https://sputnikarabic.ae/20221229/الصين-شكلنا-مع-روسيا-على-مدار-10-سنوات-منظومة-متكاملة-للتنسيق-وتنظيم-التدريبات-1071719740.html
الصين: شكلنا مع روسيا على مدار 10 سنوات منظومة متكاملة للتنسيق وتنظيم التدريبات
الصين: شكلنا مع روسيا على مدار 10 سنوات منظومة متكاملة للتنسيق وتنظيم التدريبات
صرحت وزارة الدفاع الصينية أن التدريبات البحرية المشتركة التي أجرتها قواتها مع القوات الروسية أثببت وجود مستوى عال من التنسيق بين البلدين. 29.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-29T09:52+0000
2022-12-29T09:52+0000
2022-12-29T09:52+0000
العالم
روسيا
الصين
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بكين - سبوتنيك. ووفق ما أعلنه المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية، تان كيفي، اليوم الخميس، فإن التدريبات الروسية الصينية المشتركة التي أطلق عليها اسم "التفاعل البحري 2022" أظهرت مستوى عال من التنسيق بين القوات البحرية للبلدين.وقال تان: "روسيا والصين شكلتا مجموعة كاملة من الآليات والأساليب للتنسيق والاتصال وتنظيم التدريبات المشتركة على مدى 10 سنوات من إجراء التدريبات".وأوضح المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية أن: "التدريبات أظهرت بشكل كامل مستوى الثقة المتبادلة ودرجة عالية من التفاعل التكتيكي بين الدولتين، وزادت من تعميق التعاون الاستراتيجي الشامل والشراكة بينهما".وأكد المتحدث أن التدريبات أجريت في ظل ظروف جوية صعبة، إلا أن السفن الحربية تمكنت من الصمود في وجه الرياح العاتية والأمواج الهائجة وتغلبت على كافة الصعوبات بالتعاون الوثيق فيما بينها.يذكر أن مناورات "التفاعل البحري 2022" أقيمت في بحر الصين الشرقي في الفترة من 21 إلى 27 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، ومثل الجانب الروسي طراد صواريخ فارياغ، وهو الرائد لأسطولها في المحيط الهادئ، بالإضافة إلى فرقاطة مارشال شابوشنيكوف وطرادات المشروع 20380 ألدار تسيدينشابوف وسوفرشيني، في حين مثلت البحرية الصينية المدمرتان جينان وباوتو، والفرقاطتان بينزهو، ويانتشنغ، وكذلك سفينة إمداد وغواصة تعمل بالديزل.طالع أيضا: مناورات مشتركة... روسيا والصين وإيران تتصدى للقرصنة في بحر العرب
https://sputnikarabic.ae/20221221/روسيا-والصين-تجريان-مناورات-بحرية-مشتركة-1071449712.html
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العالم, روسيا, الصين
الصين: شكلنا مع روسيا على مدار 10 سنوات منظومة متكاملة للتنسيق وتنظيم التدريبات
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صرحت وزارة الدفاع الصينية أن التدريبات البحرية المشتركة التي أجرتها قواتها مع القوات الروسية أثببت وجود مستوى عال من التنسيق بين البلدين.
بكين - سبوتنيك. ووفق ما أعلنه المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية،
تان كيفي، اليوم الخميس، فإن التدريبات الروسية الصينية المشتركة التي أطلق عليها اسم "التفاعل البحري 2022" أظهرت مستوى عال من التنسيق بين القوات البحرية للبلدين.
وقال تان: "روسيا والصين شكلتا
مجموعة كاملة من الآليات والأساليب للتنسيق والاتصال وتنظيم التدريبات المشتركة على مدى 10 سنوات من إجراء التدريبات".
وأوضح المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية أن: "التدريبات أظهرت بشكل كامل مستوى الثقة المتبادلة ودرجة عالية من التفاعل التكتيكي بين الدولتين، وزادت من تعميق التعاون الاستراتيجي الشامل والشراكة بينهما".
وأضاف أن الجانبين أجريا سلسلة من التدريبات لضمان حركة مرور حرة وآمنة على الطرق البحرية الاستراتيجية، موضحا أن الدولتين "عززتا التصميم والقدرة على مواجهة التهديدات للأمن البحري بشكل مشترك، وكذلك ضمان السلام والاستقرار في المنطقة والعالم كله".
وأكد المتحدث أن التدريبات أجريت في ظل ظروف جوية صعبة، إلا أن السفن الحربية تمكنت من الصمود في وجه الرياح العاتية والأمواج الهائجة وتغلبت على كافة الصعوبات بالتعاون الوثيق فيما بينها.
يذكر أن مناورات "التفاعل البحري 2022" أقيمت في بحر الصين الشرقي في الفترة من 21 إلى 27 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، ومثل الجانب الروسي طراد صواريخ فارياغ، وهو الرائد لأسطولها في المحيط الهادئ
، بالإضافة إلى فرقاطة مارشال شابوشنيكوف وطرادات المشروع 20380 ألدار تسيدينشابوف وسوفرشيني، في حين مثلت البحرية الصينية المدمرتان جينان وباوتو، والفرقاطتان بينزهو، ويانتشنغ، وكذلك سفينة إمداد وغواصة تعمل بالديزل.