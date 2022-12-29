https://sputnikarabic.ae/20221229/الاتحاد-العراقي-لكرة-القدم-يعلن-موعد-إطلاق-التذاكر-الورقية-لـخليجي-25-1071723045.html
الاتحاد العراقي لكرة القدم يعلن موعد إطلاق التذاكر الورقية لـ"خليجي 25"
الاتحاد العراقي لكرة القدم يعلن موعد إطلاق التذاكر الورقية لـ"خليجي 25"
أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، اليوم الخميس، موعد طرح "التذاكر الورقية" لبطولة خليجي 25 المقرر إقامتها في مدينة البصرة. 29.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-29T10:59+0000
2022-12-29T10:59+0000
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مجتمع
العراق
رياضة
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ونقل موقع "السومرية نيوز" عن الاتحاد العراقي بيانا جاء فيه أن "طرح تذاكر مباريات بطولة خليجي 25 سيكون في السادس من الشهر المقبل من منفذ تايمز سكوير مول في البصرة في الساعةِ الثالثة عصرا"، مشيرا إلى أنه "لا يسمح باقتناء أكثر من ثلاث بطاقات فقط للشخص الواحد".وفي وقت سابق، قال رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، يوم الأحد الماضي، إن البث التلفزيوني لبطولة "خليجي 25" سيكون متاحا للقنوات كافة.ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع)، بيانا عن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، يفيد بأن شياع السوداني ترأس اجتماعا ضم مسؤولي الدوائر الخدمية والقطاعية في محافظة البصرة لمتابعة آخر تطورات بطولة "خليجي 25" المقامة في المحافظة.واستمع السوداني لإيجاز مفصل عن الواقع الخدمي في المحافظة العراقية، وسير العمل فيها على مستوى المشاريع المختلفة، وكذلك اطلع على آليات تقديم الجهد الخدمي والإسناد لبطولة خليجي 25.ومن جهته، أشار رئيس الوزراء العراقي إلى أهمية محافظة البصرة وما تمثله من خصوصية، موضحًا أن زيارته للمحافظة تأتي ضمن سلسلة جولاته التفقدية للمحافظات لمتابعة واقعها ومشاريعها.وأكد السوداني أن محافظة البصرة مقبلة على حدث مهم، يتمثل في إقامة بطولة "خليجي 25"، مشددًا على "ضرورة بذل المزيد من الجهود والحرص على تقديم العراق في هذه التظاهرة الرياضية بأفضل صورة وبما يليق باسمه ومكانته".
https://sputnikarabic.ae/20221223/مسؤول-عراقي-عازمون-على-نجاح-بطولة-خليجي-25-1071516258.html
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العراق, رياضة
الاتحاد العراقي لكرة القدم يعلن موعد إطلاق التذاكر الورقية لـ"خليجي 25"
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أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، اليوم الخميس، موعد طرح "التذاكر الورقية" لبطولة خليجي 25 المقرر إقامتها في مدينة البصرة.
ونقل موقع "السومرية نيوز" عن الاتحاد العراقي بيانا جاء فيه أن "طرح تذاكر مباريات بطولة خليجي 25 سيكون في السادس من الشهر المقبل من منفذ تايمز سكوير مول في البصرة في الساعةِ الثالثة عصرا"، مشيرا إلى أنه "لا يسمح باقتناء أكثر من ثلاث بطاقات فقط للشخص الواحد".
وفي وقت سابق، قال رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، يوم الأحد الماضي، إن البث التلفزيوني لبطولة "خليجي 25" سيكون متاحا للقنوات كافة.
ونقلت وكالة
الأنباء العراقية (واع)، بيانا عن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، يفيد بأن شياع السوداني ترأس اجتماعا ضم مسؤولي الدوائر الخدمية والقطاعية في محافظة البصرة لمتابعة آخر تطورات بطولة "خليجي 25" المقامة في المحافظة.
واستمع السوداني لإيجاز مفصل عن الواقع الخدمي في المحافظة العراقية، وسير العمل فيها على مستوى المشاريع المختلفة، وكذلك اطلع على آليات تقديم الجهد الخدمي والإسناد لبطولة خليجي 25
.
ومن جهته، أشار رئيس الوزراء العراقي إلى أهمية محافظة البصرة وما تمثله من خصوصية، موضحًا أن زيارته للمحافظة تأتي ضمن سلسلة جولاته التفقدية للمحافظات لمتابعة واقعها ومشاريعها.
وأكد السوداني أن محافظة البصرة مقبلة على حدث مهم، يتمثل في إقامة بطولة "خليجي 25"، مشددًا على "ضرورة بذل المزيد من الجهود والحرص على تقديم العراق في هذه التظاهرة الرياضية بأفضل صورة وبما يليق باسمه ومكانته".