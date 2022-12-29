https://sputnikarabic.ae/20221229/الكويت-تعلن-أسعار-الغاز-المسال-ليناير-المقبل-1071718852.html
الكويت تعلن أسعار الغاز المسال ليناير المقبل
الكويت تعلن أسعار الغاز المسال ليناير المقبل
أعلنت مؤسسة البترول الكويتية، اليوم الخميس، أسعار الغاز المسال (البروبان) و(البيوتان) المقرر تطبيقها في شهر يناير/ كانون الثاني المقبل. 29.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-29T09:29+0000
2022-12-29T09:29+0000
2022-12-29T09:31+0000
العالم العربي
الكويت
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ونقلت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" عن المؤسسة بيانا أوضحت فيه أن "الطن المتري الواحد من غاز (البروبان) سيباع بـ 590 دولارا أمريكيا في يناير المقبل كما سيباع الطن المتري الواحد من غاز (البيوتان) بـ 605 دولارات.".يشار إلى أن غازي البترول المسال (البروبان) و(البيوتان) يستخدمان في صناعة البتروكيماويات إضافة إلى استخدامات أخرى كوقود الطبخ والتدفئة وغيرها.وتتأثر أسعار الغاز المسال بأسعار النفط في الأسواق العالمية باعتبارها محددا رئيسيا لأسعار هذه المواد إضافة إلى تأثرها بقوى العرض والطلب في السوق وعوامل أخرى.وأعلنت مؤسسة البترول الوطنية الكويتية، يوم الأحد الماضي، تصدير أول شحنة من وقود الديزل المطور إلى الأسواق الأوروبية، وذلك في ظل النقص الشديد الذي تعانيه دول أوروبا في قطاع الطاقة.ونقلت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" عن الشركة، قولها في بيان: "تصدير أول شحنة من وقود الديزل المطور والذي تم إنتاجه بمواصفات خاصة تلبي متطلبات الأسواق الأوروبية وخصوصا في فصل الشتاء".وأضافت أن "كمية الشحنة بلغت 66 ألف طن، وتم تصديرها بالتعاون والتنسيق مع قطاع التسويق العالمي بمؤسسة البترول الكويتية التي تعد نافذة القطاع النفطي الكويتي للتعامل مع الأسواق الخارجية".
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العالم العربي, الكويت
الكويت تعلن أسعار الغاز المسال ليناير المقبل
09:29 GMT 29.12.2022 (تم التحديث: 09:31 GMT 29.12.2022) تابعنا عبر
أعلنت مؤسسة البترول الكويتية، اليوم الخميس، أسعار الغاز المسال (البروبان) و(البيوتان) المقرر تطبيقها في شهر يناير/ كانون الثاني المقبل.
ونقلت وكالة الأنباء الكويتية
"كونا" عن المؤسسة بيانا أوضحت فيه أن "الطن المتري الواحد من غاز (البروبان) سيباع بـ 590 دولارا أمريكيا في يناير المقبل كما سيباع الطن المتري الواحد من غاز (البيوتان) بـ 605 دولارات.".
يشار إلى أن غازي البترول المسال (البروبان) و(البيوتان) يستخدمان في صناعة البتروكيماويات إضافة إلى استخدامات أخرى كوقود الطبخ والتدفئة وغيرها.
وتتأثر أسعار الغاز المسال بأسعار النفط في الأسواق العالمية باعتبارها محددا رئيسيا لأسعار هذه المواد إضافة إلى تأثرها بقوى العرض والطلب في السوق وعوامل أخرى.
وأعلنت مؤسسة البترول الوطنية الكويتية، يوم الأحد الماضي، تصدير أول شحنة من وقود
الديزل المطور إلى الأسواق الأوروبية، وذلك في ظل النقص الشديد الذي تعانيه دول أوروبا في قطاع الطاقة.
ونقلت
وكالة الأنباء الكويتية "كونا" عن الشركة، قولها في بيان: "تصدير أول شحنة من وقود الديزل المطور والذي تم إنتاجه بمواصفات خاصة تلبي متطلبات الأسواق الأوروبية وخصوصا في فصل الشتاء".
وأضافت أن "كمية الشحنة بلغت 66 ألف طن، وتم تصديرها بالتعاون والتنسيق مع قطاع التسويق العالمي بمؤسسة البترول الكويتية التي تعد نافذة القطاع النفطي الكويتي للتعامل مع الأسواق الخارجية".