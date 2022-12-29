https://sputnikarabic.ae/20221229/سقوط-طائرة-حربية-سورية-جراء-عطل-فني-ومصرع-قائدها-بريف-حلب-1071742973.html
سقوط طائرة حربية سورية جراء عطل فني ومصرع قائدها في ريف حلب
سقوط طائرة حربية سورية جراء عطل فني ومصرع قائدها في ريف حلب
أفاد مراسل "سبوتنيك"بسقوط طائرة حربية جراء عطل فني ومصرع قائدها في ريف حلب شمالي سوريا. 29.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-29T15:48+0000
2022-12-29T15:48+0000
2022-12-29T16:32+0000
أخبار سوريا اليوم
قوات سورية
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وقال مصدر أمني رفيع المستوى لـ "سبوتنيك" إن طائرة حربية تابعة لسلاح الجو السوري، سقطت ظهر اليوم في محيط مطار كويرس العسكري في ريف حلب الشرقي.وكشف المصدر عن أن عطلا فنيا أصاب أجهزة الطائرة، ما تسبب بسقوطها خلال أداء مهمة تدريبية روتينية.وأضاف المصدر أنوحول احتمالات أسباب سقوطها في هذه المنطقة شمال سوريا، نفى المصدر أن تكون قد تعرضت لأي استهداف، مجددا تأكيده أن خللا فنيا تسبب بسقوطتها.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار سوريا اليوم, قوات سورية
أخبار سوريا اليوم, قوات سورية
سقوط طائرة حربية سورية جراء عطل فني ومصرع قائدها في ريف حلب
15:48 GMT 29.12.2022 (تم التحديث: 16:32 GMT 29.12.2022) تابعنا عبر
أفاد مراسل "سبوتنيك"بسقوط طائرة حربية جراء عطل فني ومصرع قائدها في ريف حلب شمالي سوريا.
وقال مصدر أمني رفيع المستوى لـ "سبوتنيك" إن طائرة حربية تابعة لسلاح الجو السوري، سقطت ظهر اليوم في محيط مطار كويرس العسكري في ريف حلب الشرقي.
وكشف المصدر عن أن عطلا فنيا أصاب أجهزة الطائرة، ما تسبب بسقوطها خلال أداء مهمة تدريبية روتينية.
"قائد الطائرة لم يتمكن من مغادرتها واستشهد على الفور".
وحول احتمالات أسباب سقوطها في هذه المنطقة شمال سوريا، نفى المصدر أن تكون قد تعرضت لأي استهداف، مجددا تأكيده أن خللا فنيا تسبب بسقوطتها.