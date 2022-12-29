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الكرملين: محادثات مغلقة بين الرئيس الروسي بوتين ونظيره الصيني غدا
https://sputnikarabic.ae/20221229/الكرملين-محادثات-مغلقة-بين-الرئيس-الروسي-بوتين-ونظيره-الصيني-غدا-1071722342.html
الكرملين: محادثات مغلقة بين الرئيس الروسي بوتين ونظيره الصيني غدا
الكرملين: محادثات مغلقة بين الرئيس الروسي بوتين ونظيره الصيني غدا
صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيناقش العلاقات الثنائية والمشاكل الإقليمية مع الرئيس الصيني شي جينغ بينغ،... 29.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-29T10:50+0000
2022-12-29T10:50+0000
روسيا
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وقال بيسكوف "نعد للقاء بين الرئيس بوتين والرئيس شي، الذي سيعقد غدا صباحا عبر تقنية الفيديو، حيث سيكون اتصال مغلق بينهما".وحدد بيسكوف أن أول تبادل للتصريحات سيكون علنيًا، ثم تستمر المحادثة خلف الأبواب المغلقة.وأضاف بيسكوف بالقول إن القادة سيناقشون قضايا مشتركة بروح شراكة استراتيجية حقيقية.
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الكرملين: محادثات مغلقة بين الرئيس الروسي بوتين ونظيره الصيني غدا

10:50 GMT 29.12.2022
© Sputnik . Vitaly Belousovالكرملين موسكو، روسيا 2 مارس 2022
الكرملين موسكو، روسيا 2 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.12.2022
© Sputnik . Vitaly Belousov
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صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيناقش العلاقات الثنائية والمشاكل الإقليمية مع الرئيس الصيني شي جينغ بينغ، خلال اتصالات مغلقة غدا.
وقال بيسكوف "نعد للقاء بين الرئيس بوتين والرئيس شي، الذي سيعقد غدا صباحا عبر تقنية الفيديو، حيث سيكون اتصال مغلق بينهما".
وحدد بيسكوف أن أول تبادل للتصريحات سيكون علنيًا، ثم تستمر المحادثة خلف الأبواب المغلقة.
وأضاف بيسكوف بالقول إن القادة سيناقشون قضايا مشتركة بروح شراكة استراتيجية حقيقية.
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