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إعلام: سقوط صاروخ أوكراني على أراضي بيلاروسيا
Танк Т-72 и мобилизованные военнослужащие во время подготовки на Чебаркульском полигоне в Челябинской области - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20221229/القوات-الروسية-تدمر-آليات-للجيش-الأوكراني-على-محور-دونيتسك-وتوقع-80-فردا-بين-قتيل-وجريح-1071724530.html
القوات الروسية تدمر آليات للجيش الأوكراني على محور دونيتسك وتوقع 80 فردا بين قتيل وجريح
القوات الروسية تدمر آليات للجيش الأوكراني على محور دونيتسك وتوقع 80 فردا بين قتيل وجريح
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن القوات المسلحة على محور دونيتسك، دمرت خلال الـ24 ساعة الماضية، 13 وحدة من المعدات العسكرية الأوكرانية؛ وبلغت خسائر... 29.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-29T11:39+0000
2022-12-29T11:39+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
القوات الروسية
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موسكو - سبوتنيك. وذكرت وزارة الدفاع في بيان: "على محور دونيتسك، واصلت القوات الروسية عملياتها الهجومية، ما أدى إلى السيطرة على خطوط ومواقع مهمة جديدة.وبلغت خسائر العدو على هذا المحور، في يوم واحد، أكثر من 80 ما بين قتيل وجريح من العسكريين الأوكرانيين، وأربع مركبات قتال مخصصة للمشاة، وثلاث عربات قتال مصفحة، وست مركبات".هذا، وتواصل القوات المسلحة الروسية منذ 24 شباط/ فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط إلى احتلال الأراضي الأوكرانية، موضحاً أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.ورداً على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات اقتصادية ومالية مشددة وغير مسبوقة على روسيا، في محاولة يائسة لثنيها عن عمليتها العسكرية في أوكرانيا.
https://sputnikarabic.ae/20221222/أنطونوف-القوات-المسلحة-الروسية-في-أوكرانيا-تدمر-الأسلحة-الغربية-بشكل-منهجي-1071468670.html
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روسيا, القوات الروسية
روسيا, القوات الروسية

القوات الروسية تدمر آليات للجيش الأوكراني على محور دونيتسك وتوقع 80 فردا بين قتيل وجريح

11:39 GMT 29.12.2022
© Sputnik . Viktor Antonyuk / الانتقال إلى بنك الصورجنود من القوات الخاصة التابعة للقوات المسلحة الروسية خلال عملية العسكرية الخاصة الروسية في اتجاه محور خاركوف، 23 يوليو 2022
جنود من القوات الخاصة التابعة للقوات المسلحة الروسية خلال عملية العسكرية الخاصة الروسية في اتجاه محور خاركوف، 23 يوليو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.12.2022
© Sputnik . Viktor Antonyuk
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن القوات المسلحة على محور دونيتسك، دمرت خلال الـ24 ساعة الماضية، 13 وحدة من المعدات العسكرية الأوكرانية؛ وبلغت خسائر العدو على هذا المحور أكثر من 80 قتيلا وجريحاً.
موسكو - سبوتنيك. وذكرت وزارة الدفاع في بيان: "على محور دونيتسك، واصلت القوات الروسية عملياتها الهجومية، ما أدى إلى السيطرة على خطوط ومواقع مهمة جديدة.
وبلغت خسائر العدو على هذا المحور، في يوم واحد، أكثر من 80 ما بين قتيل وجريح من العسكريين الأوكرانيين، وأربع مركبات قتال مخصصة للمشاة، وثلاث عربات قتال مصفحة، وست مركبات".
هذا، وتواصل القوات المسلحة الروسية منذ 24 شباط/ فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.
وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط إلى احتلال الأراضي الأوكرانية، موضحاً أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.
جنود من أطقم قذائف الهاون التابعة لقوات لوغانسك الشعبية يطلقون النار على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من قرية نيجني، جمهورية لوغانسك الشعبية 24 مايو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.12.2022
أنطونوف: القوات المسلحة الروسية في أوكرانيا تدمر الأسلحة الغربية بشكل منهجي
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ورداً على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات اقتصادية ومالية مشددة وغير مسبوقة على روسيا، في محاولة يائسة لثنيها عن عمليتها العسكرية في أوكرانيا.
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