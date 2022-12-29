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الأمين العام السابق للناتو يزور تايوان
الأمين العام السابق للناتو يزور تايوان
أعلنت السلطات في تايوان عن زيارة مزمعة للأمين العام السابق لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، أندرس فوغ راسموسن، الأسبوع المقبل إلى العاصمة تايبيه. 29.12.2022, سبوتنيك عربي
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بكين - سبوتنيك. ووفق بيان له قال مكتب الشؤون الخارجية التايواني، اليوم الخميس، إن راسموسن سيتوجه إلى تايوان في أوائل الشهر المقبل لإجراء محادثات مع كبار الشخصيات في الجزيرة.وجاء في بيان الخارجية أن "الوزارة ترحب ترحيبا حارا بالأمين العام السابق والمؤسس المشارك لتحالف الديمقراطيات، أندرس فوغ راسموسن، الذي سيزور تايوان في الفترة من 3 إلى 5 يناير".وسيلتقي رئيس الوزراء الدنماركي السابق مع زعيمة تايوان تساي إنغ ون، ونائبها لاي تشينغ تي، ورئيس الشؤون الخارجية جوزيف وو، بالإضافة إلى المشرعين وممثلي المؤسسات الفكرية.كانت تايوان والصين على خلاف منذ نهاية الحرب الأهلية في عام 1949، وقد أصرت بكين على أن الدول الأخرى يجب أن تحترم مبدأ الصين الواحدة بعد زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى تايبيه في أغسطس/ آب الماضي، والتي أعقبها جدل واسع تمثل في إعلانات للزيارة من قبل سياسيين ومشرعين أوروبيين وأمريكيين، ورفض صينيطالع أيضا: نانسي بيلوسي: زيارتي إلى تايوان تستحق العناء تماما ولا يمكن للصين أن تحدد من الذي سيذهب للجزيرة
https://sputnikarabic.ae/20220816/بوتين-زيارة-بيلوسي-إلى-تايوان-دليل-وقح-على-عدم-احترام-سيادة-الدول-واستفزاز-مخطط-1066463450.html
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العالم, أخبار تايوان, الصين
العالم, أخبار تايوان, الصين

الأمين العام السابق للناتو يزور تايوان

12:02 GMT 29.12.2022
© AFP 2022 / MANDEL NGANالأمين العام السابق لحلف شمال الأطلسي أندرس فوغ راسموسن
الأمين العام السابق لحلف شمال الأطلسي أندرس فوغ راسموسن - سبوتنيك عربي, 1920, 29.12.2022
© AFP 2022 / MANDEL NGAN
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أعلنت السلطات في تايوان عن زيارة مزمعة للأمين العام السابق لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، أندرس فوغ راسموسن، الأسبوع المقبل إلى العاصمة تايبيه.
بكين - سبوتنيك. ووفق بيان له قال مكتب الشؤون الخارجية التايواني، اليوم الخميس، إن راسموسن سيتوجه إلى تايوان في أوائل الشهر المقبل لإجراء محادثات مع كبار الشخصيات في الجزيرة.
بوتين خلال افتتاح آرميا 2022 الدولي، للصناعات العسكرية والتعاون العسكري التقني في حديقة باتريوت في ضواحي العاصمة الروسية موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 16.08.2022
بوتين: زيارة بيلوسي إلى تايوان دليل وقح على عدم احترام سيادة الدول واستفزاز مخطط
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وجاء في بيان الخارجية أن "الوزارة ترحب ترحيبا حارا بالأمين العام السابق والمؤسس المشارك لتحالف الديمقراطيات، أندرس فوغ راسموسن، الذي سيزور تايوان في الفترة من 3 إلى 5 يناير".
وسيلتقي رئيس الوزراء الدنماركي السابق مع زعيمة تايوان تساي إنغ ون، ونائبها لاي تشينغ تي، ورئيس الشؤون الخارجية جوزيف وو، بالإضافة إلى المشرعين وممثلي المؤسسات الفكرية.

ووصفت الوزارة زيارة راسموسن المرتقبة بأنها إظهار لدعمه القوي لتايوان، التي تعتبرها الصين جزء من أراضيها، لافتة إلى أنه سيناقش مع السلطات التايوانية "التهديد العسكري" الصيني.

كانت تايوان والصين على خلاف منذ نهاية الحرب الأهلية في عام 1949، وقد أصرت بكين على أن الدول الأخرى يجب أن تحترم مبدأ الصين الواحدة بعد زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى تايبيه في أغسطس/ آب الماضي، والتي أعقبها جدل واسع تمثل في إعلانات للزيارة من قبل سياسيين ومشرعين أوروبيين وأمريكيين، ورفض صيني
طالع أيضا: نانسي بيلوسي: زيارتي إلى تايوان تستحق العناء تماما ولا يمكن للصين أن تحدد من الذي سيذهب للجزيرة
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