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مقاتلات روسية تسقط طائرتين أوكرانيتين من طراز "سو 25" و"سو 24" ومروحيتين
Танк Т-72 и мобилизованные военнослужащие во время подготовки на Чебаркульском полигоне в Челябинской области - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20221229/صحيفة-أمريكية-تكشف-عن-تلميحات-لزيلينسكي-تؤكد-يأس-كييف-من-الوضع-الراهن-1071720619.html
صحيفة أمريكية تكشف عن تلميحات لزيلينسكي تؤكد يأس كييف من الوضع الراهن
صحيفة أمريكية تكشف عن تلميحات لزيلينسكي تؤكد يأس كييف من الوضع الراهن
اعتبرت صحيفة أمريكية، اليوم الخميس، أن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يحاول بكل قوته إبقاء القضية الأوكرانية في بؤرة اهتمام الرأي العام الأمريكي. 29.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-29T10:07+0000
2022-12-29T10:07+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
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ذكرت صحيفة "غلوبال تايمز" الأمريكية أن العرض الدرامي أمام الكونغرس في واشنطن أظهر مشكلة زيلينسكي الحقيقية وهي ليست في إقناع المؤسسة السياسية الأمريكية بمواصلة دعم كييف، ولكن في إبقاء القضية الأوكرانية في بؤرة اهتمام الجمهور الأمريكي".وفقا للصحيفة، إن استمرار الصراع يجعل الأمر أكثر صعوبة، حيث أن العديد من المشاكل في الولايات المتحدة نفسها تدفع حتما بالأزمة الأوكرانية إلى هامش الخطاب العام الأمريكي.وأضافت الصحيفة بالقول: "كانت انتخابات التجديد النصفي الأخيرة تجسيدًا واضحًا لهذا التحدي، في الحملة الانتخابية لم تدخل أوكرانيا حتى في القضايا السياسية العشرة الأولى".
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العالم

صحيفة أمريكية تكشف عن تلميحات لزيلينسكي تؤكد يأس كييف من الوضع الراهن

10:07 GMT 29.12.2022
© Photo / Telegram / Zelensky Officialالرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 29.12.2022
© Photo / Telegram / Zelensky Official
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اعتبرت صحيفة أمريكية، اليوم الخميس، أن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يحاول بكل قوته إبقاء القضية الأوكرانية في بؤرة اهتمام الرأي العام الأمريكي.
ذكرت صحيفة "غلوبال تايمز" الأمريكية أن العرض الدرامي أمام الكونغرس في واشنطن أظهر مشكلة زيلينسكي الحقيقية وهي ليست في إقناع المؤسسة السياسية الأمريكية بمواصلة دعم كييف، ولكن في إبقاء القضية الأوكرانية في بؤرة اهتمام الجمهور الأمريكي".
وفقا للصحيفة، إن استمرار الصراع يجعل الأمر أكثر صعوبة، حيث أن العديد من المشاكل في الولايات المتحدة نفسها تدفع حتما بالأزمة الأوكرانية إلى هامش الخطاب العام الأمريكي.
وأضافت الصحيفة بالقول: "كانت انتخابات التجديد النصفي الأخيرة تجسيدًا واضحًا لهذا التحدي، في الحملة الانتخابية لم تدخل أوكرانيا حتى في القضايا السياسية العشرة الأولى".
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