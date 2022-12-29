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https://sputnikarabic.ae/20221229/الجيش-الإيراني-سنرد-بحزم-على-أي-خطأ-محتمل-يرتكبه-الكيان-الصهيوني-وأمريكا-1071713252.html
الجيش الإيراني: سنرد بحزم على أي خطأ محتمل يرتكبه الكيان الصهيوني وأمريكا
الجيش الإيراني: سنرد بحزم على أي خطأ محتمل يرتكبه الكيان الصهيوني وأمريكا
قالت هيئة الأركان العامة بالجيش الإيراني، اليوم الخميس، إن بلادها سترد بحزم على أي خطأ محتمل من قبل أمريكا والكيان الصهيوني في أي وقت ومكان وستستهدف مصدره... 29.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-29T03:13+0000
2022-12-29T03:13+0000
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وأفادت وكالة إرنا، فجر اليوم الخميس، بأن هيئة الأركان الإيرانية أصدرت بيانا خلدت فيه ذكرى مقتل الجنرال قاسم سليماني، قائد فيلق القدس السابق التابع للحرس الثوري.ووصفت هيئة الأركان هذه المناسبة بـ"التاريخية" باعتبارها فرصة كبيرة لزيادة الوعي ومواجهة المؤامرات وأنواع مكائد الأعداء في الحرب الهجينة التي تواجهها إيران.وأوضحت أن أعداء إيران دبروا خلال العقود الأربعة الماضي جميع أنواع المؤامرات بهدف خلق الفوضى في البلاد، وإثارة الفتنة بين أفراد الشعب الإيراني، مشيرة إلى أن هذا الشعب لم يسمح للأعداء بتمرير مخططاته، وأحبط كل المؤامرات التي حيكت لبلاده.وأعلنت هيئة الأركان الإيرانية جهوزيتها للحيلولة دون إلحاق الضرر بأمن الشعب الإيراني، مؤكدة رصدها لتحركات أعداء البلاد [في إشارة إلى أمريكا وإسرائيل] وسترد على أي خطأ متوقع من جانبهما بشكل حاسم، على أن تستهدف مصدره بهجمات مكثفة.وفي السياق نفسه، قائد سلاح البحرية في الحرس الثوري الإيراني، الأدميرال علي رضا تنكسيري، الجمعة الماضية، إن بلاده على أتم الاستعداد لمواجهة أي اعتداء محتمل على مياه إيران وترابها والتصدي بحزم للمعتدين.وأفادت وكالة إرنا بأن تصريحات الأدميرال تنكسيري جاءت على هامش زيارته لنقطة أروندكنار الحدودية في جنوب آبادان، والتي أكد خلالها أن "بحرية الحرس الثوري على استعداد كامل لمناورات عملانية للسفن والقوات والمنظومات العملياتية في مياه أروندكنار في شمال غرب الخليج".وشدد القائد العسكري الإيراني على أن المقاتلين الإيرانيين مستعدون للتصدي لأي عدوان محتمل سواء في المنطقة البحرية الثانية أو في المنطقة البحرية الثالثة الواقعة شمال الخليج.وقال قائد سلاح البحرية في الحرس الثوري الإيراني:وأفاد العميد تنكسيري بأن القوات العسكرية الإيراني قد أظهرت استعدادها لمواجهة الأعداء مرات عديدة وبلاده باتت على استعداد تام لإجراء مناورات عملياتية للسفن والقوات وتنظيم العمليات في مياه أروندكنار.
https://sputnikarabic.ae/20221228/رئيس-أركان-الجيش-الإسرائيلي-الرؤية-الإيرانية-لتدشين-حزب-الله-2-في-سوريا-تم-تعطيلها-1071680407.html
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أخبار العالم الآن, إيران, إسرائيل
أخبار العالم الآن, إيران, إسرائيل

الجيش الإيراني: سنرد بحزم على أي خطأ محتمل يرتكبه الكيان الصهيوني وأمريكا

03:13 GMT 29.12.2022
© AFP 2022 / -صواريخ الجيش الإيراني
صواريخ الجيش الإيراني - سبوتنيك عربي, 1920, 29.12.2022
© AFP 2022 / -
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قالت هيئة الأركان العامة بالجيش الإيراني، اليوم الخميس، إن بلادها سترد بحزم على أي خطأ محتمل من قبل أمريكا والكيان الصهيوني في أي وقت ومكان وستستهدف مصدره بهجمات مكثفة.
وأفادت وكالة إرنا، فجر اليوم الخميس، بأن هيئة الأركان الإيرانية أصدرت بيانا خلدت فيه ذكرى مقتل الجنرال قاسم سليماني، قائد فيلق القدس السابق التابع للحرس الثوري.
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنياين نتنياهو ورئيس هيئة الأركان الإسرائيلية أفيف كوخافي - سبوتنيك عربي, 1920, 28.12.2022
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ووصفت هيئة الأركان هذه المناسبة بـ"التاريخية" باعتبارها فرصة كبيرة لزيادة الوعي ومواجهة المؤامرات وأنواع مكائد الأعداء في الحرب الهجينة التي تواجهها إيران.
وأوضحت أن أعداء إيران دبروا خلال العقود الأربعة الماضي جميع أنواع المؤامرات بهدف خلق الفوضى في البلاد، وإثارة الفتنة بين أفراد الشعب الإيراني، مشيرة إلى أن هذا الشعب لم يسمح للأعداء بتمرير مخططاته، وأحبط كل المؤامرات التي حيكت لبلاده.
وأعلنت هيئة الأركان الإيرانية جهوزيتها للحيلولة دون إلحاق الضرر بأمن الشعب الإيراني، مؤكدة رصدها لتحركات أعداء البلاد [في إشارة إلى أمريكا وإسرائيل] وسترد على أي خطأ متوقع من جانبهما بشكل حاسم، على أن تستهدف مصدره بهجمات مكثفة.
وفي السياق نفسه، قائد سلاح البحرية في الحرس الثوري الإيراني، الأدميرال علي رضا تنكسيري، الجمعة الماضية، إن بلاده على أتم الاستعداد لمواجهة أي اعتداء محتمل على مياه إيران وترابها والتصدي بحزم للمعتدين.
وأفادت وكالة إرنا بأن تصريحات الأدميرال تنكسيري جاءت على هامش زيارته لنقطة أروندكنار الحدودية في جنوب آبادان، والتي أكد خلالها أن "بحرية الحرس الثوري على استعداد كامل لمناورات عملانية للسفن والقوات والمنظومات العملياتية في مياه أروندكنار في شمال غرب الخليج".
وشدد القائد العسكري الإيراني على أن المقاتلين الإيرانيين مستعدون للتصدي لأي عدوان محتمل سواء في المنطقة البحرية الثانية أو في المنطقة البحرية الثالثة الواقعة شمال الخليج.
وقال قائد سلاح البحرية في الحرس الثوري الإيراني:
ستفقأ عين العدو لو نظر بطمع إلى مياه وتراب الوطن الإسلامي.
وأفاد العميد تنكسيري بأن القوات العسكرية الإيراني قد أظهرت استعدادها لمواجهة الأعداء مرات عديدة وبلاده باتت على استعداد تام لإجراء مناورات عملياتية للسفن والقوات وتنظيم العمليات في مياه أروندكنار.
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