تشجيعا للسياحة... الجزائر تصدر تسهيلات جديدة لدخول الأجانب
© AFP 2022 / FAROUK BATICHEالجزائر
© AFP 2022 / FAROUK BATICHE
أعلنت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية الجزائرية، يوم الأربعاء 28 ديسمبر/ كانون الأول، عن قرار بتمكين الأجانب الراغبين في القيام برحلات سياحية إلى جنوب الجزائر عن طريق وكالات السياحة والأسفار الوطنية المعتمدة، الاستفادة من تأشيرة التسوية بدل ترتيبات التأشيرة العادية.
وأوضح البيان بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية أنه و"مواصلة لسلسلة الإجراءات المتخذة من طرف السلطات العمومية بهدف ترقية السياحة الصحراوية ببلادنا، تعلن وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية إقرار ترتيبات جديدة في منح التأشيرات السياحية للسياح الأجانب الراغبين في زيارة جنوب بلادنا، وذلك بالتنسيق الوثيق مع مختلف القطاعات الوزارية والهيئات المعنية".
تمكين #السياح_الأجانب الراغبين في زيارة جنوب #الجزائر من #تأشيرة تسوية بدل ترتيبات #التأشيرة العادية— ALGÉRIE PRESSE SERVICE | وكالة الأنباء الجزائرية (@APS_Algerie) December 28, 2022
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وأفادت الوزارة بأنه "يستفيد السياح الأجانب المعنيون من وثيقة تسلم لهم عن طريق وكالاتهم السياحية، تسمح لهم بالركوب عبر الطائرات التابعة لمختلف شركات الطيران بالمطارات القادمين منها"، كما يستفيدون "مباشرة عند وصولهم من تأشيرات التسوية بالمدة التي تتوافق مع فترة الرحلة السياحية المنظمة لهم، وذلك وفق التشريع والتنظيم المعمول بهما".
وفي هذا الإطار، "تقوم الوكالات السياحية المعتمدة بإدراج كل المعطيات المتعلقة ببرنامج الزيارة السياحية والمشاركين فيها من السياح الأجانب، وذلك عبر أرضية رقمية يتم الولوج إليها بمديريات السياحة والصناعة التقليدية للولايات المعنية".