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https://sputnikarabic.ae/20221229/الجيش-الأمريكي-يعلن-تنفيذ-313-عملية-ضد-داعش-في-العراق-وسوريا-خلال-2022-1071743204.html
الجيش الأمريكي يعلن تنفيذ 313 عملية ضد "داعش" في العراق وسوريا خلال 2022
الجيش الأمريكي يعلن تنفيذ 313 عملية ضد "داعش" في العراق وسوريا خلال 2022
أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، اليوم الخميس، أن الجيش الأمريكي نفذ 313 عملية ضد تنظيم "داعش" الإرهابي، في العراق وفي سوريا خلال عام 2022. 29.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-29T16:22+0000
2022-12-29T16:22+0000
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واشنطن - سبوتنيك. جاء هذا في تقرير للقيادة المركزية "سينتكوم" في تقريرها "مراجعة عام 2022: الحرب ضد داعش".وقال التقرير إنه "خلال عام 2022، نفذت القيادة المركزية 313 عملية إجمالا ضد داعش (تنظيم محظور في روسيا ودول أخرى) في العراق وسوريا".وفي سوريا، نفذت "سينتكوم" 14 عملية بمفردها و108 عمليات بالتعاون مع شركاء، أسفرت عن مقتل 466 إرهابيا واعتقال 215 آخرين.وفي العراق، أسفرت 191 عملية مشتركة عن مقتل 220 عنصرا في "داعش" على الأقل، كما تم اعتقال 159 إرهابيا آخرين، وفقا للتقرير.بعد مرور عام على انتقال القوات الأمريكية بالكامل إلى دور تقديم المشورة والمساعدة والتمكين لقوات الأمن العراقية، أشادت القيادة المركزية الأمريكية بالنظراء العراقيين "لقيادتهم عمليات هجومية من جانب واحد ناجحة على مستوى اللواء والقيام بخطوات مثيرة للإعجاب في عمليات الأسلحة المشتركة"، بحسب ما ورد في التقرير.
https://sputnikarabic.ae/20221026/الجيش-الأمريكي-يكثف-اختراقه-للحدود-السورية-العراقية-بقوافل-السلاح-1069520339.html
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أخبار العراق اليوم, أخبار سوريا اليوم, الجيش الأمريكي, أخبار العالم العربي
أخبار العراق اليوم, أخبار سوريا اليوم, الجيش الأمريكي, أخبار العالم العربي

الجيش الأمريكي يعلن تنفيذ 313 عملية ضد "داعش" في العراق وسوريا خلال 2022

16:22 GMT 29.12.2022
© Sputnik . Attia Al-Attiyahقوات أمريكية لدى دخولها محافظة الحسكة السورية قادمة من إقليم كردستان
قوات أمريكية لدى دخولها محافظة الحسكة السورية قادمة من إقليم كردستان - سبوتنيك عربي, 1920, 29.12.2022
© Sputnik . Attia Al-Attiyah
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أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، اليوم الخميس، أن الجيش الأمريكي نفذ 313 عملية ضد تنظيم "داعش" الإرهابي، في العراق وفي سوريا خلال عام 2022.
واشنطن - سبوتنيك. جاء هذا في تقرير للقيادة المركزية "سينتكوم" في تقريرها "مراجعة عام 2022: الحرب ضد داعش".
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وقال التقرير إنه "خلال عام 2022، نفذت القيادة المركزية 313 عملية إجمالا ضد داعش (تنظيم محظور في روسيا ودول أخرى) في العراق وسوريا".
وفي سوريا، نفذت "سينتكوم" 14 عملية بمفردها و108 عمليات بالتعاون مع شركاء، أسفرت عن مقتل 466 إرهابيا واعتقال 215 آخرين.
وفي العراق، أسفرت 191 عملية مشتركة عن مقتل 220 عنصرا في "داعش" على الأقل، كما تم اعتقال 159 إرهابيا آخرين، وفقا للتقرير.
بعد مرور عام على انتقال القوات الأمريكية بالكامل إلى دور تقديم المشورة والمساعدة والتمكين لقوات الأمن العراقية، أشادت القيادة المركزية الأمريكية بالنظراء العراقيين "لقيادتهم عمليات هجومية من جانب واحد ناجحة على مستوى اللواء والقيام بخطوات مثيرة للإعجاب في عمليات الأسلحة المشتركة"، بحسب ما ورد في التقرير.
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