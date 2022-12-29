https://sputnikarabic.ae/20221229/جاويش-أوغلو-دمشق-ترغب-بعودة-السوريين-إلى-بلادهم--1071735647.html
جاويش أوغلو: دمشق ترغب بعودة السوريين إلى بلادهم
جاويش أوغلو: دمشق ترغب بعودة السوريين إلى بلادهم
أكد وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، أن دمشق ترغب بعودة المواطنين السوريين إلى بلادهم، لافتا إلى ضرورة تأمين كل ما يلزم لإنجاح ذلك. 29.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-29T13:05+0000
2022-12-29T13:05+0000
2022-12-29T13:05+0000
العالم
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ونقلت وكالة "الأناضول" التركية تصريحات وزير الخارجية التركي خلال اجتماع تقييم نهاية العام قال خلاله إن سوريا ترغب بعودة السوريين إلى بلادهم، مؤكداً على أنه "من المهم أن يتم ذلك بشكل إيجابي مع ضمان سلامتهم".وأشار جاويش أوغلو إلى أن بلاده أعلنت صراحة بأن واشنطن "أخلّت التوازن بشأن اليونان وقبرص، وتقديمها هذا الكم من السلاح لأثينا مؤشر واضح على إخلالها به".وعلق الوزير التركي على الاجتماع الثلاثي في موسكو، بين وزراء دفاع ورؤساء استخبارات تركيا وروسيا وسوريا، بالقول إن المباحثات كانت مفيدة، مؤكداً على ضرورة وأهمية التواصل مع سوريا لتحقيق السلام والاستقرار الدائمين، ولضمان عودة آمنة للاجئين.وفي سياق متصل، أعلن جاويش أوغلو أن المرحلة التالية في خارطة الطريق، هي عقد اجتماع على صعيد وزيري خارجية البلدين، مبيناً أنه لم يتم بعد تحديد التوقيت بشأن ذلك.ونفى الوزير التركي أن يكون قد تم عقد لقاء مع الرئيس السوري بشار الأسد، لافتاً إلى أن الخلافات بين أنقرة ودمشق حالت دون تأسيس تعاون بينهما.وأشار إلى إمكانية العمل المشترك مستقبلاً، في حال تشكلت أرضية مشتركة بين البلدين فيما يخص مكافحة الإرهاب.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
جاويش أوغلو: دمشق ترغب بعودة السوريين إلى بلادهم
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أكد وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، أن دمشق ترغب بعودة المواطنين السوريين إلى بلادهم، لافتا إلى ضرورة تأمين كل ما يلزم لإنجاح ذلك.
ونقلت
وكالة "الأناضول" التركية تصريحات وزير الخارجية التركي خلال اجتماع تقييم نهاية العام قال خلاله إن سوريا ترغب بعودة السوريين إلى بلادهم، مؤكداً على أنه "من المهم أن يتم ذلك بشكل إيجابي مع ضمان سلامتهم".
وأشار جاويش أوغلو إلى أن بلاده أعلنت صراحة بأن واشنطن "أخلّت التوازن بشأن اليونان وقبرص، وتقديمها هذا الكم من السلاح لأثينا مؤشر واضح على إخلالها به".
وعلق الوزير التركي على الاجتماع الثلاثي في موسكو، بين وزراء دفاع ورؤساء استخبارات تركيا وروسيا وسوريا، بالقول إن المباحثات كانت مفيدة، مؤكداً على ضرورة وأهمية التواصل مع سوريا لتحقيق السلام والاستقرار الدائمين، ولضمان عودة آمنة للاجئين.
وفي سياق متصل، أعلن جاويش أوغلو أن المرحلة التالية في خارطة الطريق، هي عقد اجتماع على صعيد وزيري خارجية البلدين، مبيناً أنه لم يتم بعد تحديد التوقيت بشأن ذلك.
ونفى الوزير التركي أن يكون قد تم عقد لقاء مع الرئيس السوري بشار الأسد، لافتاً إلى أن الخلافات بين أنقرة ودمشق حالت دون تأسيس تعاون بينهما.
وأشار إلى إمكانية العمل المشترك مستقبلاً، في حال تشكلت أرضية مشتركة بين البلدين فيما يخص مكافحة الإرهاب.