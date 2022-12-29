https://sputnikarabic.ae/20221229/خبير-عسكري-حادثة-العاقبية-اللبنانية-لم-تكن-مدبرة-وحصلت-نتيجة-أخطاء-ارتكبت-من-قبل-طرفين-1071742058.html

خبير عسكري: حادثة العاقبية اللبنانية لم تكن مدبرة وحصلت نتيجة أخطاء ارتكبت من قبل طرفين

خبير عسكري: حادثة العاقبية اللبنانية لم تكن مدبرة وحصلت نتيجة أخطاء ارتكبت من قبل طرفين

تحرص الحكومة اللبنانية على التخفيف من تداعيات حادثة بلدة العاقبية الجنوبية، والتي أودت بحياة جندي إيرلندي تابع لقوات حفظ السلام الدولية وإصابة ثلاثة من رفاقه،... 29.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-29T16:11+0000

2022-12-29T16:11+0000

2022-12-29T16:11+0000

لبنان

أخبار لبنان

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وجدد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، خلال لقائه برئيس وزراء إسبانيا بيدرو سانشيز في السراي الحكومي، تأكيده "التزام لبنان بكافة مندرجات القرار 1701 والعمل الحثيث على تطبيقها"، مشددًا على أن "كافة السلطات الأمنية والعسكرية والقضائية، لم ولن تتوانى، ولو للحظة عن القيام بواجباتها كافة لناحية معرفة هوية مطلقي النار على آلية اليونيفيل قبل أسبوعين وتقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم".في المقابل، أكدت مصادر قضائية على أن "حزب الله" سلّم مطلق النار على دورية اليونيفيل بجنوب لبنان.لكن قوات الطوارىء الدولية تشدد على معرفة التفاصيل كافة التي أدت إلى هذا الحادث، وهو ما تطالب بمعرفته كذلك الحكومة الإيرلندية، خصوصًا في ظل معلومات تشير إلى إمكانية وجود أكثر من مسلح أثناء وقوع الإشكال، وأن إطلاق النار قد يكون قد حصل من أكثر من طرف.واعتبر الخبير العسكري العميد المتقاعد أمين حطيط في حديث لـ"سوتنيك" أن وأشار إلى أن ما كشف حتى الآن ينبئ بأن المعالجة الجدية قد حصلت وبأن محاولات الاستثمار والاستغلال التي كان يحاول القيام بها من قبل البعض قد فشلت.ورأى حطيط أن "الفرضيات والتخمينات التي تداولها الإعلام كثيرة قبل الآن، ولكن اليوم وقد وصل التحقيق إلى مستوى عال من الجدية وكشف الكثير من الأمور نعتقد أنه لم يعد هناك مجالًا للفرضيات، المسألة موضعية لم تكن مخططة، وارتكبت قوات اليونيفل خطأً بخروجها عن خطها المألوف وارتكب الآخرون خطأ بالاحتكام إلى السلاح وإلى القوة النارية".وحول إمكانية توسيع مهام اليونيفل في الجنوب أكد حطيط على أن "الموضوع ليس بهذه البساطة، صحيح أن هناك أطرافًا كثيرة تطمح بمثل هذا الأمر ولكن ليس بمقدورها تخطي القرار والإجماع اللبناني، أعتقد أن الأمر سينتهي حيث وصل".

لبنان

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