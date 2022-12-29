https://sputnikarabic.ae/20221229/كييف-تبدي-استعدادها-لإجراء-تحقيق-في-ملابسات-حادث-سقوط-صاروخ-على-أراضي-بيلاروسيا-1071747212.html
كييف تبدي استعدادها لإجراء تحقيق في ملابسات حادث سقوط صاروخ على أراضي بيلاروسيا
كييف تبدي استعدادها لإجراء تحقيق في ملابسات حادث سقوط صاروخ على أراضي بيلاروسيا
أعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية، اليوم الخميس، أن كييف مستعدة لإجراء تحقيق في حادث سقوط صاروخ على أراضي بيلاروس، ودعوة خبراء غير مرتبطين بروسيا. 29.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-29T18:20+0000
2022-12-29T18:20+0000
2022-12-29T18:20+0000
العالم
أخبار أوكرانيا
وزارة الدفاع الأوكرانية
أخبار بيلاروسيا اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/03/12/1060047152_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_3253da5df132ba8944c3f3ea04a3455f.jpg
وجاء في بيان الدفاع الأوكرانية: "الجانب الأوكراني، محتفظا بحقه غير المشروط في الدفاع عن أجوائه وحمايتها، مستعد لإجراء تحقيق موضوعي في أوكرانيا في الحادث الذي وقع في 29 كانون الأول/ ديسمبر في سماء بيلاروسيا نتيجة صد هجوم صاروخي روسي مكثف".وأشار البيان إلى استعداد كييف لدعوة خبراء موثوقين من الدول غير المرتبطة بدعم روسيا بأي شكل من الأشكال.وكانت وزارة الدفاع في بيلاروس، أفادت في وقت سابق، بأن قوات الدفاع الجوي أصابت صاروخا سقطت شظايا منه في مقاطعة بريست، وتبين أنه صاروخ موجه من طراز "إس 300" مضاد للطائرات أطلق من الأراضي الأوكرانية.
https://sputnikarabic.ae/20221229/الدفاع-البيلاروسية-تعلن-إسقاط-صاروخ-إس-300-أوكراني-بأنظمة-الدفاع-الجوي-البيلاروسية--1071735210.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/03/12/1060047152_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_8407efc967c25b973bc9c1e4b8a38537.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, أخبار أوكرانيا, وزارة الدفاع الأوكرانية, أخبار بيلاروسيا اليوم
العالم, أخبار أوكرانيا, وزارة الدفاع الأوكرانية, أخبار بيلاروسيا اليوم
كييف تبدي استعدادها لإجراء تحقيق في ملابسات حادث سقوط صاروخ على أراضي بيلاروسيا
تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية، اليوم الخميس، أن كييف مستعدة لإجراء تحقيق في حادث سقوط صاروخ على أراضي بيلاروس، ودعوة خبراء غير مرتبطين بروسيا.
وجاء في بيان الدفاع الأوكرانية: "الجانب الأوكراني، محتفظا بحقه غير المشروط في الدفاع عن أجوائه وحمايتها، مستعد لإجراء تحقيق موضوعي في أوكرانيا في الحادث الذي وقع في 29 كانون الأول/ ديسمبر في سماء بيلاروسيا
نتيجة صد هجوم صاروخي روسي مكثف".
وأشار البيان إلى استعداد كييف لدعوة خبراء موثوقين من الدول غير المرتبطة بدعم روسيا بأي شكل من الأشكال.
وكانت وزارة الدفاع في بيلاروس، أفادت في وقت سابق، بأن قوات الدفاع الجوي أصابت صاروخا سقطت شظايا منه في مقاطعة بريست، وتبين أنه صاروخ موجه من طراز "إس 300"
مضاد للطائرات أطلق من الأراضي الأوكرانية.