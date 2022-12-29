https://sputnikarabic.ae/20221229/الفاتيكان-الحالة-الصحية-للبابا-السابق-بنديكت-لا-تزال-خطيرة-1071742657.html

الفاتيكان: الحالة الصحية للبابا السابق بنديكت لا تزال خطيرة

الفاتيكان: الحالة الصحية للبابا السابق بنديكت لا تزال خطيرة

أعلن الفاتيكان أن الحالة الصحية للبابا السابق بنديكت السادس عشر، لا تزال خطيرة، رغم أنه متيقظ ويعرف من حوله. 29.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-29T16:17+0000

2022-12-29T16:17+0000

2022-12-29T16:17+0000

العالم

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ووفق تصريحات نقلتها "سي إن إن" الأمريكية، قال ماتيو بروني مدير المكتب الصحفي للفاتيكان في بيان له واصفا حالة البابا السابق الصحية: "إنه يقظ للغاية، وبينما تظل حالته خطيرة، فإن الوضع في الوقت الحالي مستقر".ولفت البيان إلى أن البابا (الحالي) فرنسيس يجدد دعوته للصلاة من أجل سلفه بنديكت ومرافقته في هذه الأوقات العصيبة.وقال خلال لقائه العام في الفاتيكان أمس: "أريد أن أسألكم جميعًا صلاة خاصة للبابا الفخري بنديكت الذي يدعم الكنيسة في صمته، نطلب من الرب أن يواسيه ويدعمه في شهادة الحب هذه للكنيسة حتى النهاية".وأكد متحدث باسم الفاتيكان، في وقت لاحق أمس، أن صحة بنديكت ساءت "في الساعات القليلة الماضية" وأن "فرنسيس زاره في دير الكنيسة في مدينة الفاتيكان".يشار إلى أن البابا بنديكت السادس عشر فاجأ العالم في العام 2013، من خلال اتخاذ قرار غير مسبوق تقريبًا بالاستقالة من منصبه، مشيرًا إلى "تقدمه في السن".وقد ولد بنديكت واسمه الحقيقي "جوزيف راتزينغر" في ألمانيا عام 1927، ورُسم كاهنًا عام 1951، وأصبح كاردينالًا عام 1977، ثم عمل لاحقًا كمستشار لاهوتي رئيسي للبابا يوحنا بولس الثاني، ثم انتخب البابا رقم 265 في أبريل/ نيسان 2005، بعد وفاة يوحنا بولس الثاني.طالع أيضا: البابا السابق بنديكت يغادر الفاتيكان لزيارة شقيقه المريض في ألمانيا

https://sputnikarabic.ae/20221228/بابا-الفاتيكان-يدعو-للصلاة-من-أجل-البابا-السابق-بنديكتوس-لأنه-مريض-جدا-1071690076.html

https://sputnikarabic.ae/20200803/صحيفة-بابا-الفاتيكان-السابق-مريض-بشدة-1046172966.html

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