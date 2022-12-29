https://sputnikarabic.ae/20221229/الكرملين-بوتين-وباشينيان-يناقشان-الوضع-في-قره-باغ-خلال-اجتماع-سان-بطرسبورغ---1071722515.html
الكرملين: بوتين وباشينيان يناقشان الوضع في قره باغ خلال اجتماع سان بطرسبورغ
الكرملين: بوتين وباشينيان يناقشان الوضع في قره باغ خلال اجتماع سان بطرسبورغ
أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ناقش الوضع في قره باغ بالتفصيل خلال اجتماعه مع رئيس... 29.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-29T10:56+0000
2022-12-29T10:56+0000
2022-12-29T10:57+0000
روسيا
أرمينيا
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موسكو - سبوتنيك. وقال بيسكوف للصحفيين، رداً على سؤال حول كيفية تقييم الكرملين لتصريحات رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان بأنه يتعين على روسيا أن تشرع في النظر في مجلس الأمن الدولي في مسألة تكليف وحدة حفظ السلام الروسية بتفويض من مجلس الأمن أو إرسالها لوحدة حفظ سلام إضافية متعددة الجنسيات إلى قره باغ: "روسيا تواصل جهود الوساطة التي تبذلها، للوفاء أولا وقبل كل شيء، بالاتفاقات التي تم التوصل إليها خلال القمة الثلاثية".وأشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في لقاء مع رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان في سان بطرسبورغ، أول أمس، إلى أن الوضع الاقتصادي في العلاقات بين روسيا وأرمينيا يتطور بشكل إيجابي للغاية، لكن القضية الأساسية هي تسوية الوضع في ناغورني قره باغ.وكانت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، قد أكدت في تصريحات صحفية سابقة أن "قوات حفظ السلام الروسية تفي بمهمتها"، مؤكدة أن موسكو تعمل على حل التصعيد بين أرمينيا وأذربيجان.
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روسيا, أرمينيا
الكرملين: بوتين وباشينيان يناقشان الوضع في قره باغ خلال اجتماع سان بطرسبورغ
10:56 GMT 29.12.2022 (تم التحديث: 10:57 GMT 29.12.2022) تابعنا عبر
أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ناقش الوضع في قره باغ بالتفصيل خلال اجتماعه مع رئيس الوزراء الأرميني، نيكول باشينيان، في سان بطرسبورغ.
موسكو - سبوتنيك. وقال بيسكوف للصحفيين، رداً على سؤال حول كيفية تقييم الكرملين لتصريحات رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان بأنه يتعين على روسيا أن تشرع في النظر في مجلس الأمن الدولي في مسألة تكليف وحدة حفظ السلام الروسية بتفويض من مجلس الأمن أو إرسالها لوحدة حفظ سلام إضافية متعددة الجنسيات إلى قره باغ: "روسيا تواصل جهود الوساطة التي تبذلها، للوفاء أولا وقبل كل شيء، بالاتفاقات التي تم التوصل إليها خلال القمة الثلاثية".
وأضاف بيسكوف: "تمت مناقشة موضوع ممر لاتشين بالفعل بتفصيل كبير أول أمس في سان بطرسبورغ بين بوتين وباشينيان، وستستمر المحادثات حول هذا الموضوع".
وأشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في لقاء مع رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان في سان بطرسبورغ، أول أمس، إلى أن الوضع الاقتصادي في العلاقات بين روسيا وأرمينيا
يتطور بشكل إيجابي للغاية، لكن القضية الأساسية هي تسوية الوضع في ناغورني قره باغ.
وقال بوتين "في الآونة الأخيرة، عقدنا اجتماعًا للجنة الحكومية الدولية، صرح زملاؤنا بأن الوضع في اقتصادنا يتطور بشكل إيجابي للغاية. خلال 10 أشهر من هذا العام، كانت زيادة حجم التجارة بنسبة 73% نتيجة جيدة. لقد بدأنا بالأمس ( مناقشة)، نجحنا نحن الثلاثة في الحديث. بالطبع، القضية الأساسية هي تسوية الوضع في جنوب القوقاز ككل والعلاقات الأرمينية - الأذربيجانية، كل ما يتعلق بقره باغ". كما وعد بوتين بمناقشة هذه القضايا بالتفصيل.
وكانت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، قد أكدت في تصريحات صحفية سابقة أن "قوات حفظ السلام الروسية تفي بمهمتها"، مؤكدة أن موسكو تعمل على حل التصعيد بين أرمينيا وأذربيجان.