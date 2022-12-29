https://sputnikarabic.ae/20221229/علماء-روس-يطورون-مادة-بلاستيكية-فريدة-من-نوعها-1071734657.html
علماء روس يطورون مادة بلاستيكية فريدة من نوعها
علماء روس يطورون مادة بلاستيكية فريدة من نوعها
طور علماء من معهدين علميين في مقاطعة سيبيريا، تابعين لأكاديمية العلوم الروسية، مادة بلاستيكية فريدة من نوعها. 29.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-29T12:56+0000
2022-12-29T12:56+0000
2022-12-29T12:56+0000
علوم
روسيا
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والمادة عبارة عن جزيئات متينة وشفافة يمكن استخدامها في إنشاء المنشآت العلمية، والمعدات الطبية، والطائرات، والمركبات السطحية.تم تطوير مادة "بوليمر" عالية الوزن الجزيئي تتمتع بشفافية وقوة في إطار مشروع العمل الوطني "العلوم والجامعات" (مشروع فيدرالي، لتطوير مشاريع علمية وعلمية وتكنولوجية واسعة النطاق في مجالات البحث).وستتيح تقنية البلمرة للبوليمر الجديد، المطبقة في ظروف معملية، الحصول على أجزاء من أي شكل وحجم كبير (عشرات الأمتار) وبسماكة تصل إلى 50 سم، وهذا سيسمح باستخدام بلاستيك جديد لتصنيع الهياكل والأبنية للقوارب وأحواض أعماق السفن وأجهزة الطائرات ".بالإضافة إلى ذلك، فإن البوليمر الجديد نقي كيميائيا، حيث يمكن استخدامه في إنتاج الأدوية والمعدات الطبية.
https://sputnikarabic.ae/20221227/علماء-روس-يبتكرون-طريقة-لتصميم-رادارات-ليزر-بقوة-فائقة-1071643027.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
علوم, روسيا
علماء روس يطورون مادة بلاستيكية فريدة من نوعها
تابعنا عبر
طور علماء من معهدين علميين في مقاطعة سيبيريا، تابعين لأكاديمية العلوم الروسية، مادة بلاستيكية فريدة من نوعها.
والمادة عبارة عن جزيئات متينة وشفافة يمكن استخدامها
في إنشاء المنشآت العلمية، والمعدات الطبية، والطائرات، والمركبات السطحية.
تم تطوير مادة "بوليمر" عالية الوزن الجزيئي تتمتع بشفافية وقوة في إطار مشروع العمل الوطني "العلوم والجامعات" (مشروع فيدرالي، لتطوير مشاريع علمية وعلمية وتكنولوجية واسعة النطاق في مجالات البحث).
وستتيح تقنية البلمرة للبوليمر الجديد، المطبقة في ظروف معملية، الحصول على أجزاء من أي شكل وحجم كبير (عشرات الأمتار) وبسماكة تصل إلى 50 سم، وهذا سيسمح باستخدام
بلاستيك جديد لتصنيع الهياكل والأبنية للقوارب وأحواض أعماق السفن وأجهزة الطائرات ".
بالإضافة إلى ذلك، فإن البوليمر الجديد نقي كيميائيا، حيث يمكن استخدامه في إنتاج الأدوية والمعدات الطبية.