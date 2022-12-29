https://sputnikarabic.ae/20221229/القائم-بأعمال-السفارة-الإيرانية-في-الأردن-لا-تواجد-عسكري-إيراني-جنوبي-سوريا-1071720200.html

القائم بأعمال السفارة الإيرانية في الأردن: لا تواجد عسكري إيراني جنوبي سوريا

القائم بأعمال السفارة الإيرانية في الأردن: لا تواجد عسكري إيراني جنوبي سوريا

أكد القائم بأعمال السفارة الإيرانية لدى الأردن، علي أصغر ناصري، اليوم الخميس، أن إيران لا تتواجد عسكريا في الجنوب السوري حيث تتعاون روسيا وسوريا عسكريا في تلك... 29.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-29T10:01+0000

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وقال ناصري، في تصريحات لـ"سبوتنيك" "لا يوجد أي فراغ في الجنوب السوري ولا أي تواجد عسكري إيراني في هذه المنطقة".وكان العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني قد صرح مايو/ أيار الماضي بأن الوجود الروسي في الجنوب السوري يعتبر مصدرا للتهدئة في سوريا، مشيرا إلى أن الفراغ لو حصل، سيملأه الإيرانيون ووكلاؤهم، وحذر من تصعيد محتمل للمشكلات على الحدود الأردنية.وحول إسهام التقارب بين روسيا والدول العربية، وخاصة السعودية، في تقريب وجهات النظر بين طهران وتلك الدول، قال ناصري "أكيد، لأن هنالك علاقات ودية وجيدة بيننا وبين روسيا، وبالطبع وجود علاقات وطيدة بين روسيا والبلدان العربية يؤثر إيجاباً على علاقاتنا مع البلدان العربية".يذكر أن العلاقات بين إيران وروسيا، هي علاقات ودية واستراتيجية، تتطور في مختلف المجالات، بما في ذلك الطاقة والنقل والتبادلات التجارية، فضلاً عن التعاون العسكري التقني.وتطورت العلاقات الروسية الإيرانية في الآونة الأخيرة وعلى مختلف الصعد في ظل الأوضاع الإقليمية والعالمية الراهنة، ووصل الأمر إلى أن أكثر من 40 في المئة من التعاملات التجارية بين البلدين تتم بالروبل، وفقًا لتصريحات سابقة للسفير الإيراني في موسكو، كاظم جلالي.

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