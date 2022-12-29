https://sputnikarabic.ae/20221229/الحكومة-المغربية-تقرر-تمديد-حالة-الطوارئ-الصحية-1071737408.html
الحكومة المغربية تقرر تمديد حالة الطوارئ الصحية
الحكومة المغربية تقرر تمديد حالة الطوارئ الصحية
قررت الحكومة المغربية، اليوم الخميس، تمديد سريان حالة الطوارئ الصحية في جميع أنحاء البلاد. 29.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-29T13:50+0000
2022-12-29T13:50+0000
2022-12-29T13:50+0000
العالم العربي
أخبار المغرب اليوم
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ونقلت صحيفة "هسبريس" أن قرار الحكومة المغربية جاء خلال انعقاد مجلسها برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، والذي تقرر فيه "تمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب المغربي".وأوضحت الصحيفة أن التمديد سيكون في الفترة من 31 ديسمبر/ كانون الأول الجاري إلى 31 يناير/ كانون الثاني المقبل، وذلك في إطار الجهود المبذولة لمكافحة تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).يذكر أن وزارة الصحة المغربية كانت قد كشفت، أمس الأربعاء، عن أنه تسجيل 66 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس "كورونا" خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 1.271.374 في المغرب.وأوضحت النشرة اليومية للوضع الوبائي في المغرب أن مجموع التحاليل التي تم إجراؤها قد بلغ 12.845.318 منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني، في 2 مارس/آذار من سنة 2020، وذلك عقب إجراء 3791 فحصا جديدا.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, أخبار المغرب اليوم
العالم العربي, أخبار المغرب اليوم
الحكومة المغربية تقرر تمديد حالة الطوارئ الصحية
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قررت الحكومة المغربية، اليوم الخميس، تمديد سريان حالة الطوارئ الصحية في جميع أنحاء البلاد.
ونقلت صحيفة
"هسبريس" أن قرار الحكومة المغربية جاء خلال انعقاد مجلسها برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، والذي تقرر فيه "تمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب المغربي".
وأوضحت الصحيفة أن التمديد سيكون في الفترة من 31 ديسمبر/ كانون الأول الجاري إلى 31 يناير/ كانون الثاني المقبل، وذلك في إطار الجهود المبذولة لمكافحة تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
يذكر أن وزارة الصحة المغربية كانت قد كشفت، أمس الأربعاء، عن أنه تسجيل 66 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس "كورونا" خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 1.271.374 في المغرب.
وأوضحت النشرة اليومية للوضع الوبائي في المغرب أن مجموع التحاليل التي تم إجراؤها قد بلغ 12.845.318 منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني، في 2 مارس/آذار من سنة 2020، وذلك عقب إجراء 3791 فحصا جديدا.