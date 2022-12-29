https://sputnikarabic.ae/20221229/الجيش-الإسرائيلي-يكشف-حصيلة-2022-ويؤكد-وجود-زيادة-مطردة-في-أعداد-القتلى-الإسرائيليين--1071724260.html

الجيش الإسرائيلي يكشف حصيلة 2022... ويؤكد وجود زيادة مطردة في أعداد القتلى الإسرائيليين

الجيش الإسرائيلي يكشف حصيلة 2022... ويؤكد وجود زيادة مطردة في أعداد القتلى الإسرائيليين

أصدر الجيش الإسرائيلي، تقريراً، اليوم الخميس، رصد فيه عمليات إطلاق النار، والعمليات العسكرية، والعمليات الخاصة التي جرت طوال عام 2022. 29.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-29T11:33+0000

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القدس - سبوتنيك. وجاء في تقرير الجيش الإسرائيلي، أن "منطقة الضفة الغربية شهدت خلال العام الجاري، 285 عملية إطلاق نار من قبل مسلحين فلسطينيين، مقابل 61 عملية إطلاق نار خلال عام 2021، و31 عملية خلال 2020، و19 عملية إطلاق نار فقط خلال 2019".وبحسب بيان الجيش، قفز عدد قتلى العمليات في عام 2022 إلى 31 شخصاً، مقارنة بـ 4 أشخاص في العام الماضي، و3 في عام 2020، و5 أشخاص في عام 2019.وأضاف تقرير الجيش الإسرائيلي بأنه في عام 2022 كان هناك 7589 عملية رشق بالحجارة ضد القوات الإسرائيلية، مقارنة بـ 3805 في عام 2021، كما ازدادت عمليات إلقاء الزجاجات الحارقة، والتي بلغت 1268 خلال عام 2022، مقارنة بـ 1022 العام الماضي.ووفقا لبيان الجيش، تم إحباط 30 عملية تهريب معظمها في الساحة البحرية بالمنطقة الواقعة بين قطاع غزة وسيناء، بالإضافة إلى مصادرة 2.8 مليون شيكل (نحو مليون دولار) من مناطق الضفة الغربية هذا العام، مقابل 11.3 مليون شيكل (نحو 4 ملايين دولار) العام الماضي.طالع أيضا: مقتل إسرائيلي متأثرا بجراح أصيب بها جراء انفجار قرب محطة حافلات في القدس

https://sputnikarabic.ae/20221115/مقتل-اثنين-من-الإسرائيليين-وإصابة-4-بهجوم-مزدوج-شمالي-الضفة-والجيش-يكشف-التفاصيل-1070188743.html

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