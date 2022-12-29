https://sputnikarabic.ae/20221229/القوات-الأوكرانية-تطلق-6-صواريخ-على-منطقة-في-دونيتسك-1071753566.html
القوات الأوكرانية تطلق 6 صواريخ على منطقة في دونيتسك
القوات الأوكرانية تطلق 6 صواريخ على منطقة في دونيتسك
أطلقت القوات الأوكرانية، اليوم الجمعة، 6 صواريخ راجمات على منطقة كونستانتينوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية. 29.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-29T23:59+0000
2022-12-29T23:59+0000
2022-12-30T00:13+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
روسيا
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موسكو - سبوتنيك. وقال المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا، في بيان عبر صفحته الرسمية على "تليغرام"، إنه "تم تسجيل قصف من جانب التشكيلات المسلحة الأوكرانية، في الساعة 02:34 (بتوقيت موسكو) على منطقة كونستانتينوفكا في دونيتسك.. باستخدام راجمات صواريخ (جرى إطلاق 6 صواريخ)".وفي وقت سابق من اليوم، أعلن المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا، أن قوات كييف استهدفت بـ 12 قذيفة عيار 155 مليمترا، مدن وبلدات الجمهورية.وصدر بيان عن البعثة على صفحتها على "التلغرام"، جاء فيه أنه "تم تسجيل قصف من جانب القوات المسلحة الأوكرانية ما بين الساعة : 23.43 و 23.53 من مساء الجمعة (يتزامن مع توقيت موسكو)، للتجمع السكني في دونيتسك (كيفسكي)، وتم إطلاق 12 قذائف من عيار 155 ملم".ويشار إلى أن دول "الناتو" تستخدم قذائف المدفعية عيار 155 مليمترا، وقد زودت الولايات المتحدة المركيية نظام كييف بمدافع هاوتزر طراز "إم777" تستخدم هذا العيار من القذائف.وتستخدم القوات الأوكرانية، بشكل مكثف، المدفعية الميدانية لقصف مدن وبلدات جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، في وقت زود الغرب قوات كييف بمدافع ذاتية الدفع من طراز "بي زي إتش 2000" الألمانية، و"كراب" البولندية، و"سيزار" (القيصر) الفرنسية؛ وجميعها تستخدم قذائف عيار 155 مليمتر.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير الماضي، العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس من بطش القوات الأوكرانية.ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، هدف العملية بأنه "لحماية السكان، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف، لمدة ثماني سنوات".وبعد انضمام جمهوريتي، دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه، إلى روسيا أصبحت مهمة القوات الروسية تحرير كامل أراضي هذه المناطق من قبضة القوات الأوكرانية، بالإضافة إلى الأهداف الأخرى المتمثلة بنزع سلاح أوكرانيا وضمان حيادها والقضاء على النازية هناك وتقديم المسؤولين عن جرائم الحرب إلى العدالة.
https://sputnikarabic.ae/20221126/الجيش-الروسي-يقضي-على-عشرات-الجنود-الأوكرانيين-ويدمر-آلياتهم-على-عدة-محاور-1070562238.html
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أخبار أوكرانيا, روسيا
القوات الأوكرانية تطلق 6 صواريخ على منطقة في دونيتسك
23:59 GMT 29.12.2022 (تم التحديث: 00:13 GMT 30.12.2022) تابعنا عبر
يتبع
أطلقت القوات الأوكرانية، اليوم الجمعة، 6 صواريخ راجمات على منطقة كونستانتينوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.
موسكو - سبوتنيك. وقال المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا، في بيان عبر صفحته الرسمية على "تليغرام"، إنه "تم تسجيل قصف من جانب التشكيلات المسلحة الأوكرانية، في الساعة 02:34 (بتوقيت موسكو) على منطقة كونستانتينوفكا في دونيتسك.. باستخدام راجمات صواريخ (جرى إطلاق 6 صواريخ)".
وفي وقت سابق من اليوم، أعلن المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا، أن قوات كييف استهدفت بـ 12 قذيفة عيار 155 مليمترا، مدن وبلدات الجمهورية.
وصدر بيان عن البعثة على صفحتها على "التلغرام"، جاء فيه أنه "تم تسجيل قصف من جانب القوات المسلحة الأوكرانية ما بين الساعة : 23.43 و 23.53 من مساء الجمعة (يتزامن مع توقيت موسكو)، للتجمع السكني في دونيتسك
(كيفسكي)، وتم إطلاق 12 قذائف من عيار 155 ملم".
ويشار إلى أن دول "الناتو" تستخدم قذائف المدفعية عيار 155 مليمترا، وقد زودت الولايات المتحدة المركيية نظام كييف بمدافع هاوتزر طراز "إم777" تستخدم هذا العيار من القذائف.
وتستخدم القوات الأوكرانية، بشكل مكثف، المدفعية الميدانية لقصف مدن وبلدات جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، في وقت زود الغرب قوات كييف بمدافع ذاتية الدفع من طراز "بي زي إتش 2000" الألمانية، و"كراب" البولندية، و"سيزار" (القيصر) الفرنسية؛ وجميعها تستخدم قذائف عيار 155 مليمتر.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير الماضي، العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس
من بطش القوات الأوكرانية.
ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، هدف العملية بأنه "لحماية السكان، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف، لمدة ثماني سنوات".
وبعد انضمام جمهوريتي، دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه
، إلى روسيا أصبحت مهمة القوات الروسية تحرير كامل أراضي هذه المناطق من قبضة القوات الأوكرانية، بالإضافة إلى الأهداف الأخرى المتمثلة بنزع سلاح أوكرانيا وضمان حيادها والقضاء على النازية هناك وتقديم المسؤولين عن جرائم الحرب إلى العدالة.