عربي
مقاتلات روسية تسقط طائرتين أوكرانيتين من طراز "سو 25" و"سو 24" ومروحيتين
https://sputnikarabic.ae/20221229/تشجيعا-للسياحة-الجزائر-تصدر-تسهيلات-جديدة-لدخول-الأجانب-1071719106.html
تشجيعا للسياحة... الجزائر تصدر تسهيلات جديدة لدخول الأجانب
تشجيعا للسياحة... الجزائر تصدر تسهيلات جديدة لدخول الأجانب
أعلنت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية الجزائرية، يوم الأربعاء 28 ديسمبر/ كانون الأول، عن قرار بتمكين الأجانب الراغبين في القيام برحلات... 29.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-29T09:36+0000
2022-12-29T09:36+0000
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101894/97/1018949783_20:0:982:541_1920x0_80_0_0_03954e9985fd2b85668708dee02893b7.jpg
وأوضح البيان بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية أنه و"مواصلة لسلسلة الإجراءات المتخذة من طرف السلطات العمومية بهدف ترقية السياحة الصحراوية ببلادنا، تعلن وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية إقرار ترتيبات جديدة في منح التأشيرات السياحية للسياح الأجانب الراغبين في زيارة جنوب بلادنا، وذلك بالتنسيق الوثيق مع مختلف القطاعات الوزارية والهيئات المعنية".وفي هذا الإطار، "تقوم الوكالات السياحية المعتمدة بإدراج كل المعطيات المتعلقة ببرنامج الزيارة السياحية والمشاركين فيها من السياح الأجانب، وذلك عبر أرضية رقمية يتم الولوج إليها بمديريات السياحة والصناعة التقليدية للولايات المعنية".
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101894/97/1018949783_140:0:861:541_1920x0_80_0_0_7bfffd7b03dd1a2c011b8c040962d356.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم العربي
العالم العربي

تشجيعا للسياحة... الجزائر تصدر تسهيلات جديدة لدخول الأجانب

09:36 GMT 29.12.2022
© AFP 2022 / FAROUK BATICHEالجزائر
الجزائر - سبوتنيك عربي, 1920, 29.12.2022
© AFP 2022 / FAROUK BATICHE
تابعنا عبرTelegram
أعلنت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية الجزائرية، يوم الأربعاء 28 ديسمبر/ كانون الأول، عن قرار بتمكين الأجانب الراغبين في القيام برحلات سياحية إلى جنوب الجزائر عن طريق وكالات السياحة والأسفار الوطنية المعتمدة، الاستفادة من تأشيرة التسوية بدل ترتيبات التأشيرة العادية.
وأوضح البيان بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية أنه و"مواصلة لسلسلة الإجراءات المتخذة من طرف السلطات العمومية بهدف ترقية السياحة الصحراوية ببلادنا، تعلن وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية إقرار ترتيبات جديدة في منح التأشيرات السياحية للسياح الأجانب الراغبين في زيارة جنوب بلادنا، وذلك بالتنسيق الوثيق مع مختلف القطاعات الوزارية والهيئات المعنية".
وأفادت الوزارة بأنه "يستفيد السياح الأجانب المعنيون من وثيقة تسلم لهم عن طريق وكالاتهم السياحية، تسمح لهم بالركوب عبر الطائرات التابعة لمختلف شركات الطيران بالمطارات القادمين منها"، كما يستفيدون "مباشرة عند وصولهم من تأشيرات التسوية بالمدة التي تتوافق مع فترة الرحلة السياحية المنظمة لهم، وذلك وفق التشريع والتنظيم المعمول بهما".
وفي هذا الإطار، "تقوم الوكالات السياحية المعتمدة بإدراج كل المعطيات المتعلقة ببرنامج الزيارة السياحية والمشاركين فيها من السياح الأجانب، وذلك عبر أرضية رقمية يتم الولوج إليها بمديريات السياحة والصناعة التقليدية للولايات المعنية".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:43 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала