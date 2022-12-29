https://sputnikarabic.ae/20221229/الجيش-الإسرائيلي-أجرينا-15-مناورة-مع-جيوش-شرق-أوسطية-وخليجية-1071738342.html
الجيش الإسرائيلي: أجرينا 15 مناورة مع جيوش شرق أوسطية وخليجية
الجيش الإسرائيلي: أجرينا 15 مناورة مع جيوش شرق أوسطية وخليجية
أكد تقرير صادر عن الجيش الإسرائيلي أنه أجرى 15 مناورة عسكرية وتدريبات مشتركة مع جيوش شرق أوسطية وخليجية. 29.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-29T14:22+0000
2022-12-29T14:22+0000
2022-12-29T14:22+0000
أخبار إسرائيل اليوم
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/14/1069286560_0:463:1200:1138_1920x0_80_0_0_d737f540888aae357e82ddc62e71a512.jpg
القدس- سبوتنيك. ووفق التقرير الصادر، اليوم الخميس، عن الجيش الإسرائيلي، فقد أجرى 15 مناورة مع الجيوش الشرق أوسطية والخليجية، لافتا إلى قيام قياداته بـ 53 زيارة ورحلة إلى الدول الشريكة في الاتفاقيات الإبراهيمية، حسب تعبيره.ورصد التقرير كذلك تنفيذ أكثر من 1000 طلعة عملياتية لطائرات مروحية وحربية، وأكثر من 30 عملية بقيادة أسطول السفن الصاروخية بالإضافة إلى عشرات العمليات العابرة للحدود التي نفذها أسطول الغواصات.وفي سلاح البحرية، قال التقرير إنه نفذ أكثر من 30 عملية بقيادة أسطول السفن الصاروخية، وتم إحباط ما يزيد عن 30 عملية تهريب عبر مياه البحر في المنطقة الجنوبية، مشيرا إلى أن أسطول الغواصات نفذ عشرات العمليات العابرة للحدود، بالإضافة إلى دخول سفينتي "ساعر 6" الخدمة العملياتية ضمن مهمة حماية المواد الاستراتيجية.وبخصوص عملياته داخل الأراضي الفلسطينية، رصد التقرير تنفيذ أكثر من 3000 عملية اعتقال وضبط أكثر من 500 قطعة سلاح وإغلاق 14 ورشة لتصنيع الوسائل القتالية، فضلاً عن مصادرة مبلغ 2.8 مليون شيكل من الأموال المخصصة لتمويل "النشاطات الإرهابية"، حسب تعبيره.وفي الجانب اللبناني، رصد التقرير إطلاق قذيفة صاروخية واحدة نحو إسرائيل، بينما شن الجيش الإسرائيلي رداً على ذلك 4 غارات على الأراضي اللبنانية وتم إطلاق 58 قذيفة مدفعية باتجاه الأراضي اللبنانية.طالع أيضا: إصابة جنديين إسرائيليين في عملية طعن شمالي الضفة ومقتل المنفذ... فيديو
https://sputnikarabic.ae/20180320/إسرائيل-والإمارات-تشاركان-مناورات-قبرص-1030919519.html
https://sputnikarabic.ae/20220324/صحيفة-مناورات-بحرية-تجمع-حلف-الناتو-والقوات-المغربية-والإسرائيلية-والمصرية-والسعودية-1060376278.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/14/1069286560_0:350:1200:1250_1920x0_80_0_0_1b7a318d466ab970908c8e02aea4fb75.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار إسرائيل اليوم, العالم
أخبار إسرائيل اليوم, العالم
الجيش الإسرائيلي: أجرينا 15 مناورة مع جيوش شرق أوسطية وخليجية
تابعنا عبر
أكد تقرير صادر عن الجيش الإسرائيلي أنه أجرى 15 مناورة عسكرية وتدريبات مشتركة مع جيوش شرق أوسطية وخليجية.
القدس- سبوتنيك. ووفق التقرير الصادر، اليوم الخميس، عن الجيش الإسرائيلي، فقد أجرى 15 مناورة
مع الجيوش الشرق أوسطية والخليجية، لافتا إلى قيام قياداته بـ 53 زيارة ورحلة إلى الدول الشريكة في الاتفاقيات الإبراهيمية، حسب تعبيره.
ورصد التقرير كذلك تنفيذ أكثر من 1000 طلعة عملياتية لطائرات مروحية وحربية، وأكثر من 30 عملية بقيادة أسطول السفن الصاروخية بالإضافة إلى عشرات العمليات العابرة للحدود التي نفذها أسطول الغواصات.
ومفصلا نشاط أسلحته المختلفة، قال تقرير الجيش الإسرائيلي، إن سلاح الجو نفذ أكثر من 1000 طلعة عملياتية لطائرات مروحية وحربية، حيث حلقت طائرات سلاح الجو حوالي 105 آلاف ساعة طيران، بالإضافة إلى مشاركة القوات الجوية بنحو 16 مناورة دولية هامة.
وفي سلاح البحرية، قال التقرير إنه نفذ أكثر من 30 عملية بقيادة أسطول السفن الصاروخية، وتم إحباط ما يزيد عن 30 عملية تهريب عبر مياه البحر في المنطقة الجنوبية، مشيرا إلى أن أسطول الغواصات نفذ عشرات العمليات العابرة
للحدود، بالإضافة إلى دخول سفينتي "ساعر 6" الخدمة العملياتية ضمن مهمة حماية المواد الاستراتيجية.
وبخصوص عملياته داخل الأراضي الفلسطينية
، رصد التقرير تنفيذ أكثر من 3000 عملية اعتقال وضبط أكثر من 500 قطعة سلاح وإغلاق 14 ورشة لتصنيع الوسائل القتالية، فضلاً عن مصادرة مبلغ 2.8 مليون شيكل من الأموال المخصصة لتمويل "النشاطات الإرهابية"، حسب تعبيره.
وأوضح التقرير أن الجيش الإسرائيلي شن غارات على 257 هدفاً في قطاع غزة، مشيراً إلى أنه خلال عملية "الفجر الصادق" تم ضرب 180 هدفًا، وقتل 14 من قادة حركة "الجهاد الإسلامي"، كما وبلغ معدل نجاح اعتراض القبة الحديدة بنسبة 97%.
وفي الجانب اللبناني، رصد التقرير إطلاق قذيفة صاروخية واحدة نحو إسرائيل، بينما شن الجيش الإسرائيلي رداً على ذلك 4 غارات على الأراضي اللبنانية وتم إطلاق 58 قذيفة مدفعية باتجاه الأراضي اللبنانية.