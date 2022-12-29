https://sputnikarabic.ae/20221229/سو---57-الروسية-طائرة-من-الجيل-الخامس-بقدرات-شبحية-لا-يمكن-اعتراضها-1071715551.html

"سو - 57" الروسية... طائرة من الجيل الخامس بقدرات شبحية لا يمكن اعتراضها

"سو - 57" الروسية... طائرة من الجيل الخامس بقدرات شبحية لا يمكن اعتراضها

تصنف "سو - 57" ضمن طائرات الجيل الخامس وتمتلك قدرات شبحية بفضل بصمتها الرادارية المنخفضة، إضافة إلى ميزات أخرى تجعلها طائرة حربية من طراز فريد. 29.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-29T07:37+0000

2022-12-29T07:37+0000

2022-12-29T07:37+0000

رصد عسكري

روسيا

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"سو - 57" طائرة حربية متعددة المهام تم تصميمها لتغطية نطاق كبير من العمليات القتالية ضد أهداف معادية في البر والبحر والجو على مدار اليوم، حسبما يقول موقع "روس أوبورون إكسبورت" الروسي.ولفت الموقع إلى أن الطائرة "سو - 57" يتم تسليحها بأنواع مختلفة من الأسلحة الموجهة وغير الموجهة لتكون قادرة على التعامل مع جميع الأهداف المعادية بالكفاءة المطلوبة.تمتلك الطائرة أنظمة طيران ودفاع ذاتي متطورة، إضافة إلى الرادارات التي تسمح للطيار بقيادة الطائرة بكفاءة عالية.يقول موقع "الشركة المتحدة للطائرات" الروسية إن الطائرة قامت بأول رحلة طيران عام 2010، مشيرا إلى أن تسليمها للجيش الروسي يساهم في دعم القدرات القتالية للقوات الجوية الروسية.ولفت الموقع الروسي إلى أن "سو - 57" تجمع بين مميزات المقاتلات والقاذفات بفضل أنظمة الطيران والتسليح المتطور ونظام السيطرة الآلية الذي يساعد الطيار على أداء مهام بدقة عالية ويوفر له صورة كاملة عن طبيعة المعركة والتهديدات المحيطة بالطائرة.تمتلك "سو - 57" ميزة مهمة أخرى وهي القدرة على مشاركة بيانات المعركة مع مراكز القيادة الأرضية والتشكيلات الجوية في وقت واحد مما يوفر قدرة أكبر على تغيير تكتيكات القتال وفقا لمتطلبات المعركة دون ارتكاب أخطاء.يذكر أن الشركة المتحدة للطائرات أعلنت، أمس الأربعاء، أنها سلمت وزارة الدفاع الروسية دفعة جديدة من طائرات الجيل الخامس "سو - 57"، مشيرة إلى أن التسليم جاء ضمن برنامج التوريد الخاص بهذا العام.

https://sputnikarabic.ae/20221228/الدفاع-الروسية-تحصل-على-دفعة-من-مقاتلات-سو-57-1071697799.html

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رصد عسكري, روسيا