https://sputnikarabic.ae/20221229/قائد-الجيش-الإثيوبي-يزور-تركيا-ويتفقد-مراكز-الصناعات-العسكرية-1071743801.html

قائد الجيش الإثيوبي يزور تركيا ويتفقد مراكز الصناعات العسكرية

قائد الجيش الإثيوبي يزور تركيا ويتفقد مراكز الصناعات العسكرية

استقبل رئيس أركان القوات المسلحة التركية يشار غولر، نظيره الإثيوبي برهانو جولا، في مقر هيئة الأركان بالعاصمة التركية أنقرة، حيث بحثا العلاقات العسكرية بين... 29.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-29T16:27+0000

2022-12-29T16:27+0000

2022-12-29T16:27+0000

أخبار إثيوبيا

أخبار تركيا اليوم

العالم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104569/72/1045697233_0:0:2697:1518_1920x0_80_0_0_f9a3f59a47d8ee1b71d6c2f8145c360b.jpg

وأجريت مراسم استقبال رسمية للمشير جولا، أمس الأربعاء، أعقبها عقد اجتماع ثنائي ناقشا خلاله التعاون العسكري بين البلدين، حسبما ذكرت هيئة الإذاعة الإثيوبية "فانا".وصل المشير برهانو جولا، على رأس وفد عسكري رفيع المستوى إلى العاصمة التركية، في زيارة رسمية يلتقي خلالها وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، لبحث مجالات التعاون المشتركة بين البلدين.أجرى الوفد الإثيوبي جولة في مراكز صناعات التكنولوجيا الدفاعية التركية، كما اطلع على مساهمة الصناعات في تحديث قوة الدفاع وتطوير تركيا.ووفقا لـ"فانا"، فإن زيارة جولا والوفد المرافق له إلى تركيا "ستعزز الصداقة القديمة بين البلدين" وستساهم بشكل كبير في تبادل الخبرات العسكرية الجيدة.أثار التقارب العسكري بين أديس أبابا وأنقرة قلق الولايات المتحدة، خاصة في خضم الحرب التي اندلعت بين الحكومة المركزية للبلاد ومقاتلي جبهة تحرير تيغراي في الشمال، والتي ترتب عليها أزمة إنسانية واسعة النطاق.في العام الماضي، قال مسؤول غربي كبير إن لدى واشنطن "مخاوف إنسانية عميقة" بشأن مبيعات تركيا من الطائرات المسيرة إلى إثيوبيا والتي قد تتعارض مع القيود الأمريكية على الأسلحة إلى أديس أبابا.وأثار المبعوث الأمريكي للقرن الإفريقي جيفري فيلتمان خلال زيارة لتركيا، العام الماضي، المخاوف بشأن التقارير حول استخدام طائرات مسيرة في إثيوبيا وما يصاحب ذلك من خطر إلحاق ضرر بالمدنيين.ورفضت تركيا، التي تبيع طائرات مسيرة لعدة دول في أوروبا وإفريقيا وآسيا، الانتقادات بأنها تلعب دورا مزعزعا للاستقرار في إفريقيا وقالت إنها على اتصال بجميع الأطراف في إثيوبيا للحث على المفاوضات.توصلت الحكومة الإثيوبية وقادة جبهة تحرير تيغراي، في وقت سابق من هذا العام، إلى اتفاق سلام، أنهى الاقتتال الذي دام عامين تقريبا وتسبب في تشريد مئات الآلاف ونقص إمدادات الغذاء والدواء في منطقة واسعة من البلاد.

https://sputnikarabic.ae/20221214/بوريل-يرجح-مقتل-نحو-800-ألف-شخص-خلال-الحرب-المميتة-بين-حكومة-إثيوبيا-ومسلحي-إقليم-تيغراي-1071182105.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار إثيوبيا, أخبار تركيا اليوم, العالم