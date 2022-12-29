https://sputnikarabic.ae/20221229/اصطدام-أكثر-من-200-سيارة-على-جسر-في-الصين-1071716221.html
اصطدام أكثر من 200 سيارة على جسر في الصين
اصطدام أكثر من 200 سيارة على جسر في الصين
تسببت الأحوال الجوية السيئة والطرق المتجلدة بوقوع حادث تصادم كبير على أحد الجسور في الصين شاركت فيه أكثر من 200 سيارة. 29.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-29T07:41+0000
2022-12-29T07:41+0000
2022-12-29T07:42+0000
مجتمع
العالم
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الحادث وقع يوم أمس الأربعاء وأسفر عن مقتل شخص واحد بحسب ما أفاد به مسؤولون محليون.الحادث وقع على جسر Zhengxin Huanghe، تسبب في حبس الكثيرين داخل سياراتهم حيث بقوا عالقين لفترة طويلة.وأفادت وسائل إعلام رسمية أن إدارة الإطفاء المحلية أرسلت ما مجموعه 11 سيارة إطفاء و66 من عمال الإنقاذ إلى مكان الحادث، مشيرة إلى أن الجسر لا يزال قيد التنظيف وتم إغلاقه أمام حركة المرور حتى إشعار آخر.وأكدت شرطة تشنغتشو حتى الآن إنقاذ 11 شخصا محاصرين في سياراتهم وذكرت أن شخصا واحدا توفي في الحادث. ولم يتم حتى الآن الإفراج عن أي تصريحات رسمية بشأن وقوع إصابات.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
اصطدام أكثر من 200 سيارة على جسر في الصين
07:41 GMT 29.12.2022 (تم التحديث: 07:42 GMT 29.12.2022) تابعنا عبر
تسببت الأحوال الجوية السيئة والطرق المتجلدة بوقوع حادث تصادم كبير على أحد الجسور في الصين شاركت فيه أكثر من 200 سيارة.
الحادث وقع يوم أمس الأربعاء وأسفر عن مقتل شخص واحد بحسب ما أفاد به مسؤولون محليون.
الحادث وقع على جسر Zhengxin Huanghe، تسبب في حبس الكثيرين داخل سياراتهم حيث بقوا عالقين
لفترة طويلة.
وأفادت وسائل إعلام رسمية أن إدارة الإطفاء المحلية أرسلت ما مجموعه 11 سيارة إطفاء و66 من عمال الإنقاذ إلى مكان الحادث، مشيرة إلى أن الجسر لا يزال قيد التنظيف وتم إغلاقه أمام حركة المرور حتى إشعار آخر.
وأكدت شرطة تشنغتشو حتى الآن إنقاذ 11 شخصا محاصرين في سياراتهم وذكرت أن شخصا واحدا توفي في الحادث. ولم يتم حتى الآن الإفراج عن أي تصريحات رسمية بشأن وقوع إصابات.