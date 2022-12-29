https://sputnikarabic.ae/20221229/صحيفة-خسارة-كييف-ستكون-مؤلمة-للغرب-وستضاف-للإخفاقات-العسكرية-في-فيتنام-وأفغانستان-1071737635.html
صحيفة: خسارة كييف ستكون مؤلمة للغرب وستضاف للإخفاقات العسكرية في فيتنام وأفغانستان
صحيفة: خسارة كييف ستكون مؤلمة للغرب وستضاف للإخفاقات العسكرية في فيتنام وأفغانستان
كتب الصحفي الأمريكي دونالد كيرك، أن خسارة كييف في الصراع مع موسكو ستكون مؤلمة للغاية للغرب وستضاف إلى خزينة الإخفاقات العسكرية إلى جانب فيتنام وأفغانستان. 29.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-29T14:13+0000
2022-12-29T14:13+0000
2022-12-29T14:13+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
كييف
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ونشر المقال في صحيفة "هيل"، حيث استشهد المؤلف بمقولة الكاتب الروسي الكبير ليو تولستوي من رواية "آنا كارنينا": "الفائزون في النزاعات متشابهون، بينما لكل خاسر قصته الخاصة".وأضاف الكاتب الأمريكي: "أوكرانيا قد لا تحقق النصر، ولكن التسوية والهزيمة ليست خيارا"، مشيرا إلى أن "من المستحيل التحدث عن أي انتصار لكييف".يذكر أن زيلينسكي وصل إلى واشنطن الأسبوع الماضي، حيث التقى برئيس البيت الأبيض جو بايدن وقيادة الكونغرس. وتزامن مع زيارته الإعلان عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة بقيمة 1.85 مليار دولار إلى كييف، والتي تشمل، من بين أشياء أخرى، بطارية من أنظمة صواريخ "باتريوت".وقدمت إدارة بايدن حتى الآن 19.7 مليار دولار من المساعدات العسكرية لأوكرانيا، منذ انطلاق العملية العسكرية الروسية الخاصة في 24 فبراير/ شباط الماضي.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير الماضي، العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس من بطش القوات الأوكرانية.ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، هدف العملية بأنه "لحماية السكان، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف، لمدة ثماني سنوات".وبعد انضمام جمهوريتي، دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه، إلى روسيا أصبحت مهمة القوات الروسية تحرير كامل أراضي هذه المناطق من قبضة القوات الأوكرانية، بالإضافة إلى الأهداف الأخرى المتمثلة بنزع سلاح أوكرانيا وضمان حيادها والقضاء على النازية هناك وتقديم المسؤولين عن جرائم الحرب إلى العدالة.
https://sputnikarabic.ae/20221229/صحيفة-أمريكية-تكشف-عن-تلميحات-لزيلينسكي-تؤكد-يأس-كييف-من-الوضع-الراهن-1071720619.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أخبار أوكرانيا, كييف
روسيا, أخبار أوكرانيا, كييف
صحيفة: خسارة كييف ستكون مؤلمة للغرب وستضاف للإخفاقات العسكرية في فيتنام وأفغانستان
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كتب الصحفي الأمريكي دونالد كيرك، أن خسارة كييف في الصراع مع موسكو ستكون مؤلمة للغاية للغرب وستضاف إلى خزينة الإخفاقات العسكرية إلى جانب فيتنام وأفغانستان.
ونشر المقال في صحيفة "هيل"
، حيث استشهد المؤلف بمقولة الكاتب الروسي الكبير ليو تولستوي من رواية "آنا كارنينا": "الفائزون في النزاعات متشابهون، بينما لكل خاسر قصته الخاصة".
وأضاف الكاتب الأمريكي: "أوكرانيا قد لا تحقق النصر، ولكن التسوية والهزيمة ليست خيارا"، مشيرا إلى أن "من المستحيل التحدث عن أي انتصار لكييف".
يذكر أن زيلينسكي وصل إلى واشنطن الأسبوع الماضي
، حيث التقى برئيس البيت الأبيض جو بايدن وقيادة الكونغرس. وتزامن مع زيارته الإعلان عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة بقيمة 1.85 مليار دولار إلى كييف، والتي تشمل، من بين أشياء أخرى، بطارية من أنظمة صواريخ "باتريوت".
وقدمت إدارة بايدن حتى الآن 19.7 مليار دولار من المساعدات العسكرية لأوكرانيا
، منذ انطلاق العملية العسكرية الروسية الخاصة في 24 فبراير/ شباط الماضي.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير الماضي، العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس
من بطش القوات الأوكرانية.
ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، هدف العملية بأنه "لحماية السكان، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف، لمدة ثماني سنوات".
وبعد انضمام جمهوريتي، دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه، إلى روسيا أصبحت مهمة القوات الروسية تحرير كامل أراضي هذه المناطق من قبضة القوات الأوكرانية، بالإضافة إلى الأهداف الأخرى المتمثلة بنزع سلاح أوكرانيا وضمان حيادها والقضاء على النازية هناك وتقديم المسؤولين عن جرائم الحرب إلى العدالة.