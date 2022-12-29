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https://sputnikarabic.ae/20221229/سو---57-الروسية-طائرة-من-الجيل-الخامس-بقدرات-شبحية-لا-يمكن-اعتراضها-1071715551.html
"سو - 57" الروسية... طائرة من الجيل الخامس بقدرات شبحية لا يمكن اعتراضها
"سو - 57" الروسية... طائرة من الجيل الخامس بقدرات شبحية لا يمكن اعتراضها
تصنف "سو - 57" ضمن طائرات الجيل الخامس وتمتلك قدرات شبحية بفضل بصمتها الرادارية المنخفضة، إضافة إلى ميزات أخرى تجعلها طائرة حربية من طراز فريد. 29.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-29T07:37+0000
2022-12-29T07:37+0000
رصد عسكري
روسيا
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"سو - 57" طائرة حربية متعددة المهام تم تصميمها لتغطية نطاق كبير من العمليات القتالية ضد أهداف معادية في البر والبحر والجو على مدار اليوم، حسبما يقول موقع "روس أوبورون إكسبورت" الروسي.ولفت الموقع إلى أن الطائرة "سو - 57" يتم تسليحها بأنواع مختلفة من الأسلحة الموجهة وغير الموجهة لتكون قادرة على التعامل مع جميع الأهداف المعادية بالكفاءة المطلوبة.تمتلك الطائرة أنظمة طيران ودفاع ذاتي متطورة، إضافة إلى الرادارات التي تسمح للطيار بقيادة الطائرة بكفاءة عالية.يقول موقع "الشركة المتحدة للطائرات" الروسية إن الطائرة قامت بأول رحلة طيران عام 2010، مشيرا إلى أن تسليمها للجيش الروسي يساهم في دعم القدرات القتالية للقوات الجوية الروسية.ولفت الموقع الروسي إلى أن "سو - 57" تجمع بين مميزات المقاتلات والقاذفات بفضل أنظمة الطيران والتسليح المتطور ونظام السيطرة الآلية الذي يساعد الطيار على أداء مهام بدقة عالية ويوفر له صورة كاملة عن طبيعة المعركة والتهديدات المحيطة بالطائرة.تمتلك "سو - 57" ميزة مهمة أخرى وهي القدرة على مشاركة بيانات المعركة مع مراكز القيادة الأرضية والتشكيلات الجوية في وقت واحد مما يوفر قدرة أكبر على تغيير تكتيكات القتال وفقا لمتطلبات المعركة دون ارتكاب أخطاء.يذكر أن الشركة المتحدة للطائرات أعلنت، أمس الأربعاء، أنها سلمت وزارة الدفاع الروسية دفعة جديدة من طائرات الجيل الخامس "سو - 57"، مشيرة إلى أن التسليم جاء ضمن برنامج التوريد الخاص بهذا العام.
https://sputnikarabic.ae/20221228/الدفاع-الروسية-تحصل-على-دفعة-من-مقاتلات-سو-57-1071697799.html
https://sputnikarabic.ae/20221218/إف---35-تستنزف-ميزانية-الجيش-الأمريكي-ما-هي-تكلفة-الطائرة-الواحدة-وما-خسائر-أمريكا-منذ-استخدامها-1071324706.html
https://sputnikarabic.ae/20221228/3-دول-تمتلك-أضخم-قوة-مقاتلات-وطائرات-هجومية-في-العالم-1071697921.html
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رصد عسكري, روسيا
رصد عسكري, روسيا

"سو - 57" الروسية... طائرة من الجيل الخامس بقدرات شبحية لا يمكن اعتراضها

07:37 GMT 29.12.2022
© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy / الانتقال إلى بنك الصور"مقاتلة "سو-57" - معرض "ماكس 2019" للطيران الجوي في مطار جوكوفسكي في ضواحي موسكو، 27 أغسطس/ آب 2019
مقاتلة سو-57 - معرض ماكس 2019 للطيران الجوي في مطار جوكوفسكي في ضواحي موسكو، 27 أغسطس/ آب 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.12.2022
© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy
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تصنف "سو - 57" ضمن طائرات الجيل الخامس وتمتلك قدرات شبحية بفضل بصمتها الرادارية المنخفضة، إضافة إلى ميزات أخرى تجعلها طائرة حربية من طراز فريد.
"سو - 57" طائرة حربية متعددة المهام تم تصميمها لتغطية نطاق كبير من العمليات القتالية ضد أهداف معادية في البر والبحر والجو على مدار اليوم، حسبما يقول موقع "روس أوبورون إكسبورت" الروسي.
مقاتلة متعددة المهام سو-57 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.12.2022
الدفاع الروسية تحصل على دفعة من مقاتلات "سو-57"
أمس, 12:39 GMT
ولفت الموقع إلى أن الطائرة "سو - 57" يتم تسليحها بأنواع مختلفة من الأسلحة الموجهة وغير الموجهة لتكون قادرة على التعامل مع جميع الأهداف المعادية بالكفاءة المطلوبة.
تمتلك الطائرة أنظمة طيران ودفاع ذاتي متطورة، إضافة إلى الرادارات التي تسمح للطيار بقيادة الطائرة بكفاءة عالية.
© Sputnik . Kirill Kallinikov / الانتقال إلى بنك الصورمقاتلات متعددة المهام سو-57 في بروفة الجزء الجوي من العرض بمناسبة الذكرى الـ 77 للنصر في الحرب الوطنية العظمى، 4 مايو 2022
مقاتلات متعددة المهام سو-57 في بروفة الجزء الجوي من العرض بمناسبة الذكرى الـ 77 للنصر في الحرب الوطنية العظمى، 4 مايو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.12.2022
مقاتلات متعددة المهام سو-57 في بروفة الجزء الجوي من العرض بمناسبة الذكرى الـ 77 للنصر في الحرب الوطنية العظمى، 4 مايو 2022
© Sputnik . Kirill Kallinikov
/
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يقول موقع "الشركة المتحدة للطائرات" الروسية إن الطائرة قامت بأول رحلة طيران عام 2010، مشيرا إلى أن تسليمها للجيش الروسي يساهم في دعم القدرات القتالية للقوات الجوية الروسية.
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18 ديسمبر, 13:50 GMT
ولفت الموقع الروسي إلى أن "سو - 57" تجمع بين مميزات المقاتلات والقاذفات بفضل أنظمة الطيران والتسليح المتطور ونظام السيطرة الآلية الذي يساعد الطيار على أداء مهام بدقة عالية ويوفر له صورة كاملة عن طبيعة المعركة والتهديدات المحيطة بالطائرة.
مناورات الطيران الحربي الروسي لمقاتلات «سو-25» و «ميغ- 31» التابعة للمنطقة الغربية لشرق روسيا، في مقاطعة تفير، 23-24 نوفمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.12.2022
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أمس, 12:55 GMT
تمتلك "سو - 57" ميزة مهمة أخرى وهي القدرة على مشاركة بيانات المعركة مع مراكز القيادة الأرضية والتشكيلات الجوية في وقت واحد مما يوفر قدرة أكبر على تغيير تكتيكات القتال وفقا لمتطلبات المعركة دون ارتكاب أخطاء.
يذكر أن الشركة المتحدة للطائرات أعلنت، أمس الأربعاء، أنها سلمت وزارة الدفاع الروسية دفعة جديدة من طائرات الجيل الخامس "سو - 57"، مشيرة إلى أن التسليم جاء ضمن برنامج التوريد الخاص بهذا العام.
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