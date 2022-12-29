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https://sputnikarabic.ae/20221229/كييف-تبدي-استعدادها-لإجراء-تحقيق-في-ملابسات-حادث-سقوط-صاروخ-على-أراضي-بيلاروسيا-1071747212.html
كييف تبدي استعدادها لإجراء تحقيق في ملابسات حادث سقوط صاروخ على أراضي بيلاروسيا
كييف تبدي استعدادها لإجراء تحقيق في ملابسات حادث سقوط صاروخ على أراضي بيلاروسيا
أعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية، اليوم الخميس، أن كييف مستعدة لإجراء تحقيق في حادث سقوط صاروخ على أراضي بيلاروس، ودعوة خبراء غير مرتبطين بروسيا. 29.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-29T18:20+0000
2022-12-29T18:20+0000
العالم
أخبار أوكرانيا
وزارة الدفاع الأوكرانية
أخبار بيلاروسيا اليوم
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وجاء في بيان الدفاع الأوكرانية: "الجانب الأوكراني، محتفظا بحقه غير المشروط في الدفاع عن أجوائه وحمايتها، مستعد لإجراء تحقيق موضوعي في أوكرانيا في الحادث الذي وقع في 29 كانون الأول/ ديسمبر في سماء بيلاروسيا نتيجة صد هجوم صاروخي روسي مكثف".وأشار البيان إلى استعداد كييف لدعوة خبراء موثوقين من الدول غير المرتبطة بدعم روسيا بأي شكل من الأشكال.وكانت وزارة الدفاع في بيلاروس، أفادت في وقت سابق، بأن قوات الدفاع الجوي أصابت صاروخا سقطت شظايا منه في مقاطعة بريست، وتبين أنه صاروخ موجه من طراز "إس 300" مضاد للطائرات أطلق من الأراضي الأوكرانية.
https://sputnikarabic.ae/20221229/الدفاع-البيلاروسية-تعلن-إسقاط-صاروخ-إس-300-أوكراني-بأنظمة-الدفاع-الجوي-البيلاروسية--1071735210.html
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العالم, أخبار أوكرانيا, وزارة الدفاع الأوكرانية, أخبار بيلاروسيا اليوم
العالم, أخبار أوكرانيا, وزارة الدفاع الأوكرانية, أخبار بيلاروسيا اليوم

كييف تبدي استعدادها لإجراء تحقيق في ملابسات حادث سقوط صاروخ على أراضي بيلاروسيا

18:20 GMT 29.12.2022
© Sputnik . Maksim Blinov / الانتقال إلى بنك الصورجزء من صاروخ أوكراني "توتشكا-أو" بالقرب من مقر الحكومة في دونيتسك. وفقًا لمقر الدفاع الإقليمي لجمهورية دونيتسك الشعبية، نفذت القوات الأوكرانية هجومًا على دونيتسك باستخدام صاروخ "توتشكا-أو"/ ما أدى إلى وقوع قتلى وجرحى.
جزء من صاروخ أوكراني توتشكا-أو بالقرب من مقر الحكومة في دونيتسك. وفقًا لمقر الدفاع الإقليمي لجمهورية دونيتسك الشعبية، نفذت القوات الأوكرانية هجومًا على دونيتسك باستخدام صاروخ توتشكا-أو/ ما أدى إلى وقوع قتلى وجرحى. - سبوتنيك عربي, 1920, 29.12.2022
© Sputnik . Maksim Blinov
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أعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية، اليوم الخميس، أن كييف مستعدة لإجراء تحقيق في حادث سقوط صاروخ على أراضي بيلاروس، ودعوة خبراء غير مرتبطين بروسيا.
وجاء في بيان الدفاع الأوكرانية: "الجانب الأوكراني، محتفظا بحقه غير المشروط في الدفاع عن أجوائه وحمايتها، مستعد لإجراء تحقيق موضوعي في أوكرانيا في الحادث الذي وقع في 29 كانون الأول/ ديسمبر في سماء بيلاروسيا نتيجة صد هجوم صاروخي روسي مكثف".
وأشار البيان إلى استعداد كييف لدعوة خبراء موثوقين من الدول غير المرتبطة بدعم روسيا بأي شكل من الأشكال.
وزارة الدفاع البيلاروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 29.12.2022
بيلاروسيا تسقط صاروخ "إس 300" أوكراني بأنظمة الدفاع الجوي
12:50 GMT
وكانت وزارة الدفاع في بيلاروس، أفادت في وقت سابق، بأن قوات الدفاع الجوي أصابت صاروخا سقطت شظايا منه في مقاطعة بريست، وتبين أنه صاروخ موجه من طراز "إس 300" مضاد للطائرات أطلق من الأراضي الأوكرانية.
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