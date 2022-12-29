الاتحاد اللبناني للبلياردو والسنوكر يلتقي بالسفير الروسي في بيروت ويؤكد أهمية "توطيد العلاقات"
© Sputnik . abedal kader albaiالإتحاد اللبناني للبلياردو والسنوكر يلتقي بالسفير الروسي في بيروت
© Sputnik . abedal kader albai
التقى أعضاء الهيئة الإدارية للاتحاد اللبناني للبلياردو والسنوكر بالسفير الروسي في لبنان ألكسندر روداكوف، اليوم الخميس، حيث جرى مناقشة تنظيم بطولات في لبنان برعاية السفارة، وذلك بعد إنتهاء بطولة الميلاد المجيد السنوية التي نظمها الاتحاد برعاية السفارة وبمساعدة مؤسسة "روسليفان" في الفترة ما بين 20 و24 من الشهر الجاري.
وحضر اللقاء رئيس الاتحاد اللبناني للبلياردو والسنوكر مصطفى حيدر وعدد من الأعضاء، بالإضافة إلى صاحب المركز الأول في البطولة محمد العنان، ورئيس جمعية "روسليفان" محمد ناصرالدين.
وقال رئيس الإتحاد مصطفى حيدر إنه "بمبادرة ودعم السفارة الروسية في بيروت، أقام الإتحاد الوطني للبلياردو والسنوكر في لبنان بطولة الميلاد، شارك فيها 64 لاعب وانتهت بنجاح، ونحن اليوم جئنا لنقدم الشكر لسعادة السفير والمسؤولين عن المبادرة القيمة بالنسبة لنا".
وأضاف حيدر إن "جميع القطاعات الرياضية تعاني في ظل الظروف التي يمر بها لبنان، وللأسف لا يوجد أي مساعدة من الجهات المعنية كوزارة الشباب والرياضة أو اللجنة الأولمبية وغيرها، علما أن لبنان زاخر وغني بالأبطال، وخلال 10 سنوات حققنا أكثر من 100 ميدالية منها الذهبية والفضية والبرونزية في بطولات عالمية وآسيوية وعربية، وهذا يدل على وجود أبطال يجب أن نضحي ونقدم لأجلهم ولكن المجهود يبقى فرديا".
© Sputnik . abedal kader albaiالإتحاد اللبناني للبلياردو والسنوكر يلتقي بالسفير الروسي في بيروت
الإتحاد اللبناني للبلياردو والسنوكر يلتقي بالسفير الروسي في بيروت
© Sputnik . abedal kader albai
وتابع: "هذا لا يكفي، لأننا نحرم من المشاركة في بطولات نتيجة النقص المادي، في حين إنه باستطاعتنا تحقيق عدة أهداف منها تحقيق بطولات والفوز بميداليات، أما الهدف الأهم هو الاحتكاك بلاعبين دوليين وهذا يصقل مهارة اللاعب ويطور قدراته وموهبته، وبالتالي أي مساعدة كانت نحن نرحب بها".
© Sputnik . abedal kader albaiالإتحاد اللبناني للبلياردو والسنوكر يلتقي بالسفير الروسي في بيروت
الإتحاد اللبناني للبلياردو والسنوكر يلتقي بالسفير الروسي في بيروت
© Sputnik . abedal kader albai
وأشار حيدر إلى أن الاتحاد " لمس من السفير الروسي كل الاستعداد للمساعدة والمساهمة بقدر المستطاع خلال السنوات القادمة، وهذا دليل حب واهتمام، ونحن سنعمل على إعداد برنامج للبطولات القادمة للتعاون مع السفارة".
وختم بالقول إنه "من المتعارف عليه في لبنان بما يخص لعبة البلياردو ثلاث أنواع وهي السنوكر الإنكليزية والكرم بول الفرنسي والبول الأمريكي ولكن يوجد أيضا البليارد الروسي، ونحن نعمل على أن يكون لدينا إلمام في هذه الألعاب، وهذه بداية خير والمدماك الأول في توطيد العلاقات، وتؤدي إلى نتائج ترضي الطرفين".