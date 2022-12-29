https://sputnikarabic.ae/20221229/افتتاح-أول-مستوصف-قانوني-للماريجوانا-الترفيهية-في-نيويورك-1071752870.html
افتتاح أول مستوصف قانوني للماريجوانا الترفيهية في نيويورك
افتتاح أول مستوصف قانوني للماريجوانا الترفيهية في نيويورك
سجل أول مستوصف قانوني للماريجوانا الترفيهية في مدينة نيويورك الأمريكية مبيعاته الأولى اليوم الخميس. 29.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-29T22:07+0000
2022-12-29T22:07+0000
2022-12-29T22:09+0000
الماريجوانا
نيويورك
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102209/03/1022090319_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_71c14b1a9bd5a1f38dcf86f214df133f.jpg
يمهد الافتتاح المتوقع على نطاق واسع لأول مستوصف معتمد من الدولة، والذي تديره مؤسسة أعمال الإسكان غير الربحية، الطريق لسلسلة من الافتتاحات المتوقعة خلال الأشهر المقبلة في نيويورك.وقننت الولايات المتحدة الاستخدام الترفيهي للماريجوانا في مارس/ آذار 2021، بحسب "الأسوشيتدبرس".وقال تشارلز كينغ الرئيس التنفيذي لمؤسسة مهام الإسكان: "يسعدنا للغاية أن نكون أول (مستوصف للماريجوانا) ونأمل أن نضع نموذجا يتعين على الآخرين اتباعه".ومتجر مانهاتن الأدنى هو الأول من بين 36 مستوصفا حصل على الترخيص مؤخرا استعدادا للعمل.كما أن هناك 139 ترخيصا إضافيا لم يتم إصدارها بعد من قبل المكتب الحكومي لإدارة القنب وما زال 900 متقدم ينتظرون الكلمة.
https://sputnikarabic.ae/20210612/منها-القيء-المفرط-اكتشاف-آثار-جانبية-نادرة-لتعاطي-الماريجوانا-1049230169.html
نيويورك
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102209/03/1022090319_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_758b464a5d9b5f96ad2696d6a6882c8a.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الماريجوانا, نيويورك
افتتاح أول مستوصف قانوني للماريجوانا الترفيهية في نيويورك
22:07 GMT 29.12.2022 (تم التحديث: 22:09 GMT 29.12.2022) تابعنا عبر
سجل أول مستوصف قانوني للماريجوانا الترفيهية في مدينة نيويورك الأمريكية مبيعاته الأولى اليوم الخميس.
يمهد الافتتاح المتوقع على نطاق واسع لأول مستوصف معتمد من الدولة، والذي تديره مؤسسة أعمال الإسكان غير الربحية، الطريق لسلسلة من الافتتاحات المتوقعة خلال الأشهر المقبلة في نيويورك.
وقننت الولايات المتحدة الاستخدام الترفيهي للماريجوانا
في مارس/ آذار 2021، بحسب "الأسوشيتدبرس".
وقال تشارلز كينغ الرئيس التنفيذي لمؤسسة مهام الإسكان: "يسعدنا للغاية أن نكون أول (مستوصف للماريجوانا) ونأمل أن نضع نموذجا يتعين على الآخرين اتباعه".
ومتجر مانهاتن الأدنى هو الأول من بين 36 مستوصفا حصل على الترخيص مؤخرا استعدادا للعمل.
كما أن هناك 139 ترخيصا إضافيا لم يتم إصدارها بعد من قبل المكتب الحكومي لإدارة القنب وما زال 900 متقدم ينتظرون الكلمة.