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https://sputnikarabic.ae/20221229/ضبط-صواريخ-لاو-أمريكية-داخل-مستودع-أسلحة-لتنظيم-داعش-الإرهابي-في-ريف-درعا-1071737519.html
ضبط صواريخ "لاو" أمريكية داخل مستودع أسلحة لتنظيم "داعش" الإرهابي في ريف درعا
ضبط صواريخ "لاو" أمريكية داخل مستودع أسلحة لتنظيم "داعش" الإرهابي في ريف درعا
ضبطت أجهزة الأمن السورية كمية كبيرة من الأسلحة والذخائر بينها صواريخ "لاو" أمريكية الصنع، خلال تمشيط إحدى المناطق التي كان يسيطر عليها تنظيم "داعش" الإرهابي في... 29.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-29T13:52+0000
2022-12-29T13:52+0000
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وقال مصدر أمني لمراسل "سبوتنيك" في درعا: "على خلفية العمليات الأمنية التي تم تنفيذها ضد مسلحي تنظيم "داعش" الإرهابي ( المحظور في روسيا والعديد من الدول)، تمكنت الجهات المختصة من ضبط كميات من الأسلحة والذخائر في مزارع بلدة "اليادودة" بريف درعا الغربي".وكشف المصدر عن أن "العملية التي تمت بالتعاون مع الأهالي الشرفاء، أسفرت عن ضبط مستودع يحوي كمية كبيرة من العتاد الحربي بينها قذائف هاون غربية الصنع وصواريخ "لاو" أمريكية".وأشار المصدر إلى أن الأسلحة المضبوطة تتضمن أيضا بنادق آلية ورشاشات وقواذف "آر بي جي" ومضادات دروع ومضادات طيران ورشاشات وقنابل وقذائف هاون، إضافة إلى كميات كبيرة من الذخائر الخاصة بهذه الأسلحة.كما تتضمن المضبوطات أجهزة اتصال فضائي (الثريا) إلى جانب مناظير ليلية.
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أخبار سوريا اليوم, العالم العربي
أخبار سوريا اليوم, العالم العربي

ضبط صواريخ "لاو" أمريكية داخل مستودع أسلحة لتنظيم "داعش" الإرهابي في ريف درعا

13:52 GMT 29.12.2022
© Sputnik . Firas Al Ahmadضبط صواريخ "لاو" أمريكية داخل مستودع أسلحة لتنظيم "داعش" الإرهابي بريف درعا
ضبط صواريخ لاو أمريكية داخل مستودع أسلحة لتنظيم داعش الإرهابي بريف درعا - سبوتنيك عربي, 1920, 29.12.2022
© Sputnik . Firas Al Ahmad
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ضبطت أجهزة الأمن السورية كمية كبيرة من الأسلحة والذخائر بينها صواريخ "لاو" أمريكية الصنع، خلال تمشيط إحدى المناطق التي كان يسيطر عليها تنظيم "داعش" الإرهابي في ريف درعا الغربي، جنوبي البلاد.
وقال مصدر أمني لمراسل "سبوتنيك" في درعا: "على خلفية العمليات الأمنية التي تم تنفيذها ضد مسلحي تنظيم "داعش" الإرهابي ( المحظور في روسيا والعديد من الدول)، تمكنت الجهات المختصة من ضبط كميات من الأسلحة والذخائر في مزارع بلدة "اليادودة" بريف درعا الغربي".
© Sputnik . Firas Al Ahmadضبط صواريخ "لاو" أمريكية داخل مستودع أسلحة لتنظيم "داعش" الإرهابي بريف درعا
ضبط صواريخ لاو أمريكية داخل مستودع أسلحة لتنظيم داعش الإرهابي بريف درعا - سبوتنيك عربي, 1920, 29.12.2022
ضبط صواريخ "لاو" أمريكية داخل مستودع أسلحة لتنظيم "داعش" الإرهابي بريف درعا
© Sputnik . Firas Al Ahmad
وكشف المصدر عن أن "العملية التي تمت بالتعاون مع الأهالي الشرفاء، أسفرت عن ضبط مستودع يحوي كمية كبيرة من العتاد الحربي بينها قذائف هاون غربية الصنع وصواريخ "لاو" أمريكية".
وأشار المصدر إلى أن الأسلحة المضبوطة تتضمن أيضا بنادق آلية ورشاشات وقواذف "آر بي جي" ومضادات دروع ومضادات طيران ورشاشات وقنابل وقذائف هاون، إضافة إلى كميات كبيرة من الذخائر الخاصة بهذه الأسلحة.
© Sputnik . Firas Al Ahmadضبط صواريخ "لاو" أمريكية داخل مستودع أسلحة لتنظيم "داعش" الإرهابي بريف درعا
ضبط صواريخ لاو أمريكية داخل مستودع أسلحة لتنظيم داعش الإرهابي بريف درعا - سبوتنيك عربي, 1920, 29.12.2022
ضبط صواريخ "لاو" أمريكية داخل مستودع أسلحة لتنظيم "داعش" الإرهابي بريف درعا
© Sputnik . Firas Al Ahmad
كما تتضمن المضبوطات أجهزة اتصال فضائي (الثريا) إلى جانب مناظير ليلية.
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