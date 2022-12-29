https://sputnikarabic.ae/20221229/الرئيس-الروسي-يصدر-مرسوما-بتعيين-أيدار-أغانين-سفيرا-لبلاده-لدى-ليبيا-1071744895.html
الرئيس الروسي يصدر مرسوما بتعيين أيدار أغانين سفيرا لبلاده لدى ليبيا
الرئيس الروسي يصدر مرسوما بتعيين أيدار أغانين سفيرا لبلاده لدى ليبيا
أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، مرسوما يقضي بتعيين الدبلوماسي أيدار أغانين، سفيرا لروسيا الاتحادية لدى ليبيا. 29.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-29T16:40+0000
2022-12-29T16:40+0000
2022-12-29T16:40+0000
روسيا
فلاديمير بوتين
أخبار ليبيا اليوم
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موسكو - سبوتنيك. وجاء في نص المرسوم: "عين أغانين أيدار رشيدوفيتش سفيرا فوق العادة ومفوضا لروسيا الاتحادية لدى دولة ليبيا".يذكر أن نائب وزير الخارجية، مبعوث الرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط ودول أفريقيا، ميخائيل بوغدانوف، أعلن في وقت سابق، أن موسكو تعتزم استئناف عمل سفارتها في طرابلس في المستقبل القريب، وأن تعيين السفير الروسي سيعلن قريبا.وفي آب / أغسطس الماضي، بحث وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، ووزيرة الخارجية والتعاون الدولي الليبية، نجلاء المنقوش، آفاق استئناف المشاريع الاقتصادية المتوقفة قبل 10 سنوات، وتم إيلاء اهتمام خاص لاستئناف عمل اللجنة الحكومية الدولية، وكذلك الأنشطة في ليبيا لشركات "تات نفت" الروسية، "غازبروم"، والسكك الحديدية الروسية، التي شاركت حتى عام 2011، مع شركاء محليين، في تطوير مشاريع مفيدة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20221031/الخارجية-الروسية-تؤكد-أن-المرشح-لمنصب-السفير-الروسي-لدى-ليبيا-ينتظر-الموافقة-من-السلطات-الليبية-1069669765.html
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الأخبار
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, فلاديمير بوتين, أخبار ليبيا اليوم
روسيا, فلاديمير بوتين, أخبار ليبيا اليوم
الرئيس الروسي يصدر مرسوما بتعيين أيدار أغانين سفيرا لبلاده لدى ليبيا
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أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، مرسوما يقضي بتعيين الدبلوماسي أيدار أغانين، سفيرا لروسيا الاتحادية لدى ليبيا.
موسكو - سبوتنيك. وجاء في نص المرسوم: "عين أغانين أيدار رشيدوفيتش سفيرا فوق العادة ومفوضا لروسيا الاتحادية لدى دولة ليبيا".
يذكر أن نائب وزير الخارجية، مبعوث الرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط ودول أفريقيا
، ميخائيل بوغدانوف، أعلن في وقت سابق، أن موسكو تعتزم استئناف عمل سفارتها في طرابلس في المستقبل القريب، وأن تعيين السفير الروسي سيعلن قريبا.
وفي آب / أغسطس الماضي، بحث وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، ووزيرة الخارجية والتعاون الدولي الليبية، نجلاء المنقوش، آفاق استئناف المشاريع الاقتصادية
المتوقفة قبل 10 سنوات، وتم إيلاء اهتمام خاص لاستئناف عمل اللجنة الحكومية الدولية، وكذلك الأنشطة في ليبيا لشركات "تات نفت" الروسية، "غازبروم"، والسكك الحديدية الروسية، التي شاركت حتى عام 2011، مع شركاء محليين، في تطوير مشاريع مفيدة للطرفين.