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https://sputnikarabic.ae/20221229/قصف-أوكراني-لقرية-في-مقاطعة-كورسك-يسفر-عن-تضرر-6-منازل-وتعطل-أنبوب-غاز-1071746774.html
قصف أوكراني لقرية في مقاطعة كورسك يسفر عن تضرر 6 منازل وتعطل أنبوب غاز
قصف أوكراني لقرية في مقاطعة كورسك يسفر عن تضرر 6 منازل وتعطل أنبوب غاز
أعلن حاكم مقاطعة كورسك، رومان ستاروفويت، تعرض بلدة تيتكينو الحدودية لقصف من جانب القوات الأوكرانية، ما أسفر عن تضرر عدد من المنازل وتعطل أنبوب غاز. 29.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-29T18:00+0000
2022-12-29T18:00+0000
روسيا
القوات المسلحة الأوكرانية
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فورونيج - سبوتنيك. وكتب ستاروفويت عبر قناته في "تلغرام": "تعرضت اليوم منطقة غوييفا سودجانسكي وبلدة تيتكينوغلوشكوفسكي لقصف بقذائف الهاون من قبل القوات المسلحة الأوكرانية، لم تقع إصابات وأضرار في غوييفا، في حين تعرض 6 منازل مأهولة في تيتكينو لأضرار، بالإضافة لكسر طال أنبوب الغاز، ما أدى لانقطاع الطاقة عن القرية جزئيا، جميع الخدمات ما زالت تعمل بشكلها الطبيعي، وسنعمل على معالجة الأضرار وعودة الحياة إلى طبيعتها قريبا".وغالبا ما تتعرض منطقة غلوشكوفسكي حيث تقع قرية تيتكينو، لهجمات من قبل التشكيلات الأوكرانية المسلحة، ففي 19 من أيار/ مايو، قتل رجل وأصيب آخر جراء قصف أوكراني طال المنطقة، وفي 6 من تشرين الأول/ أكتوبر، توفي متقاعد يبلغ من العمر 72 عاما بنوبة قلبية إثر الهلع الذي أصابه في أثناء القصف، وتكرر الأمر في 10 أكتوبر، إذ توفي رجل وامرأة بنوبة قلبية أيضا.
https://sputnikarabic.ae/20220716/القوات-الأوكرانية-تطلق-أكثر-من-20-قذيفة-هاون-على-كورسك-الروسية-صباح-اليوم--1065127156.html
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روسيا, القوات المسلحة الأوكرانية
روسيا, القوات المسلحة الأوكرانية

قصف أوكراني لقرية في مقاطعة كورسك يسفر عن تضرر 6 منازل وتعطل أنبوب غاز

18:00 GMT 29.12.2022
© Sputnik . Taisia Liskovets / الانتقال إلى بنك الصورتداعيات قصف الطيران الحربي الأوكراني لمستودع للوقود على منطقة حدودية في روسيا، بيلغورود، 1 أبريل 2022
تداعيات قصف الطيران الحربي الأوكراني لمستودع للوقود على منطقة حدودية في روسيا، بيلغورود، 1 أبريل 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.12.2022
© Sputnik . Taisia Liskovets
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أعلن حاكم مقاطعة كورسك، رومان ستاروفويت، تعرض بلدة تيتكينو الحدودية لقصف من جانب القوات الأوكرانية، ما أسفر عن تضرر عدد من المنازل وتعطل أنبوب غاز.
فورونيج - سبوتنيك. وكتب ستاروفويت عبر قناته في "تلغرام": "تعرضت اليوم منطقة غوييفا سودجانسكي وبلدة تيتكينوغلوشكوفسكي لقصف بقذائف الهاون من قبل القوات المسلحة الأوكرانية، لم تقع إصابات وأضرار في غوييفا، في حين تعرض 6 منازل مأهولة في تيتكينو لأضرار، بالإضافة لكسر طال أنبوب الغاز، ما أدى لانقطاع الطاقة عن القرية جزئيا، جميع الخدمات ما زالت تعمل بشكلها الطبيعي، وسنعمل على معالجة الأضرار وعودة الحياة إلى طبيعتها قريبا".
محطة كورسكايا: تقع بالقرب من بلدة كورشاتوف كورسك، على ضفاف نهر سيم، وتتكون من أربع وحدات تم بناؤها خلال 1976، 1979، 1983 و 1985. - سبوتنيك عربي, 1920, 16.07.2022
القوات الأوكرانية تطلق أكثر من 20 قذيفة هاون على كورسك الروسية صباح اليوم
16 يوليو, 08:44 GMT
وغالبا ما تتعرض منطقة غلوشكوفسكي حيث تقع قرية تيتكينو، لهجمات من قبل التشكيلات الأوكرانية المسلحة، ففي 19 من أيار/ مايو، قتل رجل وأصيب آخر جراء قصف أوكراني طال المنطقة، وفي 6 من تشرين الأول/ أكتوبر، توفي متقاعد يبلغ من العمر 72 عاما بنوبة قلبية إثر الهلع الذي أصابه في أثناء القصف، وتكرر الأمر في 10 أكتوبر، إذ توفي رجل وامرأة بنوبة قلبية أيضا.
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