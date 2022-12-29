https://sputnikarabic.ae/20221229/الهند-تنجح-في-اختبار-صاروخ-جو---جو-من-طراز-براهموس-1071737982.html
الهند تنجح في اختبار صاروخ "جو - جو" من طراز "براهموس"
الهند تنجح في اختبار صاروخ "جو - جو" من طراز "براهموس"
أعلنت وزارة الدفاع الهندية أن سلاح الجو أجرى اختبارا ناجحا لصاروخ بعيد المدى من طراز "براهموس"، مشيرة إلى أنه تم إطلاقه من طائرة مقاتلة طراز "سو - 30 إم كيه... 29.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-29T14:20+0000
2022-12-29T14:20+0000
2022-12-29T14:20+0000
رصد عسكري
أخبار الهند اليوم
روسيا
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نيودلهي - سبوتنيك. وجاء في بيان الوزارة، اليوم الخميس: "نجحت القوات الجوية الهندية في إطلاق صاروخ بعيد المدى من طراز "براهموس" يتم إطلاقه من الجو، بعد تنفيذ ضربة عالية الدقة على هدف بحري (سفينة) من مقاتلة "سو-30 إم كا إي" في منطقة خليج البنغال"، مضيفة: "حقق الصاروخ الأهداف المرجوة من المهمة".ولفت البيان إلى أن الصاروخ "براهموس" ذو المدى المتزايد يمكنه أن يصيب أهدافا على مسافة حوالي 400 كيلومتر.يشار إلى أن الاختبار الناجح تم تنفيذه من خلال الجهود المشتركة للقوات الجوية والبحرية الهندية ومنظمة البحث والتطوير الدفاعية وشركتي "هندوستان أيرو ناوتيكس ليمتد" و"براهموس أيرو سبيس".وتم تأسيس شركة "براهموس - أيروسبيس" المشتركة بموجب اتفاقية وقعتها الحكومتين الروسية والهندية في فبراير/ شباط عام 1998.وتنتج شركة "براهموس إيروسبيس" المشتركة الروسية الهندية، الصواريخ المجنحة الأسرع من الصوت، التي يمكن إطلاقها من الغواصات أو السفن أو الطائرات أو المنصات الأرضية.وتتخصص هذه الشركة في وضع فكرة كل نوع من أنواع الصواريخ "براهموس" وتصميم وتطوير وإنتاج وبيع هذه الصواريخ بالتعاون مع الكونسورتيوم أو الاتحاد المؤقت للشركات التابعة للمجمعين الصناعيين، الروسي والهندي.وتمثل الجانب الروسي في المشروع مجموعة شركات للإنتاج العلمي ماشينوستروينيه لصناعة الماكينات.يذكر أن روسيا والهند تعتبران أكبر شريكين في مجال التعاون العسكري التقني، إذ تزيد نسبة الأسلحة والمعدات العسكرية الروسية والسوفيتية في القوات البرية الجوية والبحرية الهندية عن 70 في المائة.وتبلغ قيمة الصادرات الروسية إلى الهند من الأسلحة والمعدات العسكرية مليارات الدولارات سنويا.
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https://sputnikarabic.ae/20221227/بعد-أنباء-نشر-صواريخ-على-الحدود-مع-الصين-وباكستان-ما-هي-قدرات-الهند-الصاروخية-1071673359.html
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رصد عسكري, أخبار الهند اليوم, روسيا
رصد عسكري, أخبار الهند اليوم, روسيا
الهند تنجح في اختبار صاروخ "جو - جو" من طراز "براهموس"
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أعلنت وزارة الدفاع الهندية أن سلاح الجو أجرى اختبارا ناجحا لصاروخ بعيد المدى من طراز "براهموس"، مشيرة إلى أنه تم إطلاقه من طائرة مقاتلة طراز "سو - 30 إم كيه إي".
نيودلهي - سبوتنيك
. وجاء في بيان الوزارة، اليوم الخميس: "نجحت القوات الجوية الهندية في إطلاق صاروخ بعيد المدى من طراز "براهموس" يتم إطلاقه من الجو، بعد تنفيذ ضربة عالية الدقة على هدف بحري
(سفينة) من مقاتلة "سو-30 إم كا إي" في منطقة خليج البنغال"، مضيفة: "حقق الصاروخ الأهداف المرجوة من المهمة".
ولفت البيان إلى أن الصاروخ "براهموس" ذو المدى المتزايد يمكنه أن يصيب أهدافا على مسافة حوالي 400 كيلومتر.
يشار إلى أن الاختبار الناجح تم تنفيذه من خلال الجهود المشتركة للقوات الجوية والبحرية الهندية ومنظمة البحث والتطوير الدفاعية وشركتي "هندوستان أيرو ناوتيكس ليمتد" و"براهموس أيرو سبيس".
وتم تأسيس شركة "براهموس - أيروسبيس" المشتركة بموجب اتفاقية وقعتها الحكومتين الروسية والهندية في فبراير/ شباط عام 1998.
وتنتج شركة "براهموس إيروسبيس" المشتركة الروسية الهندية، الصواريخ المجنحة الأسرع من الصوت، التي يمكن إطلاقها من الغواصات أو السفن أو الطائرات أو المنصات الأرضية.
وتتخصص هذه الشركة في وضع فكرة كل نوع من أنواع الصواريخ
"براهموس" وتصميم وتطوير وإنتاج وبيع هذه الصواريخ بالتعاون مع الكونسورتيوم أو الاتحاد المؤقت للشركات التابعة للمجمعين الصناعيين، الروسي والهندي.
وتمثل الجانب الروسي في المشروع مجموعة شركات للإنتاج العلمي ماشينوستروينيه لصناعة الماكينات.
يذكر أن روسيا والهند تعتبران أكبر شريكين في مجال التعاون العسكري التقني، إذ تزيد نسبة الأسلحة والمعدات العسكرية الروسية والسوفيتية في القوات البرية الجوية والبحرية الهندية عن 70 في المائة.
وتبلغ قيمة الصادرات الروسية إلى الهند من الأسلحة والمعدات
العسكرية مليارات الدولارات سنويا.