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Танк Т-72 и мобилизованные военнослужащие во время подготовки на Чебаркульском полигоне в Челябинской области - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20221229/خبير-عسكري-لا-حرب-نووية-في-2023-1071740687.html
خبير عسكري: لا حرب نووية في 2023
خبير عسكري: لا حرب نووية في 2023
نناقش في هذه الحلقة أبرز ما حدث في عام 2022: بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، قرار "أوبك + " خفض إنتاج النفط إضافة إلى زيارة الرئيس الأمريكي ومن بعده... 29.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-29T15:02+0000
2022-12-29T15:02+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
حصاد الأسبوع
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خبير عسكري: لا حرب نووية في 2023
خبير عسكري: لا حرب نووية في 2023
بدأت العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا بعد أن كشفت الاستخبارات الروسية أن هناك ضربة تُحضّر لروسيا الاتحادية وأن هناك تهديد للأمن القومي الروسي فقد أصبحت أوكرانيا ساحة للإرادات الخارجية وإدارة لتشويه سمعة روسيا.حول هذا الموضوع، تحدث لـ "حصاد العام" الخبير العسكري الاستراتيجي الدكتور عمر المعربوني، قائلا:خبير سوري: العلاقات مع تركيا ستتحسن عندما تخرج من عباءة الأمريكيلم ينته العام 2022 دون نجاح روسيا بترتيب لقاء بين وزير الدفاع التركي خلوصي أكار ونظيره السوري علي عباس في موسكو حيث وصفته كل من أنقرة ودمشق بالإيجابي والبنّاء.حول هذا الموضوع، تحدث لـ "حصاد العام" الخبير بالشؤون السياسية والعسكرية الدكتور فراس شبول، قائلا:التفاصيل في الملف الصوتي...
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نغم كباس
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حصاد الأسبوع, аудио
حصاد الأسبوع, аудио

خبير عسكري: لا حرب نووية في 2023

15:02 GMT 29.12.2022
العملية العسكرية الروسية الخاصة
خبير عسكري: لا حرب نووية في 2023
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نغم كباس - سبوتنيك عربي
نغم كباس
كل المواضيع
- سبوتنيك عربي
محمد جمعة
كل المواضيع
نناقش في هذه الحلقة أبرز ما حدث في عام 2022: بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، قرار "أوبك + " خفض إنتاج النفط إضافة إلى زيارة الرئيس الأمريكي ومن بعده الصيني إلى منطقة الخليج، العملية العسكرية التركية في سوريا والعراق، قمم الجزائر والبحرين والمناخ في مصر، ومونديال قطر.
بدأت العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا بعد أن كشفت الاستخبارات الروسية أن هناك ضربة تُحضّر لروسيا الاتحادية وأن هناك تهديد للأمن القومي الروسي فقد أصبحت أوكرانيا ساحة للإرادات الخارجية وإدارة لتشويه سمعة روسيا.
حول هذا الموضوع، تحدث لـ "حصاد العام" الخبير العسكري الاستراتيجي الدكتور عمر المعربوني، قائلا:
"هذا الصراع الذي يجري جغرافيا على الأراضي الأوكرانية هو صراع بين واشنطن وموسكو ولن يحل السلام طالما الولايات المتحدة مستمرة بنهجها المعادي لروسيا، لذلك أتوقع استمرار العمليات العسكرية العام المقبل بل وتكثيف نشاطها في شهر يناير كانون الثاني، لأن أحد أهدافها كسر الهيمنة الأمريكية على العالم، لهذا نلاحظ أنها قسمت العالم ككل بما في ذلك الدول العربية، ولكن برأيي لن تتطور في 2023 لتصبح نووية نهائيا".

خبير سوري: العلاقات مع تركيا ستتحسن عندما تخرج من عباءة الأمريكي

لم ينته العام 2022 دون نجاح روسيا بترتيب لقاء بين وزير الدفاع التركي خلوصي أكار ونظيره السوري علي عباس في موسكو حيث وصفته كل من أنقرة ودمشق بالإيجابي والبنّاء.
حول هذا الموضوع، تحدث لـ "حصاد العام" الخبير بالشؤون السياسية والعسكرية الدكتور فراس شبول، قائلا:

"تم اللقاء على مستوى وزارات الدفاع لأن تركيا تحتل أراضٍ سورية لمنه كان جيدا، حيث تم تقبل الطروحات من كلا الجانبين، وبالنسبة لموضوع فتح المجال الجوي لمحاربة قوات قسد المدعومة من أمريكا نقول أن سوريا ليست عاجزة عن محاربة هذا التنظيم واستعادة أراضيها بمفردها في حال انكفأت تركيا او على الأقل انكفأت التنظيمات الإرهابية المدعومة تركيا. كان اللقاء مريحا جدا بطرح المطالب المتمثلة بمحاربة جميع التنظيمات الإرهابية ولكن بمقدار خروج تركيا من تحت العباءة الأمريكية، سيثمر هذا اللقاء في نتائج جيدة للطرفين والعكس هو الصحيح".

التفاصيل في الملف الصوتي...
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة14:32 GMT
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