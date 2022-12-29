https://sputnikarabic.ae/20221229/بوتين-يهنئ-نتنياهو-على-توليه-منصب-رئيس-وزراء-إسرائيل-1071744234.html
بوتين يهنئ نتنياهو على توليه منصب رئيس وزراء إسرائيل
بوتين يهنئ نتنياهو على توليه منصب رئيس وزراء إسرائيل
أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في تهنئته لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على توليه منصبه، عن أمله في أن تواصل الحكومة الجديدة مسار تطوير التعاون. 29.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-29T16:32+0000
2022-12-29T16:32+0000
2022-12-29T16:32+0000
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وجاء في البرقية الذي نشر نصها على موقع الكرملين: "عزيزي السيد نتنياهو، تقبلوا تهاني الصادقة على توليكم منصب رئيس وزراء إسرائيل". وأضاف: "روسيا تقدر عاليا مساهمتكم الشخصية طويلة الأمد في تعزيز العلاقات الودية بين بلدينا".وتابع: "آمل أن تواصل الحكومة تحت قيادتكم سياسة تطوير التعاون الروسي الإسرائيلي البناء في جميع المجالات لصالح شعوبنا، من أجل ضمان السلام والأمن في منطقة الشرق الأوسط".وفي نهاية البرقية، تمنى بوتين لنتنياهو التوفيق في أعماله الحكومية، والصحة الجيدة والازدهار.وكانت الحكومة الإسرائيلية الجديدة برئاسة بنيامين نتنياهو، قد أدت اليمين أمام الكنيست اليوم الخميس.
https://sputnikarabic.ae/20221229/الكنيست-يصادق-على-الحكومة-الإسرائيلية-الجديدة-برئاسة-نتنياهو--1071741456.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, بنيامين نتنياهو, فلاديمير بوتين, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم, أخبار العالم الآن
روسيا, أخبار روسيا اليوم, بنيامين نتنياهو, فلاديمير بوتين, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم, أخبار العالم الآن
بوتين يهنئ نتنياهو على توليه منصب رئيس وزراء إسرائيل
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أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في تهنئته لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على توليه منصبه، عن أمله في أن تواصل الحكومة الجديدة مسار تطوير التعاون.
وجاء في البرقية
الذي نشر نصها على موقع الكرملين: "عزيزي السيد نتنياهو، تقبلوا تهاني الصادقة على توليكم منصب رئيس وزراء إسرائيل".
وأضاف: "روسيا تقدر عاليا مساهمتكم الشخصية طويلة الأمد في تعزيز العلاقات الودية بين بلدينا".
وتابع: "آمل أن تواصل الحكومة تحت قيادتكم سياسة تطوير التعاون الروسي الإسرائيلي البناء في جميع المجالات لصالح شعوبنا، من أجل ضمان السلام والأمن في منطقة الشرق الأوسط".
وفي نهاية البرقية، تمنى بوتين لنتنياهو التوفيق في أعماله الحكومية، والصحة الجيدة والازدهار.
وكانت الحكومة الإسرائيلية الجديدة برئاسة بنيامين نتنياهو
، قد أدت اليمين أمام الكنيست اليوم الخميس.