدن أوكرانية عدة
أفادت وسائل إعلام أوكرانية، صباح اليوم الخميس، بسماع دوي انفجارات ضخمة في مدن كييف و خاركوف وأوديسا ولفوف، وذلك بعد إطلاق صافرات الإنذار الجوية. 29.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-29T07:26+0000
2022-12-29T07:27+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
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وذكر موقع "Strana.ua" الأوكراني نقلاً عن شهود عيان أن انفجارات عدة سمعت في مدن كييف وخاركوف وأوديسا ولفوف.وأطلقت السلطات الأوكرانية صافرات الإنذار الجوية في معظم البلاد بعد رصد صواريخ روسية في الأجواء.يشار إلى أن القوات المسلحة الروسية، بدأت في العاشر من شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، توجيه ضربات مكثفة بأسلحة عالية الدقة بعيدة المدى، على أهداف للقيادة العسكرية وأنظمة الاتصالات والطاقة في عموم أوكرانيا، وذلك بعد يومين من تنفيذ الاستخبارات الأوكرانية عملا إرهابيا، استهدف جسر القرم.
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العالم
العالم

إعلام: سماع دوي انفجارات ضخمة في مدن أوكرانية عدة

07:26 GMT 29.12.2022 (تم التحديث: 07:27 GMT 29.12.2022)
حريق في محطة الطاقة الحرارية في لفوف، أوكرانيا
حريق في محطة الطاقة الحرارية في لفوف، أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 29.12.2022
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أفادت وسائل إعلام أوكرانية، صباح اليوم الخميس، بسماع دوي انفجارات ضخمة في مدن كييف و خاركوف وأوديسا ولفوف، وذلك بعد إطلاق صافرات الإنذار الجوية.
وذكر موقع "Strana.ua" الأوكراني نقلاً عن شهود عيان أن انفجارات عدة سمعت في مدن كييف وخاركوف وأوديسا ولفوف.
وأطلقت السلطات الأوكرانية صافرات الإنذار الجوية في معظم البلاد بعد رصد صواريخ روسية في الأجواء.
يشار إلى أن القوات المسلحة الروسية، بدأت في العاشر من شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، توجيه ضربات مكثفة بأسلحة عالية الدقة بعيدة المدى، على أهداف للقيادة العسكرية وأنظمة الاتصالات والطاقة في عموم أوكرانيا، وذلك بعد يومين من تنفيذ الاستخبارات الأوكرانية عملا إرهابيا، استهدف جسر القرم.
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