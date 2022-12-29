https://sputnikarabic.ae/20221229/قصف-أوكراني-لقرية-في-مقاطعة-كورسك-يسفر-عن-تضرر-6-منازل-وتعطل-أنبوب-غاز-1071746774.html

قصف أوكراني لقرية في مقاطعة كورسك يسفر عن تضرر 6 منازل وتعطل أنبوب غاز

قصف أوكراني لقرية في مقاطعة كورسك يسفر عن تضرر 6 منازل وتعطل أنبوب غاز

أعلن حاكم مقاطعة كورسك، رومان ستاروفويت، تعرض بلدة تيتكينو الحدودية لقصف من جانب القوات الأوكرانية، ما أسفر عن تضرر عدد من المنازل وتعطل أنبوب غاز. 29.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-29T18:00+0000

2022-12-29T18:00+0000

2022-12-29T18:00+0000

روسيا

القوات المسلحة الأوكرانية

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/04/01/1060721269_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_fa7ccd0843bf42814df6fd10e0cd812b.jpg

فورونيج - سبوتنيك. وكتب ستاروفويت عبر قناته في "تلغرام": "تعرضت اليوم منطقة غوييفا سودجانسكي وبلدة تيتكينوغلوشكوفسكي لقصف بقذائف الهاون من قبل القوات المسلحة الأوكرانية، لم تقع إصابات وأضرار في غوييفا، في حين تعرض 6 منازل مأهولة في تيتكينو لأضرار، بالإضافة لكسر طال أنبوب الغاز، ما أدى لانقطاع الطاقة عن القرية جزئيا، جميع الخدمات ما زالت تعمل بشكلها الطبيعي، وسنعمل على معالجة الأضرار وعودة الحياة إلى طبيعتها قريبا".وغالبا ما تتعرض منطقة غلوشكوفسكي حيث تقع قرية تيتكينو، لهجمات من قبل التشكيلات الأوكرانية المسلحة، ففي 19 من أيار/ مايو، قتل رجل وأصيب آخر جراء قصف أوكراني طال المنطقة، وفي 6 من تشرين الأول/ أكتوبر، توفي متقاعد يبلغ من العمر 72 عاما بنوبة قلبية إثر الهلع الذي أصابه في أثناء القصف، وتكرر الأمر في 10 أكتوبر، إذ توفي رجل وامرأة بنوبة قلبية أيضا.

https://sputnikarabic.ae/20220716/القوات-الأوكرانية-تطلق-أكثر-من-20-قذيفة-هاون-على-كورسك-الروسية-صباح-اليوم--1065127156.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, القوات المسلحة الأوكرانية