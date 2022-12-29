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https://sputnikarabic.ae/20221229/الخارجية-البيلاروسية-تستدعي-سفير-أوكرانيا-لديها-على-خلفية-سقوط-صاروخ-على-أراضيها-1071743055.html
الخارجية البيلاروسية تستدعي سفير أوكرانيا لديها على خلفية سقوط صاروخ على أراضيها
الخارجية البيلاروسية تستدعي سفير أوكرانيا لديها على خلفية سقوط صاروخ على أراضيها
أعلن المتحدث باسم الخارجية البيلاروسية، أناتولي غلاز، اليوم الخميس، أن الخارجية البيلاروسية استدعت السفير الأوكراني في مينسك على خلفية سقوط صاروخ أوكراني على... 29.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-29T16:19+0000
2022-12-29T16:19+0000
العالم
أخبار بيلاروسيا اليوم
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مينسك - سبوتنيك. وقال غلاز للصحفيين: "أسقطت قوات الدفاع الجوي البيلاروسية اليوم صاروخا أوكرانيا من طراز "إس-300" فوق أراضي بيلاروس. إنه حادث خطير للغاية. الجانب البيلاروسي يتعامل مع هذه القضية بأقصى درجات الجدية. في هذا الصدد، تم استدعاء سفير أوكرانيا في بيلاروس، إيغور كيزيم، إلى مقر وزارة الخارجية البيلاروسية اليوم، حيث تم تقديم احتجاج شديد".وتابع المتحدث: "لقد طالبنا الجانب الأوكراني بإجراء تحقيق شامل في جميع ملابسات إطلاق هذا الصاروخ ومحاسبة المسؤولين واتخاذ إجراءات شاملة لمنع تكرار حوادث مماثلة في المستقبل، والتي قد تؤدي إلى عواقب وخيمة على الجميع".وكانت وزارة الدفاع في بيلاروس، أفادت في وقت سابق، بأن قوات الدفاع الجوي أصابت صاروخا سقطت شظايا منه في مقاطعة بريست، وتبين أنه صاروخ موجه من طراز "إس 300" مضاد للطائرات أطلق من الأراضي الأوكرانية.
https://sputnikarabic.ae/20221229/إعلام-سقوط-صاروخ-أوكراني-على-الأراضي-البيلاروسية-1071724444.html
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العالم, أخبار بيلاروسيا اليوم
العالم, أخبار بيلاروسيا اليوم

الخارجية البيلاروسية تستدعي سفير أوكرانيا لديها على خلفية سقوط صاروخ على أراضيها

16:19 GMT 29.12.2022
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الخارجية البيلاروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 29.12.2022
© Sputnik . Victor Tolochko
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أعلن المتحدث باسم الخارجية البيلاروسية، أناتولي غلاز، اليوم الخميس، أن الخارجية البيلاروسية استدعت السفير الأوكراني في مينسك على خلفية سقوط صاروخ أوكراني على الأراضي البيلاروسية، حيث قدمت له احتجاجا مطالبة بضرورة التحقيق في الحادث.
مينسك - سبوتنيك. وقال غلاز للصحفيين: "أسقطت قوات الدفاع الجوي البيلاروسية اليوم صاروخا أوكرانيا من طراز "إس-300" فوق أراضي بيلاروس. إنه حادث خطير للغاية. الجانب البيلاروسي يتعامل مع هذه القضية بأقصى درجات الجدية. في هذا الصدد، تم استدعاء سفير أوكرانيا في بيلاروس، إيغور كيزيم، إلى مقر وزارة الخارجية البيلاروسية اليوم، حيث تم تقديم احتجاج شديد".
وتابع المتحدث: "لقد طالبنا الجانب الأوكراني بإجراء تحقيق شامل في جميع ملابسات إطلاق هذا الصاروخ ومحاسبة المسؤولين واتخاذ إجراءات شاملة لمنع تكرار حوادث مماثلة في المستقبل، والتي قد تؤدي إلى عواقب وخيمة على الجميع".
جزء من صاروخ أوكراني توتشكا-أو بالقرب من مقر الحكومة في دونيتسك. وفقًا لمقر الدفاع الإقليمي لجمهورية دونيتسك الشعبية، نفذت القوات الأوكرانية هجومًا على دونيتسك باستخدام صاروخ توتشكا-أو/ ما أدى إلى وقوع قتلى وجرحى. - سبوتنيك عربي, 1920, 29.12.2022
إعلام: سقوط صاروخ أوكراني على أراضي بيلاروسيا
11:34 GMT
وكانت وزارة الدفاع في بيلاروس، أفادت في وقت سابق، بأن قوات الدفاع الجوي أصابت صاروخا سقطت شظايا منه في مقاطعة بريست، وتبين أنه صاروخ موجه من طراز "إس 300" مضاد للطائرات أطلق من الأراضي الأوكرانية.
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