https://sputnikarabic.ae/20221229/ارتفاع-مروع-في-جرائم-قتل-النساء-في-إسبانيا-1071747417.html
ارتفاع مروع في جرائم قتل النساء في إسبانيا
ارتفاع مروع في جرائم قتل النساء في إسبانيا
ندد فرناندو جراندي مارلاسكا وزير الداخلية الإسباني، اليوم الخميس، بالارتفاع "المخيف" في جرائم قتل النساء في البلد الأوروبي. 29.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-29T18:38+0000
2022-12-29T18:38+0000
2022-12-29T18:38+0000
حكومة إسبانيا
نساء
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وقال وزير الداخلية إن "سلسلة الجرائم المروعة التي عانينا منها هذا الشهر" كانت "محبطة للغاية" وينبغي أن تكون بمثابة "جرس إنذار".جاء ذلك بعد مقتل 9 نساء خلال ديسمبر/ كانون الأول، من قبل شركائهن بشكل أساسي، الأمر الذي يجعله أكثر الشهور دموية هذا العام، بحسب "فرانس برس".ومن بين الضحايا كانت امرأة حامل تبلغ من العمر 32 عاما والتي تعرضت للطعن حتى الموت، من قبل شريكها السابق حسبما يزعم، أمام ابنيهما المراهقين ليل الأربعاء في بلدة إسكالونا وسط البلاد.وكان من المقرر أن تضع مولودها خلال أيام، وفقا لوسائل إعلام محلية.ويرفع مقتلها، عدد النساء اللاتي قتلن هذا العام على أساس العنف الجنسي إلى 48 امرأة.وذكرت الحكومة أن إجمالي عدد القتلى من هذا النوع من الجرائم بلغ 1181 منذ أن بدأت الحكومة في إحصاء الضحايا.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
حكومة إسبانيا, نساء
ارتفاع مروع في جرائم قتل النساء في إسبانيا
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ندد فرناندو جراندي مارلاسكا وزير الداخلية الإسباني، اليوم الخميس، بالارتفاع "المخيف" في جرائم قتل النساء في البلد الأوروبي.
وقال وزير الداخلية إن "سلسلة الجرائم المروعة التي عانينا منها هذا الشهر" كانت "محبطة للغاية" وينبغي أن تكون بمثابة "جرس إنذار".
جاء ذلك بعد مقتل 9 نساء خلال ديسمبر/ كانون الأول، من قبل شركائهن بشكل أساسي، الأمر الذي يجعله أكثر الشهور دموية هذا العام، بحسب "فرانس برس".
ومن بين الضحايا كانت امرأة حامل تبلغ من العمر 32 عاما والتي تعرضت للطعن حتى الموت، من قبل شريكها السابق حسبما يزعم، أمام ابنيهما المراهقين ليل الأربعاء في بلدة إسكالونا وسط البلاد.
وكان من المقرر أن تضع مولودها خلال أيام، وفقا لوسائل إعلام محلية.
ويرفع مقتلها، عدد النساء اللاتي قتلن
هذا العام على أساس العنف الجنسي إلى 48 امرأة.
وذكرت الحكومة أن إجمالي عدد القتلى من هذا النوع من الجرائم بلغ 1181 منذ أن بدأت الحكومة في إحصاء الضحايا.