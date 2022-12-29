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https://sputnikarabic.ae/20221229/استطلاع-ثلثا-البريطانيين-يعتزمون-التخلي-عن-النفقات-غير-الضرورية-في-2023-1071735396.html
استطلاع: ثلثا البريطانيين يعتزمون التخلي عن النفقات غير الضرورية في 2023
استطلاع: ثلثا البريطانيين يعتزمون التخلي عن النفقات غير الضرورية في 2023
أظهر استطلاع رأي أن أكثر من 60% من المستهلكين في بريطانيا يعتزمون خفض شراء السلع غير الضرورية في عام 2023 وسط مخاوف من ارتفاع تكاليف المعيشة. 29.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-29T12:56+0000
2022-12-29T12:56+0000
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سبوتنيك. شمل الاستطلاع 3000 مستهلك، وأجرته شركة المحاسبة KPMG في بداية ديسمبر/ كانون الأول الجاري، وكشف عن أن 4% فقط من البريطانيين سيكونون قادرين على زيادة الإنفاق المحتمل العام المقبل، بينما قال ربعهم إن إنفاقهم سيبقى عند نفس المستوى في 2022.وتباطأ ارتفاع الأسعار في بريطانيا في ديسمبر لكن التضخم لا يزال قريبا من أعلى مستوى له منذ 40 عاما، وأظهر الاستطلاع أن ارتفاع التكلفة الحالية للغذاء والطاقة والوقود والإيجارات الذي قد يستمر هو السبب الرئيسي للإحجام عن الشراء.وقال ثلث المستهلكين إنهم يخططون لشراء المزيد من السلع ذات العلامات التجارية الخاصة والمنتجات القيمة في عام 2023، بينما اختار الثلث شراء عدد أقل من تلك السلع.وذكرت نتائج الاستطلاع أن الذين يعتزمون تقليل الإنفاق غير الضروري كانوا مستعدين لتقليص تناول الطعام في الخارج بنسبة 46%، يليه التسوق لشراء الملابس بنسبة 42% والوجبات السريعة بنسبة 42%، فيما جاء اختيار تقليل المنتجات الخاصة بالحيوانات الأليفة بنسبة 13%.وقال واحد من كل 10 مستهلكين إن ليس لديهم أي مدخرات، ومن بين مالكي المدخرات قال 43% إنهم يستخدمونها للمساعدة في تغطية التكاليف الأساسية.
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استطلاع: ثلثا البريطانيين يعتزمون التخلي عن النفقات غير الضرورية في 2023

12:56 GMT 29.12.2022
© AFP 2022 / Tolga Akmenافتتاح متجر "غروس دوميستيك بروداكت" (Gross Domestic Product)، "للعرض فقط دون الشراء!"، للفنان البريطاني بانكسي في لندن، 1 أكتوبر 2019
افتتاح متجر غروس دوميستيك بروداكت (Gross Domestic Product)، للعرض فقط دون الشراء!، للفنان البريطاني بانكسي في لندن، 1 أكتوبر 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.12.2022
© AFP 2022 / Tolga Akmen
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أظهر استطلاع رأي أن أكثر من 60% من المستهلكين في بريطانيا يعتزمون خفض شراء السلع غير الضرورية في عام 2023 وسط مخاوف من ارتفاع تكاليف المعيشة.
سبوتنيك. شمل الاستطلاع 3000 مستهلك، وأجرته شركة المحاسبة KPMG في بداية ديسمبر/ كانون الأول الجاري، وكشف عن أن 4% فقط من البريطانيين سيكونون قادرين على زيادة الإنفاق المحتمل العام المقبل، بينما قال ربعهم إن إنفاقهم سيبقى عند نفس المستوى في 2022.
وتباطأ ارتفاع الأسعار في بريطانيا في ديسمبر لكن التضخم لا يزال قريبا من أعلى مستوى له منذ 40 عاما، وأظهر الاستطلاع أن ارتفاع التكلفة الحالية للغذاء والطاقة والوقود والإيجارات الذي قد يستمر هو السبب الرئيسي للإحجام عن الشراء.
وقال ثلث المستهلكين إنهم يخططون لشراء المزيد من السلع ذات العلامات التجارية الخاصة والمنتجات القيمة في عام 2023، بينما اختار الثلث شراء عدد أقل من تلك السلع.
وذكرت نتائج الاستطلاع أن الذين يعتزمون تقليل الإنفاق غير الضروري كانوا مستعدين لتقليص تناول الطعام في الخارج بنسبة 46%، يليه التسوق لشراء الملابس بنسبة 42% والوجبات السريعة بنسبة 42%، فيما جاء اختيار تقليل المنتجات الخاصة بالحيوانات الأليفة بنسبة 13%.
وقال واحد من كل 10 مستهلكين إن ليس لديهم أي مدخرات، ومن بين مالكي المدخرات قال 43% إنهم يستخدمونها للمساعدة في تغطية التكاليف الأساسية.
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