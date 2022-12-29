https://sputnikarabic.ae/20221229/السعودية-تشهد-ارتفاعا-طفيفا-في-معدلات-البطالة-1071715231.html
السعودية تشهد ارتفاعا طفيفا في معدلات البطالة
السعودية تشهد ارتفاعا طفيفا في معدلات البطالة
شهدت السعودية ارتفاعا طفيفا في معدلات البطالة بنهاية الربع الثالث من العام الجاري، بلغت 9.9%، بعدما كانت 9.7% في الربع الثاني من العام ذاته. 29.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-29T07:02+0000
2022-12-29T07:02+0000
2022-12-29T07:04+0000
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السعودية
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ونقلت صحيفة "الوئام" بيانات أصدرتها الهيئة العامة للإحصاء السعودي أوضحت فيها أن معدل البطالة بنهاية الربع الثالث من 2022 أقل من مستوياته قبل تفشي كورونا البالغة 11.8% في الربع الأول من 2020.وأضافت هيئة الإحصاء السعودي أن الارتفاع الطفيف في معدل البطالة بين السعوديين، جاء بعد تراجعه لأدنى مستوى منذ 20 عاما بنهاية الربع الثاني من نفس العام عند 9.7%.يذكر أن معدلات البطالة بين النساء السعوديات كانت قد تراجعت إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق خلال الربع الثاني من العام الجاري، رغم أنهن يواجهن المزيد من المنافسة مع توسع القوى العاملة.وبلغ معدل البطالة بين السعوديات 19.3%، وهو أدنى مستوى منذ أن بدأت وكالة "بلومبيرغ" تتبع البيانات الفصلية لأول مرة في عام 2012.
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العالم العربي, السعودية
السعودية تشهد ارتفاعا طفيفا في معدلات البطالة
07:02 GMT 29.12.2022 (تم التحديث: 07:04 GMT 29.12.2022) تابعنا عبر
شهدت السعودية ارتفاعا طفيفا في معدلات البطالة بنهاية الربع الثالث من العام الجاري، بلغت 9.9%، بعدما كانت 9.7% في الربع الثاني من العام ذاته.
ونقلت صحيفة
"الوئام" بيانات أصدرتها الهيئة العامة للإحصاء السعودي أوضحت فيها أن معدل البطالة بنهاية الربع الثالث من 2022 أقل من مستوياته قبل تفشي كورونا البالغة 11.8% في الربع الأول من 2020.
وأضافت هيئة الإحصاء السعودي أن الارتفاع الطفيف في معدل البطالة بين السعوديين، جاء بعد تراجعه لأدنى مستوى منذ 20 عاما بنهاية الربع الثاني من نفس العام عند 9.7%.
يذكر أن معدلات البطالة بين النساء السعوديات كانت قد تراجعت إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق خلال الربع الثاني من العام الجاري، رغم أنهن يواجهن المزيد من المنافسة مع توسع القوى العاملة.
وبلغ معدل البطالة بين السعوديات 19.3%، وهو أدنى مستوى منذ أن بدأت وكالة
"بلومبيرغ" تتبع البيانات الفصلية لأول مرة في عام 2012.