https://sputnikarabic.ae/20221229/كوريا-الجنوبية-تعتبر-تسلل-الطائرات-المسيرة-الشمالية-غير-مقبول-وتدعو-للاستعداد-لـحرب-متفوقة-1071714748.html

كوريا الجنوبية تعتبر تسلل الطائرات المسيرة الشمالية غير مقبول وتدعو للاستعداد لـ"حرب متفوقة"

كوريا الجنوبية تعتبر تسلل الطائرات المسيرة الشمالية غير مقبول وتدعو للاستعداد لـ"حرب متفوقة"

دعا رئيس كوريا الجنوبية، يون سيوك يول، اليوم الخميس، إلى "القيام باستعدادات حرب متفوقة بشكل ساحق لضمان السلام"، مؤكدا أن "تسلل الطائرات المسيرة الكورية... 29.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-29T06:42+0000

2022-12-29T06:42+0000

2022-12-29T06:45+0000

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وقال يون سيوك يول، خلال زيارة لوكالة التنمية الدفاعية الحكومية في دايجون، إن "انتهاك كوريا الشمالية لمجالنا الجوي بواسطة طائرات دون طيار كان حادثا غير مقبول على الإطلاق. يجب أن نجعلهم يدركون أن الاستفزازات تأتي بعواقب وخيمة"، حسيب وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية.وأضاف: "جيشنا يجب أن يصبح جيشا قويا يغرس الخوف في نفوس عدونا والثقة الراسخة في شعبنا"، مشددا على "ضرورة القيام باستعدادات حرب ساحقة من أجل تحقيق السلام".ودعا رئيس كوريا الجنوبية إلى "معاقبة صارمة وانتقام من الأعمال التي تنتهك الحرية"، قائلا "هذه هي الوسيلة الوحيدة لردع الاستفزازات".وختم يون سيوك يول بالقول "سواء كان خصمنا يمتلك أسلحة نووية أو أي سلاح دمار شامل، يجب أن نرسل رسالة واضحة إلى الأشخاص الذين اعتادوا القيام بالاستفزازات، ويجب ألا نخاف منهم أو نتردد".وكانت كوريا الجنوبية قد ردت الاثنين الماضي، بالمثل على كوريا الشمالية، وأرسلت طائرتها المسيّرة إلى بيونغ يانغ.وقالت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية، إن "الجنوب أرسل رسائل تحذيرية، وأرسل المقاتلات وطائرات الهليكوبتر الهجومية وطائرات حربية أخرى لإبعادها"، مؤكدة أنها "أجرت عملياتها على نطاق محدود تجنبا للإضرار بالمدنيين"، حسب وكالة يونهاب.ووصفت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية اقتحام الطائرات الكورية الشمالية دون طيار المجال الجوي للبلاد، بأنه "استفزاز واضح"، وتعهدت بالرد بشكل حاسم.وقال الجيش الكوري الجنوبي في إفادة صحفية،"اكتشف جيشنا آثار طائرات مسيرة كورية شمالية في منطقة مقاطعة كيونغ جي دو، وهو استفزاز واضح من كوريا الشمالية وتدخل في مجالنا الجوي"، مضيفا: أن "5 طائرات مسيرة اقتحمت مجالنا الجوي، بينها طائرة حلقت فوق العاصمة سيئول".وأفادت قناة "واي تي إن" الكورية الجنوبية بأن "نحو 30 رحلة جوية في كوريا الجنوبية تم تعطيلها بعد تجاوز طائرات مسيرة كورية شمالية الحدود بين الكوريتين دون إذن سيئول".وهذه هي المرة الأولى منذ خمس سنوات التي تحلق فيها طائرات مسيرة كورية شمالية في المجال الجوي لكوريا الجنوبية.ويأتي هذا التوغل في أجواء من التوتر المتصاعد مع إجراء بيونغ يانغ سلسلة غير مسبوقة من اختبارات الأسلحة هذا العام.

https://sputnikarabic.ae/20221229/كوريا-الجنوبية-تجري-تدريبات-عسكرية-لمواجهة-المسيرات-الكورية-الشمالية-1071713405.html

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