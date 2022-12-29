https://sputnikarabic.ae/20221229/الأمين-العام-السابق-للناتو-يزور-تايوان-1071725463.html
الأمين العام السابق للناتو يزور تايوان
الأمين العام السابق للناتو يزور تايوان
أعلنت السلطات في تايوان عن زيارة مزمعة للأمين العام السابق لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، أندرس فوغ راسموسن، الأسبوع المقبل إلى العاصمة تايبيه. 29.12.2022, سبوتنيك عربي
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بكين - سبوتنيك. ووفق بيان له قال مكتب الشؤون الخارجية التايواني، اليوم الخميس، إن راسموسن سيتوجه إلى تايوان في أوائل الشهر المقبل لإجراء محادثات مع كبار الشخصيات في الجزيرة.وجاء في بيان الخارجية أن "الوزارة ترحب ترحيبا حارا بالأمين العام السابق والمؤسس المشارك لتحالف الديمقراطيات، أندرس فوغ راسموسن، الذي سيزور تايوان في الفترة من 3 إلى 5 يناير".وسيلتقي رئيس الوزراء الدنماركي السابق مع زعيمة تايوان تساي إنغ ون، ونائبها لاي تشينغ تي، ورئيس الشؤون الخارجية جوزيف وو، بالإضافة إلى المشرعين وممثلي المؤسسات الفكرية.كانت تايوان والصين على خلاف منذ نهاية الحرب الأهلية في عام 1949، وقد أصرت بكين على أن الدول الأخرى يجب أن تحترم مبدأ الصين الواحدة بعد زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى تايبيه في أغسطس/ آب الماضي، والتي أعقبها جدل واسع تمثل في إعلانات للزيارة من قبل سياسيين ومشرعين أوروبيين وأمريكيين، ورفض صينيطالع أيضا: نانسي بيلوسي: زيارتي إلى تايوان تستحق العناء تماما ولا يمكن للصين أن تحدد من الذي سيذهب للجزيرة
https://sputnikarabic.ae/20220816/بوتين-زيارة-بيلوسي-إلى-تايوان-دليل-وقح-على-عدم-احترام-سيادة-الدول-واستفزاز-مخطط-1066463450.html
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العالم, أخبار تايوان, الصين
العالم, أخبار تايوان, الصين
الأمين العام السابق للناتو يزور تايوان
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أعلنت السلطات في تايوان عن زيارة مزمعة للأمين العام السابق لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، أندرس فوغ راسموسن، الأسبوع المقبل إلى العاصمة تايبيه.
بكين - سبوتنيك. ووفق بيان له قال مكتب الشؤون الخارجية التايواني
، اليوم الخميس، إن راسموسن سيتوجه إلى تايوان في أوائل الشهر المقبل لإجراء محادثات مع كبار الشخصيات في الجزيرة.
وجاء في بيان الخارجية أن "الوزارة ترحب ترحيبا حارا
بالأمين العام السابق والمؤسس المشارك لتحالف الديمقراطيات، أندرس فوغ راسموسن، الذي سيزور تايوان في الفترة من 3 إلى 5 يناير".
وسيلتقي رئيس الوزراء الدنماركي السابق مع زعيمة تايوان تساي إنغ ون، ونائبها لاي تشينغ تي، ورئيس الشؤون الخارجية جوزيف وو، بالإضافة إلى المشرعين وممثلي المؤسسات الفكرية.
ووصفت الوزارة زيارة راسموسن المرتقبة بأنها إظهار لدعمه القوي لتايوان، التي تعتبرها الصين جزء من أراضيها، لافتة إلى أنه سيناقش مع السلطات التايوانية "التهديد العسكري" الصيني.
كانت تايوان والصين على خلاف منذ نهاية الحرب الأهلية في عام 1949، وقد أصرت بكين على أن الدول الأخرى يجب أن تحترم مبدأ الصين الواحدة بعد زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى تايبيه في أغسطس/ آب الماضي، والتي أعقبها جدل واسع تمثل في إعلانات للزيارة من قبل سياسيين ومشرعين أوروبيين وأمريكيين، ورفض صيني