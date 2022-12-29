https://sputnikarabic.ae/20221229/استطلاع-ثلثا-البريطانيين-يعتزمون-التخلي-عن-النفقات-غير-الضرورية-في-2023-1071735396.html

استطلاع: ثلثا البريطانيين يعتزمون التخلي عن النفقات غير الضرورية في 2023

استطلاع: ثلثا البريطانيين يعتزمون التخلي عن النفقات غير الضرورية في 2023

أظهر استطلاع رأي أن أكثر من 60% من المستهلكين في بريطانيا يعتزمون خفض شراء السلع غير الضرورية في عام 2023 وسط مخاوف من ارتفاع تكاليف المعيشة. 29.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-29T12:56+0000

2022-12-29T12:56+0000

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سبوتنيك. شمل الاستطلاع 3000 مستهلك، وأجرته شركة المحاسبة KPMG في بداية ديسمبر/ كانون الأول الجاري، وكشف عن أن 4% فقط من البريطانيين سيكونون قادرين على زيادة الإنفاق المحتمل العام المقبل، بينما قال ربعهم إن إنفاقهم سيبقى عند نفس المستوى في 2022.وتباطأ ارتفاع الأسعار في بريطانيا في ديسمبر لكن التضخم لا يزال قريبا من أعلى مستوى له منذ 40 عاما، وأظهر الاستطلاع أن ارتفاع التكلفة الحالية للغذاء والطاقة والوقود والإيجارات الذي قد يستمر هو السبب الرئيسي للإحجام عن الشراء.وقال ثلث المستهلكين إنهم يخططون لشراء المزيد من السلع ذات العلامات التجارية الخاصة والمنتجات القيمة في عام 2023، بينما اختار الثلث شراء عدد أقل من تلك السلع.وذكرت نتائج الاستطلاع أن الذين يعتزمون تقليل الإنفاق غير الضروري كانوا مستعدين لتقليص تناول الطعام في الخارج بنسبة 46%، يليه التسوق لشراء الملابس بنسبة 42% والوجبات السريعة بنسبة 42%، فيما جاء اختيار تقليل المنتجات الخاصة بالحيوانات الأليفة بنسبة 13%.وقال واحد من كل 10 مستهلكين إن ليس لديهم أي مدخرات، ومن بين مالكي المدخرات قال 43% إنهم يستخدمونها للمساعدة في تغطية التكاليف الأساسية.

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