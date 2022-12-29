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https://sputnikarabic.ae/20221229/دواء-هندي-لعلاج-البرد-يتسبب-في-وفاة-18-طفلا-في-أوزبكستان-1071741597.html
دواء هندي لعلاج البرد يتسبب في وفاة 18 طفلا في أوزبكستان
دواء هندي لعلاج البرد يتسبب في وفاة 18 طفلا في أوزبكستان
أعلنت وزارة الصحة في أوزبكستان، عن وفاة 18 طفلا تناولوا شرابا طبيا من إنتاج شركة أدوية هندية، للعلاج من التهابات تنفسية حادة، لافتة إلى أن جرعة الدواء تحتوي... 29.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-29T15:21+0000
2022-12-29T15:21+0000
مجتمع
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وحسب شبكة "سي إن إن"، كشفت الوزارة في بيان، أمس الأربعاء، إن جرعة الدواء كانت تحتوي على مادة "جلايكول الإيثيلين"، التي قالت إنها مادة سامة، بعد إجراء اختبارات معملية عليها.وأوضحت الوزارة أيضا أن الأطفال تعاطوا الدواء في المنزل من دون وصفة طبية، سواء بقرار من أولياء أمورهم أم بناء على توصية من صيادلة.ولم تستبعد الوزارة أن يكونوا قد تناولوه بجرعات تجاوزت الكميات القياسية المحددة للأطفال.وأشارت إلى عزل 7 موظفين لتقصيرهم في تحليل أسباب وفيات الأطفال في الوقت المناسب، وعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة. كما أكدت أنها اتخذت إجراءات تأديبية بحق بعض "المختصين"، لافتة إلى سحب دواء Doc-1 Max الذي تناوله الأطفال بنوعيه (الأقراص والشراب) من جميع الصيدليات.وفي المقابل، قالت شركة "ماريون بيوتك" Marion Biotech الهندية المنتجة للدواء على موقعها الإلكتروني إن الدواء يستخدم لعلاج أعراض البرد والإنفلونزا.وكانت الهند أعلنت، الثلاثاء الماضي، عن بدء عمليات تفتيش لمصانع الأدوية في جميع أنحاء البلاد، ضماناً لتطبيق معايير الجودة العالية.
https://sputnikarabic.ae/20210927/تقرير-يعدد-أربعة-أخطاء-شائعة-أثناء-علاج-نزلات-البرد-1050271395.html
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منوعات

دواء هندي لعلاج البرد يتسبب في وفاة 18 طفلا في أوزبكستان

15:21 GMT 29.12.2022
CC0 / / نزلة برد - إنفلونزا
نزلة برد - إنفلونزا - سبوتنيك عربي, 1920, 29.12.2022
CC0 / /
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أعلنت وزارة الصحة في أوزبكستان، عن وفاة 18 طفلا تناولوا شرابا طبيا من إنتاج شركة أدوية هندية، للعلاج من التهابات تنفسية حادة، لافتة إلى أن جرعة الدواء تحتوي على مادة سامة.
وحسب شبكة "سي إن إن"، كشفت الوزارة في بيان، أمس الأربعاء، إن جرعة الدواء كانت تحتوي على مادة "جلايكول الإيثيلين"، التي قالت إنها مادة سامة، بعد إجراء اختبارات معملية عليها.
وأوضحت الوزارة أيضا أن الأطفال تعاطوا الدواء في المنزل من دون وصفة طبية، سواء بقرار من أولياء أمورهم أم بناء على توصية من صيادلة.
ولم تستبعد الوزارة أن يكونوا قد تناولوه بجرعات تجاوزت الكميات القياسية المحددة للأطفال.
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تقرير يعدد أربعة أخطاء شائعة أثناء علاج نزلات البرد
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وأشارت إلى عزل 7 موظفين لتقصيرهم في تحليل أسباب وفيات الأطفال في الوقت المناسب، وعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة.
كما أكدت أنها اتخذت إجراءات تأديبية بحق بعض "المختصين"، لافتة إلى سحب دواء Doc-1 Max الذي تناوله الأطفال بنوعيه (الأقراص والشراب) من جميع الصيدليات.
وفي المقابل، قالت شركة "ماريون بيوتك" Marion Biotech الهندية المنتجة للدواء على موقعها الإلكتروني إن الدواء يستخدم لعلاج أعراض البرد والإنفلونزا.
وكانت الهند أعلنت، الثلاثاء الماضي، عن بدء عمليات تفتيش لمصانع الأدوية في جميع أنحاء البلاد، ضماناً لتطبيق معايير الجودة العالية.
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