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https://sputnikarabic.ae/20221229/بلدة-تتحول-إلى-مكعبات-ثلجية-كأفلام-الخيال-فيديو-1071716875.html
بلدة تتحول إلى "مكعبات ثلجية" كأفلام الخيال... فيديو
بلدة تتحول إلى "مكعبات ثلجية" كأفلام الخيال... فيديو
تحولت بلدة كندية إلى ما يشبه أفلام الخيال أو أفلام الكرتون الجميلة، حيث ظهرت المنازل بشكل مثير للدهشة وأقرب إلى "المكعبات الثلجية" بعد اكتسائها بطبقة من الثلوج... 29.12.2022, سبوتنيك عربي
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مجتمع
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ويظهر في الفيديو الذي سجله مواطنون، الأبنية وقد تحولت إلى كتل من الثلوج المتناسقة والمتراصفة التي تبدو أشبه بـ"مكعبات الثلج"، في مشهد مثير حاز على إعجاب الكثيرين من المتابعين على وسائل التواصل الاجتماعي.وعلى الرغم من المشهد البديع لمدينة فروت آري في مقاطعة أونتاريو الكندية التي تحولت إلى كتلة بيضاء، إلا أن الناس قد عانوا من درجات الحرارة المنخفضة بسبب ما وصف بأنه أقوى عاصفة ثلجية ضربت كندا منذ عقود.وأشارت المصادر إلى أن السكان عانوا من نقص في مصادر الطاقة ومن تكدس الثلوج حول مداخل الأبنية والنوافذ الأمر الذي اضطرهم للعمل لساعات طولية من أجل حل هذه المشكلات.
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نادي الفيديو
نادي الفيديو

بلدة تتحول إلى "مكعبات ثلجية" كأفلام الخيال... فيديو

08:22 GMT 29.12.2022 (تم التحديث: 08:24 GMT 29.12.2022)
© Photo / unsplash/Vika Wendishمكعبات من الثلوج
مكعبات من الثلوج - سبوتنيك عربي, 1920, 29.12.2022
© Photo / unsplash/Vika Wendish
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تحولت بلدة كندية إلى ما يشبه أفلام الخيال أو أفلام الكرتون الجميلة، حيث ظهرت المنازل بشكل مثير للدهشة وأقرب إلى "المكعبات الثلجية" بعد اكتسائها بطبقة من الثلوج السميكة.
ويظهر في الفيديو الذي سجله مواطنون، الأبنية وقد تحولت إلى كتل من الثلوج المتناسقة والمتراصفة التي تبدو أشبه بـ"مكعبات الثلج"، في مشهد مثير حاز على إعجاب الكثيرين من المتابعين على وسائل التواصل الاجتماعي.
وعلى الرغم من المشهد البديع لمدينة فروت آري في مقاطعة أونتاريو الكندية التي تحولت إلى كتلة بيضاء، إلا أن الناس قد عانوا من درجات الحرارة المنخفضة بسبب ما وصف بأنه أقوى عاصفة ثلجية ضربت كندا منذ عقود.
وأشارت المصادر إلى أن السكان عانوا من نقص في مصادر الطاقة ومن تكدس الثلوج حول مداخل الأبنية والنوافذ الأمر الذي اضطرهم للعمل لساعات طولية من أجل حل هذه المشكلات.
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