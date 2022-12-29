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https://sputnikarabic.ae/20221229/رئيس-البرلمان-الليبي-يصل-إلى-القاهرة-1071726574.html
رئيس البرلمان الليبي يصل إلى القاهرة
رئيس البرلمان الليبي يصل إلى القاهرة
وصل رئيس البرلمان الليبي، عقيلة صالح، منذ قليل إلى القاهرة، في زيارة يلتقي خلالها عددا من المسؤولين المصريين. 29.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-29T12:12+0000
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وبحسب مراسل "سبوتنيك" يبحث صالح آخر تطورات العملية السياسية في إطار الجهود التي تبذلها القاهرة من أجل الحل الليبي- الليبي، من خلال توفير مناخ ملائم للحوار بين الأطراف السياسية الليبية.تأتي زيارة عقيلة صالح بعد يوم من لقاء رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي بأمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط ولقائه بعدد من المسؤولين في القاهرة.وكانت آخر زيارة لصالح إلى القاهرة في أواخر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، حيث التقى خلالها رئيس المجلس الاستشاري الليبي خالد المشري، لمناقشة المسار المتعلق بالقاعدة الدستورية واختيار المناصب السيادية، في ظل رغبة من الأطراف الليبية بضرورة تشكيل حكومة جديدة واحدة للإشراف على العملية الانتخابية وانتقال السلطة لمؤسسات منتخبة.طالع أيضا: فشل لقاء المشري وعقيلة صالح في القاهرة بسبب خلاف على جدول الأعمال
https://sputnikarabic.ae/20221128/تفاصيل-اجتماعات-القاهرة-بين-عقيلة-صالح-والمشري-بحضور-باتيلي-1070640860.html
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أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي
أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي

رئيس البرلمان الليبي يصل إلى القاهرة

12:12 GMT 29.12.2022 (تم التحديث: 12:13 GMT 29.12.2022)
© AFP 2022 / DENIS BALIBOUSEرئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح
رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح - سبوتنيك عربي, 1920, 29.12.2022
© AFP 2022 / DENIS BALIBOUSE
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وصل رئيس البرلمان الليبي، عقيلة صالح، منذ قليل إلى القاهرة، في زيارة يلتقي خلالها عددا من المسؤولين المصريين.
وبحسب مراسل "سبوتنيك" يبحث صالح آخر تطورات العملية السياسية في إطار الجهود التي تبذلها القاهرة من أجل الحل الليبي- الليبي، من خلال توفير مناخ ملائم للحوار بين الأطراف السياسية الليبية.
المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باتيلي - سبوتنيك عربي, 1920, 28.11.2022
تفاصيل اجتماعات القاهرة بين عقيلة صالح والمشري بحضور باتيلي
28 نوفمبر, 17:45 GMT
تأتي زيارة عقيلة صالح بعد يوم من لقاء رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي بأمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط ولقائه بعدد من المسؤولين في القاهرة.
وكانت آخر زيارة لصالح إلى القاهرة في أواخر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، حيث التقى خلالها رئيس المجلس الاستشاري الليبي خالد المشري، لمناقشة المسار المتعلق بالقاعدة الدستورية واختيار المناصب السيادية، في ظل رغبة من الأطراف الليبية بضرورة تشكيل حكومة جديدة واحدة للإشراف على العملية الانتخابية وانتقال السلطة لمؤسسات منتخبة.
طالع أيضا: فشل لقاء المشري وعقيلة صالح في القاهرة بسبب خلاف على جدول الأعمال
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